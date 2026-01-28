Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η συμμετοχή της αποστολής του Συνδέσμου Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ν. Χανίων (ΣΑΔΧ) στις εργασίες της τακτικής εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών (ΠΟΑΔ), που διεξήχθη στις 17-18 Ιανουαρίου 2026 στις Σέρρες.

Ισχυρή εκπροσώπηση και επανεκλογή στη Διοίκηση

Ο Σύνδεσμος Χανίων επιβεβαίωσε την ηγετική του θέση στον κλάδο, με την εκλεγμένη αποστολή του να συμμετέχει ενεργά στις διεργασίες. Τον Σύνδεσμο εκπροσώπησαν οι συνάδελφοι: Μουντάκης Δημήτριος, Περράκης Νικόλαος, Κατσούλης Ιωάννης, Σγουράκη Ευφροσύνη και Σκιτζής Δημήτριος.

Κορυφαία στιγμή για τον Σύνδεσμό μας αποτέλεσε η επανεκλογή του Προέδρου του ΣΑΔΧ, κ. Δημήτρη Μουντάκη, στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας. Κατά τη συγκρότηση του σώματος που ακολούθησε, ο κ. Μουντάκης αναλαμβάνει εκ νέου τη νευραλγική θέση του Γενικού Γραμματέα της ΠΟΑΔ. Η ανάδειξή του στις κορυφαίες θέσεις προτίμησης πανελλαδικά αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση του έργου που επιτελείται στα Χανιά και εγγύηση για την ισχυρή εκπροσώπηση των μελών μας στα κέντρα των αποφάσεων.

Τιμητική διάκριση για τον Δημήτρη Σκιτζή

Σε μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή της Συνέλευσης, η Ομοσπονδία τίμησε τον πρώην Πρόεδρο του Σωματείου Χανίων, κ. Δημήτρη Σκιτζή, απονέμοντάς του τιμητική πλακέτα για την πολυετή και πολύτιμη προσφορά του στην ΠΟΑΔ από τη θέση του Ταμία. Ο κ. Σκιτζής, έχοντας διαγράψει μια λαμπρή πορεία προσφοράς, επέλεξε να μην θέσει εκ νέου υποψηφιότητα, παραμένοντας ωστόσο ενεργό κεφάλαιο για τον κλάδο μας.

Κρίσιμα ζητήματα στο επίκεντρο

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, τέθηκαν επί τάπητος τα φλέγοντα ζητήματα της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης:

•Μείωση Προμηθειών: Η ΠΟΑΔ, υπό την προεδρία του κ. Ηλία Τσολάκη, υπογράμμισε την ανάγκη για ενιαία και ανυποχώρητη στάση απέναντι στις εταιρείες για το ζήτημα της μείωσης των προμηθειών.

•Θεσμικός Ρόλος: Επιβεβαιώθηκε η θέση της Ομοσπονδίας ως ο επίσημος και ισχυρός συνομιλητής της Πολιτείας και της ΔΕΙΑ, με πρωταρχικό στόχο την προστασία των μικρομεσαίων γραφείων.

Δέσμευση για το Μέλλον

Η δυναμική παρουσία των Χανιωτών ασφαλιστικών διαμεσολαβητών στις Σέρρες αποτελεί εγγύηση ότι η φωνή των επαγγελματιών της Κρήτης παραμένει ισχυρή και υπολογίσιμη. Ο ΣΑΔΧ δεσμεύεται να συνεχίσει τον αγώνα για τη θωράκιση του επαγγέλματος και την έγκυρη ενημέρωση των μελών του