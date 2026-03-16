Τη δυνατότητα υποβολής ενστάσεων σχετικά με πρόστιμα τα οποία επιβάλλονται σε περιπτώσεις ανασφάλιστων οχημάτων, έχουν οι πολίτες, στο βαθμό που θεωρούν ότι αδίκως τους επιβλήθηκε ανάλογη ποινή.

Ειδικότερα, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις μέσω της εφαρμογής «Διασταυρούμενοι Έλεγχοι» σε διάστημα 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης του προστίμου, ενώ για τις περιπτώσεις αυτές που ενημερώνονται μέσω συστημένης επιστολής η προθεσμία είναι 20 εργάσιμες ημέρες.

Μαζί με την υποβολή της ένστασης οι πολίτες υποχρεούνται να συνάψουν και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα τεκμηριώνουν τα αιτήματά τους.

Το μεγάλο ύψος των προστίμων (250 ευρώ για τα δίκυκλα, 500 ευρώ για τα ΙΧ και 1.000 ευρώ για τα φορτηγά και τα λεωφορεία) καθιστά την ανωτέρω εφαρμογή ένα άκρως σημαντικό εργαλείο αντίδρασης όσων πολιτών θεωρούν ότι το πρόστιμο τους αδικεί και κυρίως όταν το πρόστιμο επιβλήθηκε από λάθος του συστήματος.