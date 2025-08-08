Το ενδεχόμενο μείωσης της εισφοράς που καταβάλλουν οι ασφαλιστικές εταιρείες υπέρ του Επικουρικού Κεφαλαίου κλάδου ασφάλισης Οχημάτων, εξετάζει ο φορέας, έχοντας πλέον εξυγιάνει πλήρως την οικονομική του θέση. Στόχος της σχεδιαζόμενης πρωτοβουλίας είναι να μειωθεί η επιβάρυνση των ασφαλιστικών εταιρειών και άρα των ασφαλίστρων με κόστη που πλέον κρίνονται περιττά και ταυτόχρονα να μειωθούν αντίστοιχα τα καταβαλλόμενα από τους ιδιοκτήτες οχημάτων ασφάλιστρα.

Για το σκοπό αυτό, η διοίκηση του Επικουρικού Κεφαλαίου αποφάσισε την εκπόνηση μελέτης για τον υπολογισμό του κατάλληλου ύψους της εισφοράς που θα πρέπει να καταβάλλουν οι ασφαλιστικές εταιρείες υπέρ του φορέα.

Πιο συγκεκριμένα, στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση του Επικουρικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος, κ. Ηρακλής Δασκαλόπουλος, παρουσίασε τα οικονομικά αποτελέσματα και τις δραστηριότητες του οργανισμού για το έτος 2024, αναλύοντας παράλληλα τα σχέδια για το άμεσο μέλλον, τα οποία στοχεύουν στη βελτίωση της λειτουργίας του οργανισμού και στην ενίσχυση του ρόλου του.

Όπως τόνισε, το 2024 αποτέλεσε έτος σημαντικής προόδου για το ΕΚ, με βελτιώσεις τόσο στα οικονομικά μεγέθη όσο και στις εσωτερικές λειτουργίες του, συμπεριλαμβανομένης της μετεγκατάστασης των γραφείων του.

Ειδικότερα, υπογράμμισε ότι κατά το προηγούμενο έτος, το Επικουρικό κατέβαλε 20,2 εκατ. ευρώ σε δικαιούχους 2.187 περιπτώσεων ατυχημάτων από άγνωστα, ανασφάλιστα οχήματα ή οχήματα εταιρειών των οποίων η άδεια λειτουργίας έχει ανακληθεί. Παράλληλα, συνεχίζοντας την τάση των τελευταίων ετών, παρουσίασε ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα, βελτιώνοντας την καθαρή του θέση, η οποία ανήλθε σε 175,2 εκατ. ευρώ, ενώ σύμφωνα με τον προϋπολογισμό, για το 2025 προβλέπεται περαιτέρω βελτίωση κατά 41 εκατ. ευρώ.

Ο πρόεδρος του Επικουρικού τόνισε ότι «η εύρωστη οικονομική κατάσταση του οργανισμού και τα συνεχή θετικά πλεονάσματα δημιουργούν την ανάγκη εκπόνησης ενός νέου σχεδίου για τη μελλοντική χρηματοδότησή του. Στο πλαίσιο αυτό, στα άμεσα σχέδια του ΕΚ περιλαμβάνεται η εκπόνηση μελέτης για τον υπολογισμό του κατάλληλου ύψους εισφοράς, ώστε να μην επιβαρύνονται τα ασφάλιστρα περισσότερο από όσο είναι αναγκαίο για τη διασφάλιση της μακροχρόνιας φερεγγυότητάς του».