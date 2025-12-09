Το Εφετείο Αθηνών εξέδωσε οριστική απόφαση για την αποζημίωση των δύο γυναικών που επέβαιναν στο αυτοκίνητο την μοιραία νύχτα που έχασε τη ζωή του Παντελίδης πριν 9 χρόνια. Ειδικότερα με απόφαση του δικαστηρίου σύμφωνα με το Megatv.com η Φρόσω Κυριάκου θα λάβει 9.000 ευρώ και η Μίνα Αρναούτη θα λάβει 39.000 ευρώ σαν ασφαλιστική αποζημίωση.

Σε σχέση με τη σοβαρότητα του τροχαίου τα ποσά που επιδικάστηκαν φαίνεται να είναι χαμηλότερα από αυτά που διεκδικούσαν οι δύο γυναίκες, καθώς στη δικαστική απόφαση δόθηκε βάρος στο ότι οι δύο επιβαίνουσες γνώριζαν ότι ο οδηγός ήταν υπό την επήρεια μέθης και δεν φορούσαν ζώνες ασφαλείας.

Σύμφωνα με τη ν απόφαση και τη νομική πρακτική σε τροχαία ατυχήματα, οι αποζημιώσεις καλύπτονται αρχικά από την ασφαλιστική εταιρεία του οχήματος η οποία, στη συνέχεια, δύναται να διεκδικήσει τα ποσά από την περιουσία του ανθρώπου που θεωρείται υπαίτιος. Με την απόφαση της 8ης Δεκεμβρίου 2025, μετά από 9 χρόνια δικαστικών διαδικασιών, οι αποζημιώσεις για τις δύο συνεπιβάτιδες του τραγικού τροχαίου έχουν πλέον οριστεί. Όσο κι αν τα ποσά μοιάζουν περιορισμένα, το δικαστικό σύστημα έχει αποφανθεί, και η δικαστική «εκκρεμότητα» φτάνει στο τέλος της.