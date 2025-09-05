Σε διαδικασία εσωτερικών αλλαγών βρίσκεται μεγάλο πρακτορείο της ασφαλιστικής αγοράς, ένα από τα δέκα μεγαλύτερα με πορεία ετών στο χώρο.

Του Νίκου Μωράκη

Ειδικότερα σύμφωνα με πληροφορίες του Insurancedaily.gr επίκεινται διοικητικές αλλαγές στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου.

Στο επόμενο διάστημα αναμένεται να δημοσιευθούν σχετικές ανακοινώσεις από το εν λόγω πρακτορείο για το τι μέλλει γενέσθαι με την υψηλής σημασίας αλλαγή στη διοίκησή του. Οι πληροφορίες θέλουν πάντως η θέση αυτή να καλύπτεται από στέλεχος με εμπειρία σε ασφαλιστικές εταιρείες, ενώ το υψηλόβαθμο στέλεχος που αποχωρεί να κατευθύνεται σε ισχυρό διαμεσολαβητικό σχήμα.