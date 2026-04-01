Η Interamerican διακρίθηκε στα φετινά Cyber Security Awards 2026, αποσπώντας δύο σημαντικά βραβεία που επιβεβαιώνουν τη διαρκή της επένδυση στην κυβερνοασφάλεια και την προστασία των ψηφιακών της υποδομών.

Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία απέσπασε χρυσό βραβείο στην κατηγορία “WebSecurity” για την υποψηφιότητα “Cloud WAF for Interamerican Web Security”και χάλκινο βραβείο στην κατηγορία “Cloud Security” για την υποψηφιότητα “DDoS Protection for Interamerican Digital Services”.

Οι διακρίσεις αυτές αναδεικνύουν τη στρατηγική προσήλωση της Interamerican στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των ψηφιακών της υπηρεσιών, καθώς και τη συνεχή υιοθέτηση σύγχρονων τεχνολογιών που διασφαλίζουν την ασφαλή εμπειρία των πελατών της.

Τα Cyber Security Awards αποτελούν έναν θεσμό που επιβραβεύει τις βέλτιστες πρακτικές και τις καινοτόμες λύσεις στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, καλύπτοντας το σύνολο του οικοσυστήματος από επιχειρήσεις μέχρι δημόσιες υποδομές.

Σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο ψηφιακό τοπίο, η ενεργή συμμετοχή σε αντίστοιχες διοργανώσεις αποτελεί έμπρακτη δέσμευση υπευθυνότητας και συμβολής στη δημιουργία ενός ασφαλέστερου ψηφιακού οικοσυστήματος. Η Interamerican συνεχίζει να επενδύει στη συνεχή ενίσχυση των υποδομών και των πρακτικών κυβερνοασφάλειας, διασφαλίζοντας την προστασία και την εμπιστοσύνη στην ψηφιακή εποχή.