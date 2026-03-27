Η διαστημική τεχνολογία φαίνεται πως είναι ένα λειτουργικό εργαλείο που μπορεί να υποστηρίξει τη λήψη αποφάσεων σε επίπεδο διαχείρισης κινδύνου σε φυσικές καταστροφές, παρέχοντας πολλά οφέλη και στον ασφαλιστικό τομέα της Ευρώπης. Αυτό αποκάλυψε το πιλοτικό έργο μεταξύ της EIOPA και της EUSPA μέσω του προγράμματος Copernicus για την αντιμετώπιση του πλυμμηρικού κινδύνου. Χρησιμοποιώντας δορυφορικά δεδομένα οι ασφαλιστικές αρχές είδαν ότι μπορούν να εντοπίζουν γρήγορα τις πληγείσες περιοχές, να αξιολογούν την οικονομική σταθερότητα του κλάδου απέναντι σε ακραία καιρικά φαινόμενα, να ενισχύουν τον σχεδιασμό σεναρίων προσομοίωσης και τη διαχείριση κινδύνων, προωθώντας μια πιο ανθεκτική κοινωνία. Η ελεύθερη πρόσβαση σε τέτοια καινοτόμα εργαλεία είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία των Ευρωπαίων πολιτών από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Το πρόγραμμα που χαρτογράφησε πλημμύρες στη Γαλλία που σημειώθηκαν το 2026 απέδειξε ότι τα γεωχωρικά δεδομένα προσφέρουν αντικειμενικές πληροφορίες σε σχεδόν πραγματικό χρόνο, επιτρέποντας την ταχεία χαρτογράφηση της πορείας των πλημμυρών και την εκτίμηση των ζημιών πριν αυτές δηλωθούν επίσημα από τους ασφαλισμένους. Σε επόμενη φάση η ίδια μεθοδολογία μπορεί να εφαρμοστεί για την παρακολούθηση δασικών πυρκαγιών, σεισμών, ξηρασιών και άλλων ακραίων φαινομένων. Εάν τελικά υιοθετηθεί, η “Παρατήρηση της Γης” θα καταστεί μέρος της τυπικής εργαλειοθήκης εποπτείας. Αυτό σημαίνει ταχύτερες και πιο συγκρίσιμες πληροφορίες, μικρότερη εξάρτηση από ιδιόκτητους παρόχους και ισχυρότερη σταθερότητα της αγοράς και προστασία των καταναλωτών. Οι υποδομές υπάρχουν και οι μέθοδοι είναι δοκιμασμένες· αυτό που απομένει είναι η πειθαρχημένη ενσωμάτωση.

Σύμφωνα με τις πηγές, η συμβολή του συστήματος στην εκτίμηση των ζημιών εστιάζεται στα εξής σημεία:

Ταχεία αναγνώριση πληγεισών περιοχών: Οι δορυφορικές εικόνες επιτρέπουν τη χαρτογράφηση των περιοχών που έχουν πληγεί από μια καταστροφή (για παράδειγμα, την έκταση και την πορεία μιας πλημμύρας) την ώρα που το φαινόμενο βρίσκεται σε εξέλιξη.

Εκτίμηση επιπτώσεων σε επίπεδο ασφαλιστικών εταιρειών: Τα λεπτομερή γεωχωρικά δεδομένα μπορούν να διασταυρωθούν με τις κανονιστικές αναφορές (Solvency II), επιτρέποντας στους επόπτες να εκτιμήσουν τον πιθανό αντίκτυπο των φυσικών καταστροφών σε μεμονωμένες ασφαλιστικές επιχειρήσεις (μικρο-προληπτική προοπτική).

Πρώιμη εκτίμηση συνολικών ζημιών: Μέσω της αναγωγής της ανάλυσης από το επίπεδο της μεμονωμένης εταιρείας στο σύνολο του κλάδου, είναι δυνατή η έγκαιρη εκτίμηση του μεγέθους των συνολικών ζημιών για την αγορά (μακρο-προληπτική προοπτική).

Βελτίωση της μοντελοποίησης και των σεναρίων: Τα δεδομένα αυτά παρέχουν αντικειμενικά σημεία αναφοράς για τη σύγκριση των αποτελεσμάτων των μοντέλων και των δηλωθέντων ζημιών. Αυτό βοηθά στην επικύρωση των μοντέλων (model validation) και στον σχεδιασμό πιο ακριβών σεναρίων και δοκιμών προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress tests).

Μετάβαση από τα ιστορικά δεδομένα σε σύγχρονα σημεία αναφοράς: Η διαχείριση του κλιματικού κινδύνου δεν βασίζεται πλέον αποκλειστικά σε ιστορικά δεδομένα και παραδοχές, αλλά ενισχύεται από στέρεα, ανεξάρτητα σημεία αναφοράς που προσφέρει η διαστημική τεχνολογία.

Η “βίβλος” που δημοσιεύτηκε για το πιλοτικό πρόγραμμα καταλήγει ότι μια στοχευμένη εφαρμογή μπορεί να προχωρήσει περαιτέρω μέσω: