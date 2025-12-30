Εν όψει των εορτών, ο ΠΣΑΣ υλοποίησε δράση κοινωνικής προσφοράς, αφιερώνοντας ποσό σε είδη πρώτης ανάγκης για τα παιδιά της Δομής Φιλοξενίας Οινοφύτων. Μια πρωτοβουλία που αποτυπώνει έμπρακτα τις αξίες της αλληλεγγύης και της προστασίας, αξίες που βρίσκονται στον πυρήνα τόσο της κοινωνίας όσο και του ασφαλιστικού κλάδου.

Οι ασφαλιστικοί πράκτορες δεν περιορίζονται στη διαχείριση κινδύνων· λειτουργούν καθημερινά ως φορείς ασφάλειας, πρόληψης και κοινωνικής ευθύνης. Με την ίδια λογική, ο ΠΣΑΣ επιδιώκει να συμβάλλει ουσιαστικά εκεί όπου οι ανάγκες είναι πιο πιεστικές, ιδιαίτερα όταν αφορούν τα παιδιά.

Με τη νέα χρονιά να ξεκινά, συνεχίζουμε να στηρίζουμε πρωτοβουλίες που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή και αναδεικνύουν τον ανθρώπινο ρόλο του κλάδου μας.