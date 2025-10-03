Διενέργεια εξετάσεων στη Θεσσαλονίκη για την πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων Ασφαλιστικού Πράκτορα

Ανακοινώνεται ότι οι εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικών γνώσεων Ασφαλιστικού Πράκτορα, σύμφωνα με την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 153/2/8.1.2019, θα διεξαχθούν το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2025, στη Θεσσαλονίκη.

Για την Αίτηση Συμμετοχής και τις σχετικές Οδηγίες, πατήστε εδώ

Διενέργεια εξετάσεων στη Θεσσαλονίκη για την πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων Μεσίτη Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων

Ανακοινώνεται ότι οι εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικών γνώσεων Μεσίτη Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων, σύμφωνα με την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 153/2/8.1.2019, θα διεξαχθούν την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2025, στη Θεσσαλονίκη.

Για την Αίτηση Συμμετοχής και τις σχετικές Οδηγίες, πατήστε εδώ

Διενέργεια εξετάσεων στη Θεσσαλονίκη για την πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων Επενδυτικών Προϊόντων βασιζόμενων σε Ασφάλιση

Ανακοινώνεται ότι οι εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικών γνώσεων Επενδυτικών Προϊόντων βασιζόμενων σε Ασφάλιση, σύμφωνα με την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 153/2/8.1.2019, όπως ισχύει, θα διεξαχθούν την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2025, στη Θεσσαλονίκη.

Για την Αίτηση Συμμετοχής και τις σχετικές Οδηγίες, πατήστε εδώ