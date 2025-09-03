Ένας οδοντίατρος από το Κολοράντο κρίθηκε ένοχος, έπειτα από δίκη δύο εβδομάδων, για τη δολοφονία της συζύγου του, την οποία δηλητηρίασε βάζοντας τοξικές ουσίες στα πρωτεϊνούχα ροφήματά της, ενώ προσπάθησε επίσης να παρεμποδίσει την έρευνα εναντίον του, ακόμη και βάζοντας «συμβόλαιο θανάτου» στον επικεφαλής ανακριτή μέσα από τη φυλακή. Στην εναρκτήρια αγόρευσή του, ο εισαγγελέας Ράιαν Μπράκλεϊ υποστήριξε ότι κίνητρο του Κρεγκ ήταν πιθανόν το ποσό της ασφάλειας ζωής της συζύγου του, κατηγορώντας τον επίσης ότι της έδωσε τη μοιραία δόση δηλητηρίου ακόμη κι όταν νοσηλευόταν.

Την Τετάρτη, ενόρκοι έκριναν τον 47χρονο Τζέιμς Κρεγκ ένοχο για τον θάνατο της Άντζελα Κρεγκ — συζύγου του επί 23 χρόνια και μητέρας των έξι παιδιών τους — την οποία δηλητηρίασε θανατηφόρα μέσα σε διάστημα άνω της μίας εβδομάδας, τον Μάρτιο του 2023.

Καταδικάστηκε επίσης για πέντε ακόμη κατηγορίες που σχετίζονται με τις προσπάθειές του να καλύψει τα ίχνη του, μεταξύ των οποίων η κατασκευή ψευδών εγγράφων, η πληρωμή μαρτύρων για να ψευδομαρτυρήσουν και η προσπάθεια να πείσει μία από τις κόρες του να δημιουργήσει ένα deepfake βίντεο όπου η Άντζελα να δηλώνει ότι η ίδια είχε ζητήσει τις χημικές ουσίες. Η δικαστής Σέι Γουίτακερ τον καταδίκασε αμέσως σε ισόβια κάθειρξη χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης, συν άλλα 33 χρόνια που θα εκτίσει διαδοχικά.

«Ο Δρ. Κρεγκ προκάλεσε μια καταστροφή τόσο εκτεταμένη όσο ένας ανεμοστρόβιλος και εξίσου καταστροφική», είπε η δικαστής. «Καταστροφή για τα παιδιά του, για την οικογένεια της Άντζελα, για τη δική του οικογένεια. Κανένας από όσους βρίσκονται στην αίθουσα του δικαστηρίου … δεν θα είναι ποτέ ξανά ο ίδιος».

Η Άντζελα Κρεγκ είχε πάει στο νοσοκομείο τρεις φορές σε δέκα ημέρες, με συμπτώματα όπως ζαλάδες και πονοκεφάλους, πριν η κατάστασή της επιδεινωθεί και τελικά διαγνωστεί με εγκεφαλικό θάνατο. Οι τοξικολογικές εξετάσεις έδειξαν ότι η 43χρονη είχε δηλητηριαστεί με κυανιούχο άλας και τετραϋδροζολίνη, μια ουσία που βρίσκεται σε κοινά κολλύρια ματιών και ρινικά σπρέι. Μια έκθεση 52 σελίδων για τις πιθανές αιτίες θανάτου — βασισμένη στο ιστορικό αναζητήσεων, σε μηνύματα, καταθέσεις μαρτύρων και άλλα στοιχεία — κατηγορούσε τον Τζέιμς Κρεγκ ότι είχε αγοράσει δηλητήρια μέσω διαδικτύου στο πλαίσιο οργανωμένου σχεδίου να σκοτώσει τη σύζυγό του, καθώς φέρεται να αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα και να διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση.

«Με βάση το σύνολο της έρευνας, ο Τζέιμς έδειξε τον σχεδιασμό και την πρόθεση να τερματίσει τη ζωή της συζύγου του, αναζητώντας τρόπους να σκοτώσει κάποιον χωρίς να εντοπιστεί, δίνοντάς της δηλητήρια που ταίριαζαν με τα συμπτώματα που την οδήγησαν στο νοσοκομείο και σχεδιάζοντας μια νέα ζωή με την Κάριν Κέιν», έγραψε στην ένορκη κατάθεση η ντετέκτιβ Μπόμπι Όλσον, αναφερόμενη στην ορθοδοντικό από το Τέξας με την οποία είχε δεσμό ο Κρεγκ, ακόμη και ενώ η γυναίκα του ήταν άρρωστη.

«Μπήκε σε εκείνο το δωμάτιο για να τη δολοφονήσει, για να τερματίσει σκόπιμα και συνειδητά τη ζωή της με μια θανατηφόρα δόση κυανίου», είπε ο εισαγγελέας. Ο Κρεγκ είχε δηλώσει αθώος για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση πρώτου βαθμού και για πέντε άλλες κατηγορίες που συνδέονταν με τις πράξεις του εν αναμονή της δίκης, μεταξύ αυτών ηθική αυτουργία σε ανθρωποκτονία, σε αλλοίωση αποδεικτικών στοιχείων και σε ψευδορκία.

Η συνήγορός του, Άσλεϊ Γουίταμ, δεν αμφισβήτησε ότι η Άντζελα είχε δηλητήριο στον οργανισμό της ούτε ότι ο Κρεγκ είχε εξωσυζυγική σχέση. Ισχυρίστηκε όμως ότι τα στοιχεία δεν αποδείκνυαν πως εκείνος ευθυνόταν για τον θάνατό της, ενώ τόνισε ότι η σχέση με την Κέιν δεν μπορούσε να θεωρηθεί κίνητρο, αφού ο Κρεγκ είχε και στο παρελθόν πολλές εξωσυζυγικές σχέσεις.

Η υπεράσπιση υπαινίχθηκε ότι η Άντζελα μπορεί να πέθανε από αυτοκτονία, επαναλαμβάνοντας τους ισχυρισμούς του Κρεγκ προς τις αρχές για την ψυχική της κατάσταση. Η δικηγόρος ζήτησε από τους ενόρκους «να αφαιρέσουν τις παρωπίδες από αυτήν την υπόθεση και να δουν ολόκληρη την εικόνα».

«Μπορεί να μη σας αρέσει, μπορεί να μην τον θεωρείτε καλό σύζυγο, αλλά αυτό δεν είναι το αντικείμενο της δικής σας κρίσης», είπε η συνήγορος.

Μετά την ομόφωνη απόφαση, ο εισαγγελέας Μπράκλεϊ δήλωσε ότι «αυτό που έδειξαν τα στοιχεία, αυτό που κατέληξε το σώμα των ενόρκων, αυτό που πραγματικά συνέβη ήταν αποτέλεσμα των δικών του επιλογών, όχι εξαιτίας κάποιου λάθους της Άντζελα».

«Ήταν ο Τζέιμς Κρεγκ και οι επιλογές του από την πρώτη στιγμή», πρόσθεσε.

Ο Κρεγκ αρνήθηκε να μιλήσει μεταξύ της ετυμηγορίας και της καταδίκης. Αντίθετα, αρκετά μέλη της οικογένειας της Άντζελα μίλησαν στο δικαστήριο, θυμούμενοι μια γενναιόδωρη αδελφή και μητέρα που θα τους λείψει βαθιά. Κάποιοι εξέφρασαν και σκληρά λόγια για τον Κρεγκ — ανάμεσά τους και η κόρη του, Μίριαμ Μέσερβι.

Πηγή: npr.org