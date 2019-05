Δημιουργία Ελλαδο-Κυπριακής επιτροπής της GAMA Hellas

Στο πλαίσιο διεύρυνσης του επίσημου παραρτήματος GAMA Hellas «Ελλάδας-Κύπρου», πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2019, διήμερη επίσκεψη στην Κύπρο του Προέδρου του παραρτήματος κ. Θανάση Κατσιγιάννη και του Προέδρου του ΠΣΣΑΣ και Μέλους της επιτροπής GAMA Hellas κ. Γιάννη Τοζακίδη.

Σε ένα ιδιαίτερο, φιλικό κλίμα πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις των δύο Προέδρων με ανώτερα στελέχη των Κυπριακών εταιρειών για την περαιτέρω ενδυνάμωση των σχέσεων με το παράρτημα της GAMA Hellas.

Στο διήμερο των επισκέψεων πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με τον κ. Γιώργο Γώγου (Δ/ντής Πωλήσεων CNP CYPRIALIFE), τους κ.κ. Αβραάμ Πεκρή (Δ/ντή Πωλήσεων Eurolife LTD), Χένιο Χειμωνίδη (Head of Agency Distribution Eurolife LTD), τους κ.κ. Παναγιώτη Παναγιώτου (Δ/νοντα Σύμβουλο PRIME), Ανδρέα Δημητρίου (Δ/ντή Πωλήσεων PRIME) και τον κ. Κούλη Σαββίδη (Γεν. Δν/ντή UNIVERSAL LIFE).

από αριστερά απεικονίζονται οι κ.κ.: Θανάσης Κατσιγιάννης (Πρόεδρος GAMA Hellas), Γιώργος Γώγου (Δ/ντής Πωλήσεων CNP CYPRIALIFE), Γιάννης Τοζακίδης (Πρόεδρος ΠΣΣΑΣ & Μέλος του Board GAMA Hellas)

Στο πλαίσιο των συζητήσεων και ανταλλαγής απόψεων για το μέλλον ανάπτυξης της Ελληνικής & Κυπριακής αγοράς, συζητήθηκε και συμφωνήθηκε η δημιουργία ΕλλαδοΚυπριακής επιτροπής, συντονισμού και ανάπτυξης, ανταλλαγής πρακτικών και απόψεων που ένα μέλος της επιτροπής από Ελλάδα και ένα από Κύπρο θα συμμετέχουν κάθε έτος στο Board της GAMA Hellas, εκ περιτροπής.

Επιπλέον, συζητήθηκαν τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα της GAMA Hellas που θα διατεθούν προσεχώς για την ανάπτυξη των managers στην Ελληνική και Κυπριακή αγορά μέσω της συμβολής και υποστήριξης των Ασφαλιστικών Εταιρειών.

από αριστερά απεικονίζονται οι κ.κ.: Παναγιώτης Παναγιώτου (Δ/νων Σύμβουλος PRIME Κύπρου), Θανάσης Κατσιγιάννης (Πρόεδρος GAMA Hellas), Ανδρέας Δημητρίου (Δ/ντής Πωλήσεων PRIME Κύπρου), Γιάννης Τοζακίδης (Πρόεδρος ΠΣΣΑΣ & Μέλος του Board GAMA Hellas)

Άλλα θέματα που συζητήθηκαν ήταν το επερχόμενο συνέδριο του ΠΣΣΑΣ – GAMA Hellas στις 31/5/2019, στο ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ, με τίτλο “HOLISTIC LEADERSHIP – ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ”, τα οφέλη των μελών της GAMA Hellas και ο πλούτος γνώσεων που υπάρχει στο site της GAMA Hellas & GAMA INTERNATIONAL.

Η GAMA Hellas είναι το εγκεκριμένο και επίσημο παράρτημα του Διεθνούς Οργανισμού GAMA INTERNATIONAL για την Ελλάδα και την Κύπρο και το πρώτο στην Ευρώπη, που κάθε χρόνο από το 2013 με τον ΠΣΣΑΣ οργανώνουν εκπαιδευτικά συνέδρια με την συμμετοχή πλήθους Συντονιστών και Στελεχών Ασφαλιστικών Εταιρειών.

από αριστερά απεικονίζονται οι κ.κ.: Θανάσης Κατσιγιάννης (Πρόεδρος GAMA Hellas), Κούλης Σαββίδης (Γεν.Δ/ντής UNIVERSAL LIFE), Γιάννης Τοζακίδης (Πρόεδρος ΠΣΣΑΣ & Μέλος του Board GAMA Hellas)

Αποτελεί τον μοναδικό τρόπο σύνδεσης μελών από την Ελλάδα και την Κύπρο με τον Διεθνή Οργανισμό.

Ο σκοπός της GAMA Hellas είναι να υπηρετεί τις ανάγκες ανάπτυξης των managers της Ασφαλιστικής αγοράς χρησιμοποιώντας εργαλεία και τεχνικές που έχουν αναπτύξει πολύ επιτυχημένα συστήματα πωλήσεων στις ΗΠΑ, προσαρμοσμένα στην Ελληνική και Κυπριακή αγορά.

Στηρίζει τους managers (αποκλειστικού και ελεύθερου δικτύου) καθώς και στελέχη πωλήσεων και εκπαίδευσης με σύγχρονες εφαρμογές και πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό, ώστε να αναπτυχθούν, να γίνουν καλύτεροι, αποδοτικότεροι και κυρίως χρήσιμοι.