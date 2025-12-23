Ο Σύλλογος Διαμεσολαβούντων στην Ιδιωτική Ασφάλιση Δωδεκανήσου «ΙΣΧΥΣ», πιστός στις αξίες της κοινωνικής προσφοράς και αλληλεγγύης, συνεχίζει για ακόμη μία χρονιά την καθιερωμένη δράση στήριξης προς την τοπική κοινωνία.

Φέτος, ο Σύλλογος παρέδωσε δωροεπιταγές στο Σωματείο «Αναδοχή Αγκαλιά», το οποίο από το 2010 στηρίζει τα παιδιά του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Παίδων«Άγιος Ανδρέας».

Με αυτή την πρωτοβουλία ενισχύεται το πολύτιμο έργο του Σωματείου και προσφέρονται χαμόγελα και ελπίδα σε παιδιά που το έχουν ανάγκη. Η Πρόεδρος του Συλλόγου, Βάσω Μουταφή, το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη του «ΙΣΧΥΣ» δηλώνουν:

«Η αλληλεγγύη είναι δύναμη. Με χαρά στηρίζουμε το έργο του Σωματείου Αναδοχή Αγκαλιά και τα παιδιά που χρειάζονται τη φροντίδα όλων μας». Από την πλευρά του Σωματείου, η Πρόεδρος Κατερίνα Βορινάκη εξέφρασε θερμές ευχαριστίες για τη στήριξη, τονίζοντας τη σημασία της συνεργασίας για την ενίσχυση των παιδιών που φιλοξενούνται στο Θεραπευτήριο.

Ο Σύλλογος «ΙΣΧΥΣ» δεσμεύεται να συνεχίσει με συνέπεια και ευαισθησία τις κοινωνικές δράσεις που κάνουν τη διαφορά.