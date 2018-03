Digital Disruption Sessions: Ο νέος ρόλος της τεχνολογίας στο μάρκετινγκ

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν τα Digital Disruption Sessions, μια πρωτοβουλία ανοικτών συζητήσεων για το ρόλο των νέων τεχνολογιών στο μάρκετινγκ και την κοινωνία, στο πλαίσιο του Delphi Economic Forum. Η VALUECOM, με την υποστήριξη της Vodafone, διοργάνωσε για 1η φορά τα Digital Disruption Sessions, ξεκινώντας μια συζήτηση, με σημαντικές προσωπικότητες και opinion leaders από την Ελλάδα και το εξωτερικό, για να αναδείξει το ρόλο των νέων τεχνολογιών και τη σημασία του Full Stack Marketing, που αποτελεί τη βασική φιλοσοφία της εταιρείας.

Οι συζητήσεις ξεκίνησαν με την εισαγωγή του κ. Αλέξανδρου Μάνου, CEO της VALUECOM, ο οποίος μίλησε για το όραμα των Digital Disruption Sessions που πηγάζει από τη σύγκλιση τεχνολογίας και μάρκετινγκ σε ένα δυναμικό τοπίο με εντυπωσιακές δυνατότητες διαδραστικής επικοινωνίας με διαφορετικά μέσα. «Στην VALUECOM πιστεύουμε ότι η ολιστική διαχείριση των νέων και συναρπαστικών τεχνολογιών αποτελεί πλέον την μεγάλη πρόκληση του μάρκετινγκ. Κάθε marketing agency θα πρέπει να προσαρμοστεί ώστε να παρέχει υπηρεσίες που να καλύπτουν όλες αυτές τις ανάγκες – υπηρεσίες Full Stack Marketing, όπως τις ονομάζουμε εμείς» δήλωσε ο κ. Μάνος.

Οι συζητήσεις δομήθηκαν σε 3 ενότητες:

Technology empowers the community / the new CSR : empowerment through training & education

Της συζήτησης ηγήθηκε η ακτιβίστρια και κοινωνική επιχειρηματίας Leila Janah, η οποία μέσα από την παρουσίαση του έργου των 2 επιχειρήσεων της που εκπαιδεύουν και προσφέρουν εργασία σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι μόνο η προσφορά εργασίας μπορεί να εξαλείψει μακροπρόθεσμα το πρόβλημα της φτώχειας. Στη συζήτηση συμμετείχαν:

ο Cyril Claquin , Managing Director της Pernod Ricard, μιλώντας για το Chivas Venture

, Managing Director της Pernod Ricard, μιλώντας για το Chivas Venture η Μαρία Σκάγκου , Επικεφαλής Νομικών και Εξωτερικών Σχέσεων, Vodafone Ελλάδας μιλώντας για το Vodafone Foundation

, Επικεφαλής Νομικών και Εξωτερικών Σχέσεων, Vodafone Ελλάδας μιλώντας για το Vodafone Foundation η Εύα Καϊλή , μιλώντας για το ρόλο της πολιτικής σε θέματα όπως ΑΙ και του Blockchain

, μιλώντας για το ρόλο της πολιτικής σε θέματα όπως ΑΙ και του Blockchain ο Γιώργος Νικολετάκης , συνιδρυτής του ΜΚΟ The Tipping Point, μιλώντας για το ρόλο της τεχνολογίας στην εκπαίδευση

, συνιδρυτής του ΜΚΟ The Tipping Point, μιλώντας για το ρόλο της τεχνολογίας στην εκπαίδευση η Μαρία Φουντά, Country Marketing Manager, ‎Google Ελλάδας μιλώντας για το πρόγραμμα Grow Greek Tourism Online

Τη συζήτηση συντόνισε η δημοσιογράφος Στέλλα Κάσδαγλη.

New media: The rise of the micro-influencer & experience building

Η συζήτηση για τα new media, ξεκίνησε με την τοποθέτηση της Jessica Gioglio, συγγραφέα και Digital & Social Media Strategist, που τόνισε την εκρηκτική ανάπτυξη αυτού του χώρου και προσδιόρισε τα κριτήρια επιλογής του σωστό influencer για μια μάρκα. Στη συνέχεια, τη σκυτάλη πήραν:

η Αθηνά Γεωργιάδου , Content Director της Stardust Influencers Agency, μιλώντας για την ανάδειξη των microinfluencers

, Content Director της Stardust Influencers Agency, μιλώντας για την ανάδειξη των microinfluencers o Κώστας Μυλωνάς , Executive Marketing Director South East Europe Unilever μιλώντας για τη μακροπρόθεσμη σχέση εμπιστοσύνης και επένδυσης που χτίζεται μεταξύ μάρκας & influencer

, Executive Marketing Director South East Europe Unilever μιλώντας για τη μακροπρόθεσμη σχέση εμπιστοσύνης και επένδυσης που χτίζεται μεταξύ μάρκας & influencer η Γαλάτεια Λασκαράκη , Διευθύντρια του Marie Claire Ελλάδας, μιλώντας για τη συμπόρευση media & influencers

, Διευθύντρια του Marie Claire Ελλάδας, μιλώντας για τη συμπόρευση media & influencers ο Άκης Πετρετζίκης, Chef και Διευθύνων Σύμβουλος της Akis Petretzikis Ltd, μιλώντας για την ανάγκη διαμόρφωσης διαφορετικού περιεχομένου για κάθε social media πλατφόρμα

Τη συζήτηση συντόνισε η δημοσιογράφος Πόπη Τσαπανίδου.

Health, Banking & Insurance disrupted

Η Andra Keay, Managing Director της Silicon Valley Robotics, έδωσε το έναυσμα για μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για τις αλλαγές στους τομείς υγείας, τραπεζικής και ασφαλίσεων, περιγράφοντας πώς θα είναι μια μέρα το 2030, με αρμονική συνύπαρξη ρομπότ κι ανθρώπων. Στη συζήτηση συμμετείχαν:

o Γιάννης Καντώρος , Διευθύνων Σύμβουλος, Interamerican Group, μιλώντας για τη διαμόρφωση της ασφαλιστικής αγοράς

, Διευθύνων Σύμβουλος, Interamerican Group, μιλώντας για τη διαμόρφωση της ασφαλιστικής αγοράς η Έφη Πρεσβεία , Digital Financial Services Lead, Management and Technology Consulting στην Accenture περιέγραψε τον προσανατολισμό των τραπεζών στο Digital Relationship Management

, Digital Financial Services Lead, Management and Technology Consulting στην Accenture περιέγραψε τον προσανατολισμό των τραπεζών στο Digital Relationship Management ο Αλέξης Πανταζής, συνιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Hellas Direct μιλώντας για τις τρεις κύριες τάσεις στην ασφαλιστική αγορά για τα επόμενα χρόνια

Τη συζήτηση συντόνισε ο δημοσιογράφος Αντώνης Σρόιτερ.