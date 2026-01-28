Στον ανακριτή οδηγήθηκαν οι τρεις άνθρωποι που συνελήφθησαν χτες για την έκρηξη στο εργοστάσιο ΒΙΟΛΑΝΤΑ που είχε σαν αποτέλεσμα πέντες εργαζόμενες να χάσουν τη ζωή τους.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες πρόκειται για τον ιδιοκτήτη του εργοστασίου Βιολάντα και δύο στελέχη της επιχείρησης.

Τα ξημερώματα της Δευτέρας, γύρω στις 3:44, σημειώθηκε, βάσει των πληροφοριών, λόγω διαρροής προπανίου μεγάλη έκρηξη, που στοίχισε τη ζωή στις εργάτριες της νυχτερινής βάρδιας. Φαίνεται πως υπάρχουν καταγγελίες εργαζομένων που μιλούσαν για οσμή αερίου.

Όπως αναφέρει το ΕΡΤnews “τα κλιμάκια της πυροσβεστικής χρειάστηκε να σκάψουν στο σημείο με τους πραγματογνώμονες, καθώς και με το κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, προκειμένου να δουν τους διαβρωμένους σωλήνες που μετέφεραν το προπάνιο από τη δεξαμενή στην μονάδα παραγωγής. Οι πραγματογνώμονες εκτιμούν ότι συσσωρεύθηκε μεγάλος όγκος προπανίου και από κάποιον σπινθήρα, προκλήθηκε η μεγάλη έκρηξη, η οποία είχε ως αποτέλεσμα πέντε γυναίκες να χάσουν τη ζωή τους”.

Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, αναφορικά με την αδειοδότηση του εργοστασίου ΒΙΟΛΑΝΤΑ ΑΕ, επισημαίνει ότι με βάση το νόμο 3982/2011 η αρχή που είναι επιφορτισμένη με την αδειοδότηση της επιχείρησης είναι η Περιφέρεια Θεσσαλίας και πιο συγκεκριμένα, η Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων.