Στην ανάπτυξη της ARAG σε διαφορετικές αγορές μέσα από ευέλικτα επιχειρηματικά μοντέλα, τις εξελίξεις στο πεδίο της νομικής προστασίας στην Ελλάδα και τους στρατηγικούς στόχους του ομίλου αναφέρεται o Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ομίλου ARAG SE, Dr. Renko Dirksen. Όπως αναφέρει η νομική προστασία είναι μια υποτιμημένη κάλυψη, όσο ο κόσμος γίνεται ολοένα και πιο ασταθής παρέχει ανθεκτικότητα.

Dr. Renko Dirksen, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ομίλου ARAG SE (Περιοδικό Ασφαλιστικό Marketing, Νοέμβριος 2025)

Ως ο νέος Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ποιο είναι το όραμά σας για την ARAG SE τα επόμενα χρόνια;

Ας το θέσουμε έτσι: Είναι προνόμιο να εργάζεσαι για μια εταιρεία που έχει ξεκάθαρη και σταθερή αντίληψη για την ταυτότητα και τη φιλοδοξία της. Η ARAG είναι καινοτόμος, υψηλής ποιότητας, διεθνής, ανεξάρτητη και οικογενειακή εταιρεία. Έχουμε συνδυάσει αυτή τη δυνατή ταυτότητα με ένα πρόγραμμα για το μέλλον, το οποίο καθορίζει τους στόχους μας έως το 2030. Το πρόγραμμα αυτό βασίζεται σε πέντε πεδία δράσης: Ανάπτυξη, κερδοφορία, ικανοποίηση πελατών, σκοπός & βιωσιμότητα, και τεχνητή νοημοσύνη. Και βλέποντας πόσο επιτυχημένα εξελισσόμαστε – θα έλεγα ότι έχουμε τη σωστή στρατηγική.

Το 2024, ο κλάδος της νομικής προστασίας κατέγραψε αύξηση 16,7%. Σε τι αποδίδετε αυτή την εξέλιξη; Ποια είναι η εκτίμησή σας για το μέλλον;

Από την πανδημία και μετά, η ζήτηση των πελατών για νομική προστασία έχει αυξηθεί κατακόρυφα. Οι καταναλωτές αναζητούν όλο και περισσότερο υποστήριξη σε διαφορές με εργοδότες, ιδιοκτήτες, εμπόρους κ.λπ. Αυτό που ξεκίνησε τότε ως ανάγκη για παθητική προστασία περιουσίας, εξελίσσεται πλέον σε εργαλείο προσωπικής ανθεκτικότητας – ειδικά σε θέματα εργασίας και στέγασης. Αυτό ευθυγραμμίζεται απόλυτα με τις υπηρεσίες μας.

Η νομική ασφάλιση σήμερα δεν αφορά απλώς την κάλυψη – αφορά την ενδυνάμωση. Η ARAG βρίσκεται ακριβώς εκεί που μας χρειάζονται οι πελάτες μας. Προσφέρουμε ασφάλιση για τον Δαυίδ, όχι για τον Γολιάθ.

Ζούμε απαιτητικές εποχές και δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι προκλήσεις θα μειωθούν. Είμαστε προετοιμασμένοι.

Η ARAG δραστηριοποιείται σε πολλές χώρες, προσαρμόζοντας το επιχειρηματικό της μοντέλο σε κάθε αγορά. Ποιοι είναι οι βασικοί παράγοντες για την επιτυχημένη προσαρμογή των υπηρεσιών νομικής ασφάλισης σε διαφορετικά νομικά συστήματα;

Το κλειδί είναι απλό: Να ακούμε προσεκτικά την εκάστοτε αγορά. Δεν παίρνουμε απλώς το γερμανικό μας μοντέλο και το εφαρμόζουμε αυτούσιο αλλού. Κάθε αγορά είναι διαφορετική – η Ελλάδα δεν είναι Γερμανία και η Ιταλία δεν είναι Ισπανία. Αυτό που λειτουργεί είναι ο σεβασμός σε αυτές τις διαφορές και η δημιουργία ευέλικτων επιχειρηματικών μοντέλων σε όλο τον όμιλο. Και έχουμε μάθει να το κάνουμε αυτό πολύ καλά.

Η ARAG είναι ο κορυφαίος πάροχος νομικής ασφάλισης παγκοσμίως. Πώς διαφοροποιείται η εταιρεία από τους ανταγωνιστές της σε αυτή τη συγκεκριμένη αγορά;

Δεν υπάρχει άλλη εταιρεία που να συνδυάζει 90 χρόνια εμπειρίας στη νομική ασφάλιση με τη δραστηριοποίηση σε 19 διαφορετικές αγορές παγκοσμίως. Αυτό αποτελεί ένα μοναδικό επίπεδο τεχνογνωσίας. Η ARAG αντιπροσωπεύει τη νομική ασφάλιση στην καλύτερή της μορφή – και όποιος ενδιαφέρεται πραγματικά για αυτήν, πρέπει πρώτα να μιλήσει μαζί μας.

Η ARAG έχει ισχυρή παρουσία στον τομέα της νομικής προστασίας. Πώς βλέπετε να εξελίσσεται αυτός ο κλάδος στο μέλλον;

Είμαι αισιόδοξος. Η νομική προστασία είναι μια υποτιμημένη κάλυψη. Καθώς ο κόσμος γίνεται ολοένα και πιο ασταθής, προσφέρουμε κάτι εξαιρετικά πολύτιμο: ανθεκτικότητα. Οι άνθρωποι χρειάζονται υποστήριξη, χρειάζονται ισότητα και πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Πιστεύω ότι υπάρχει ακόμη μεγάλο χάσμα ανάμεσα στη σημασία αυτής της κάλυψης και στον τρόπο που γίνεται αντιληπτή. Είναι δική μας ευθύνη να γεφυρώσουμε αυτό το χάσμα. Αυτός είναι ένας από τους λόγους που συζητάμε σήμερα.

Η ARAG έχει επεκταθεί διεθνώς, με εντυπωσιακή αύξηση εσόδων εκτός Γερμανίας. Ποιες είναι οι βασικές προκλήσεις και ευκαιρίες στις παγκόσμιες αγορές;

Η βασική μας προτεραιότητα επικεντρώνεται σε ένα κεντρικό ερώτημα: Πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε την προσβάσιμη δικαιοσύνη για τους πολίτες σε κάθε αγορά; Αυτό το ερώτημα αναδεικνύει τη σημαντική κοινωνική αξία του επιχειρηματικού μας μοντέλου, ιδιαίτερα σε δημοκρατικά συστήματα όπου η δικαιοσύνη και η ισότιμη πρόσβαση είναι θεμελιώδεις αρχές. Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις είναι να επικοινωνήσουμε αποτελεσματικά πώς οι ασφαλιστικές μας λύσεις συμβάλλουν στη μείωση των εμποδίων για προσφυγή στη δικαιοσύνη. Όταν οι διαμεσολαβητές και οι συνεργάτες κατανοήσουν τον ουσιαστικό ρόλο που διαδραματίζουμε στην ενίσχυση της ισότητας στο νομικό σύστημα, τότε ξεπερνάμε ένα κρίσιμο αρχικό εμπόδιο για περαιτέρω επέκταση στις αγορές. Με την ARAG, οι πελάτες μπορούν να είναι βέβαιοι ότι οι ανησυχίες τους θα ληφθούν υπόψη και η φωνή τους θα ακουστεί.

Πώς βλέπετε την ασφαλιστική αγορά στην Ελλάδα σε σύγκριση με άλλες χώρες; Ποια είναι τα σχέδιά σας για την ανάπτυξη του ελληνικού υποκαταστήματος;

Εισήλθαμε στην ελληνική αγορά το 1972 – ήμασταν πρωτοπόροι. Η νομική προστασία ήταν άγνωστη τότε. Ξεκινήσαμε στενές συνεργασίες με τους διαμεσολαβητές για να δημιουργήσουμε γνώση πάνω στο αντικείμενο. Η ARAG ήταν η πρώτη ασφαλιστική εταιρεία νομικής προστασίας που εισήγαγε εξατομικευμένες καλύψεις στην αγορά. Σήμερα, η ARAG έχει ισχυρή παρουσία στον τομέα της νομικής προστασίας για πυροσβέστες, αστυνομικούς και στρατιωτικό προσωπικό στην Ελλάδα. Παρόλο που σε διεθνές επίπεδο η αγορά στην Ελλάδα παραμένει μικρή, όλο και περισσότεροι άνθρωποι αναγνωρίζουν την αξία της νομικής ασφάλισης για την προστασία της περιουσίας τους και την ενίσχυση της προσωπικής τους ανθεκτικότητας.

Πώς αξιοποιεί η ARAG την τεχνολογία για να βελτιώσει την εμπειρία των πελατών και να απλοποιήσει τις λειτουργίες της;

Δεν πρόκειται απλώς για την απλοποίηση των λειτουργιών. Πρόκειται για το πώς μπορούμε να εξυπηρετούμε καλύτερα τους πελάτες μας – ειδικά καθώς αναπτυσσόμαστε. Εστιάζουμε στις τεράστιες ευκαιρίες που μας προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη (AI) και το πώς μπορεί να ενισχύσει την επιχείρησή μας. Στον τομέα της νομικής προστασίας, είναι κρίσιμο να συγκεντρώνουμε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για να διαχειριστούμε μια υπόθεση και ταυτόχρονα να μειώνουμε την πολυπλοκότητα. Μπορείτε να φανταστείτε ότι μια νομική υπόθεση παράγει τεράστιο όγκο εγγράφων. Οι δικηγόροι και οι διακανονιστές μας, πρέπει να αφιερώνουν πολύ χρόνο μελετώντας αυτά τα αρχεία κάθε φορά που ο πελάτης ή ο δικηγόρος του επικοινωνεί μαζί μας. Η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορεί να δημιουργεί περιλήψεις της υπόθεσης και να προτείνει τα επόμενα βήματα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Είμαστε πεποισμένοι ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα ανακουφίσει σημαντικά τα Τμήματα των Ζημιών – κάτι που σημαίνει ότι θα έχουν περισσότερο χρόνο να αφιερώσουν στους πελάτες μας.

Ποια βήματα ακολουθείτε για να διασφαλίσετε την ηθική επιχειρηματική πρακτική και τη βιωσιμότητα στον Όμιλο ARAG;

Ως επιτυχημένη οικογενειακή επιχείρηση, σκεφτόμαστε και ενεργούμε συνειδητά με μακροπρόθεσμη προοπτική. Στο πλαίσιο αυτό, η ευημερία των μελλοντικών γενεών παίζει καθοριστικό ρόλο για εμάς. Γι’ αυτό η ARAG δεσμεύεται για τον βιώσιμο μετασχηματισμό τόσο της οικονομίας όσο και της κοινωνίας. Ειδικά η νομική ασφάλιση προσφέρει σημαντική συμβολή στην εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατότητες ευρείας πρόσβασης στη δικαιοσύνη. Στον βιώσιμο μετασχηματισμό, είναι καθήκον μας να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε αυτή την πρόσβαση, γιατί οι ισχυρές δημοκρατίες εξαρτώνται από αυτήν.

Είστε στην ARAG από το 2005. Ποια ήταν η πιο ικανοποιητική πτυχή της πορείας σας στην εταιρεία;

Ειλικρινά, είναι η εμπιστοσύνη που μου έχει δοθεί – από την οικογένεια των ιδιοκτητών και από τους συναδέλφους μου στο διοικητικό συμβούλιο. Είμαι πραγματικά ευγνώμων για το προνόμιο να υπηρετώ την εταιρεία με τον τρόπο που το κάνω.

Ο Όμιλος ARAG γιορτάζει την 90ή του επέτειο. Ποια είναι τα ορόσημα στην ιστορία του;

Σίγουρα υπάρχουν πολλά μέσα σε 90 χρόνια. Όμως ένα είναι ιδιαίτερα σημαντικό: Το 1998, ο Dr. Paul-Otto Fassbender έγινε ο κύριος μέτοχος του Ομίλου. Από εκείνο το σημείο και μετά, μπορεί κανείς ξεκάθαρα να διακρίνει ένα «πριν» και ένα «μετά» – και το «μετά» είναι σαφώς καλύτερο. Η εταιρεία της προηγούμενης περιόδου δεν έχει καμία σχέση με τον Όμιλο ARAG του σήμερα. Έκτοτε, η ARAG σχεδόν τριπλασίασε τα ασφάλιστρα της και έγινε ο κορυφαίος πάροχος νομικής προστασίας παγκοσμίως.