Με μεγάλη επιτυχία, και δυναμική παρουσία της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης από όλη την Ελλάδα, εκπροσώπων των Σωματείων, της κυβέρνησης, της Ευρωβουλής, και για πρώτη φορά της ΔΕΙΑ και της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών πραγματοποιήθηκε η 7η Εθνική Συνδιάσκεψη Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών. Αναδείχθηκαν όλα τα θέματα προς διεκδίκηση για το επόμενο διάστημα όπως οι φοροαπαλλαγές στα ασφαλιστήρια Υγείας και Σύνταξης, η περαιτέρω έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ, η αντιμετώπιση των αθέμιτων πρακτικών του Bancassurance. Επίσης παρουσιάστηκαν μελέτες για την ανάγκη αποταμίευσης (δημογραφικό και συντάξεις) και στοιχεία για την εξέλιξη των εισοδημάτων των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών.

Την εμπλουτισμένη θεματολογικά και διευρυμένη στις συμμετοχές διοργάνωση της Συνδιάσκεψης είχε το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΕΑ), σε συνεργασία με τα Επιμελητήρια Θεσσαλονίκης και Πειραιά, εστιάζοντας στον διάλογο και τη σύμπνοια όλων των επαγγελματιών του κλάδου.

Η Συνδιάσκεψη, τον συντονισμό της οποίας είχε ο δημοσιογράφος Γιώργος Κακούσης κατέδειξε ότι έχει καταστεί “κέντρο εξελίξεων” για την ελληνική ασφαλιστική αγορά, καθώς συγκέντρωσε εκπροσώπους της κυβέρνησης, των πολιτικών κομμάτων, της αγοράς ασφάλισης, της Επιμελητηριακής κοινότητας και των Σωματείων, στέλνοντας σαφές μήνυμα ενότητας, επαγγελματισμού και στρατηγικής προοπτικής για το μέλλον της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

Την έναρξη των εργασιών έκανε ο πρόεδρος του ΕΕΑ Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, επισημαίνοντας ότι η 7η Συνδιάσκεψη αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της ωριμότητας και της συνοχής του κλάδου. Ανέφερε ότι «η ασφαλιστική διαμεσολάβηση είναι ένας από τους πιο δυναμικούς και αξιόπιστους επαγγελματικούς κλάδους της χώρας», και ο ρόλος της είναι καθοριστικός για την ενίσχυση της οικονομίας και την προστασία των πολιτών. Ο κ. Χατζηθεοδοσίου κατέγραψε ενδεικτικά κάποιες από τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει το ΕΕΑ τα τελευταία χρόνια, τόσο για την εκπαίδευση και επιμόρφωση των διαμεσολαβητών όσο και για τη θεσμική τους κατοχύρωση. Αναφέρθηκε και στις παρεμβάσεις προς την Πολιτεία για ζητήματα φορολογίας, επαγγελματικής ασφάλισης, ψηφιακής μετάβασης και διαφάνειας. Υπογράμμισε ότι «οι διαμεσολαβητές δεν είναι απλώς πωλητές ασφαλιστικών προϊόντων· είναι σύμβουλοι ζωής, επαγγελματίες που στέκονται δίπλα στον πολίτη, στον επαγγελματία και στην επιχείρηση», προσθέτοντας ότι το ΕΕΑ θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τη φωνή των επαγγελματιών σε όλα τα θεσμικά επίπεδα, τονίζοντας ότι «με ενότητα, τεκμηρίωση και συνέπεια μπορούμε να διεκδικήσουμε την εξέλιξη που μας αξίζει».

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι για πρώτη φορά συμμετείχαν στη Συνδιάσκεψη τόσο ο κ. Σταύρος Κωνσταντάς, Διευθυντής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος (ΔΕΙΑ) όσο η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, μέσω της παρουσίας της Γενικής Διευθύντριας κυρία Χαρούλα Απαλαγάκη. Οι συγκεκριμένες συμμετοχές αναδεικνύουν και τη δυναμική του κλάδου και ειδικότερα των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Από το βήμα της 7ης Συνδιάσκεψης ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Νίκος Παπαθανάσης επεσήμανε ότι η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε φάση σταθερής ανάπτυξης. Ανέφερε ότι η χώρα καταγράφει ρυθμούς ανάπτυξης 2,2% για το 2025 και 2,4% για το 2026, ποσοστά που υπερβαίνουν σημαντικά τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Τόνισε ότι η ανάπτυξη της ασφαλιστικής αγοράς συνδέεται άμεσα με την πορεία της οικονομίας, καθώς μια δυνατή οικονομία δημιουργεί εισόδημα, εμπιστοσύνη και ανάγκη για προστασία. Αναφέρθηκε επίσης στις πρόσφατες νομοθετικές πρωτοβουλίες, όπως η υποχρεωτική ασφάλιση επιχειρήσεων έναντι φυσικών καταστροφών, οι φορολογικές ελαφρύνσεις για ασφαλιστήρια υγείας και άλλα, επισημαίνοντας ότι στόχος της Πολιτείας είναι η οικοδόμηση σχέσης συνεργασίας και εμπιστοσύνης με την ασφαλιστική αγορά. Τόνισε δε, ότι «η ασφάλιση δεν είναι πολυτέλεια. Είναι προϋπόθεση για οικονομική σταθερότητα, κοινωνική συνοχή και βιώσιμη ανάπτυξη», προσθέτοντας ότι η πολιτεία αναγνωρίζει τον ρόλο των διαμεσολαβητών και θέλει να τους έχει συμμάχους.

GOV -ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Σε διαδικτυακή παρέμβασή του, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, αναφέρθηκε στα βήματα που έχουν γίνει για την ψηφιοποίηση και την οργάνωση των μητρώων στη χώρα μας, τα οποία αποτελούν κρίσιμα εργαλεία για την ασφαλιστική αγορά. Όπως σημείωσε, το Μητρώο Ακινήτων και το Μητρώο Αυτοκινήτων πλέον βρίσκονται σε πολύ καλό επίπεδο, ενώ τα στοιχεία των δύο μητρώων έχουν ταυτοποιηθεί και διασταυρωθεί με μοναδικούς αριθμούς καταγραφής, όπως ο ΚΑΕΚ για τα ακίνητα. Ο κ. Παπαστεργίου επισήμανε ότι πριν την ολοκλήρωση αυτών των μητρώων ήταν αδύνατη η στατιστική αποτύπωση ζημιών από πυρκαγιές ή η ακριβής καταγραφή της ασφαλιστικής κάλυψης των ακινήτων και των αυτοκινήτων. Πλέον, χάρη στη συνεργασία Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υπουργείου Μεταφορών και Υπουργείου Οικονομικών, έχουν σταλεί τα πρώτα ψηφιακά ειδοποιητήρια προς τους πολίτες, ενημερώνοντάς τους για υποχρεώσεις ασφαλιστικής κάλυψης και πληρωμής τελών. Είπε πώς περίπου από τα χιλιάδες ειδοποιητήρια έχουν ήδη αποσταλεί σε πολίτες υπάρχει πολύ μικρό ποσοστό επιστροφής, γεγονός που αποδεικνύει την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας. Στο επόμενο στάδιο, οι διασταυρώσεις θα γίνονται αυτόματα, ενώ τα νέα ειδοποιητήρια θα συνοδεύονται από πρόστιμα για όσους δεν συμμορφώνονται. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στη δυνατότητα παροχής Κωδικών Δημόσιας Διοίκησης για τους διαμεσολαβητές, ώστε να διευκολύνονται οι έλεγχοι και η παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες χωρίς να χρειάζεται η φυσική παρουσία τους. Ο κ. Παπαστεργίου υπογράμμισε ότι γίνεται προσπάθεια ομαδοποίησης των διαμεσολαβητών, ώστε να αποκτούν δημόσιους κωδικούς γρήγορα και με ασφάλεια, αποφεύγοντας λάθη και καθυστερήσεις. Με τα νέα αυτά εργαλεία, η διαφάνεια και η αποτελεσματικότητα στην ασφαλιστική αγορά αναμένεται να ενισχυθούν σημαντικά, ενώ η παρακολούθηση της ασφαλιστικής κάλυψης ακινήτων και οχημάτων θα γίνεται πλέον σε πραγματικό χρόνο. Με αφορμή τις δηλώσεις του κ. Παπαστεργίου ο πρόεδρος του ΕΕΑ Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, αναφέρθηκε στην καλή συνεργασία με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, επισημαίνοντας ότι σημαντικές πρωτοβουλίες για την ασφαλιστική αγορά υλοποιήθηκαν χάρη στη συνεισφορά του. Παράλληλα, επεσήμανε την ανάγκη πραγματοποίησης των ελέγχων -διασταυρώσεων- στοιχείων ασφάλισης οχημάτων σε καθημερινή βάση, με στόχο την ενίσχυση της υγιούς επιχειρηματικότητας και την προστασία της ασφαλιστικής αγοράς από ανασφάλιστα οχήματα. Όπως τόνισε, «η αρχή έγινε, αλλά πρέπει να προχωρήσουμε».

Ο κ. Γιώργος Αυτιάς Ευρωβουλευτής της Ν.Δ μετέφερε εξελίξεις από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, αναφέροντας: τη δημιουργία μόνιμου ευρωπαϊκού μηχανισμού στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την καθιέρωση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού. Τόνισε ότι έχουν εξασφαλιστεί 840 εκατομμύρια ευρώ για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ευρώπη, από τα οποία η Ελλάδα μπορεί να αντλήσει σημαντικούς πόρους μέσω συνεργασιών με τα Επιμελητήρια.

Ο πρόεδρος της ΕΑΕΕ, Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, αναφέρθηκε στις προκλήσεις που διαμορφώνουν το νέο τοπίο της ασφαλιστικής αγοράς: ψηφιακός μετασχηματισμός, τεχνητή νοημοσύνη, νέα κανάλια διανομής και αλλαγή καταναλωτικών συνηθειών. Τόνισε ότι ο ρόλος του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή είναι να προσφέρει αξία, κατανόηση και εμπιστοσύνη, χαρακτηριστικά που δεν αντικαθίστανται από καμία τεχνολογία. Αναφέρθηκε επίσης στο συνταξιοδοτικό κενό που διογκώνεται, στο έλλειμμα κάλυψης στην υγεία και στην κλιματική αλλαγή που δημιουργεί νέους κινδύνους και ανάγκες προστασίας, υπογραμμίζοντας ότι η συνεργασία μεταξύ ασφαλιστικών εταιρειών, διαμεσολαβητών και πολιτείας είναι μονόδρομος.

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΚΟΜΜΑΤΩΝ

Ο βουλευτής ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ κ. Παύλος Χρηστίδης μίλησε για τη σημασία του κλάδου σε μια εποχή πολλαπλών κρίσεων, επισημαίνοντας ότι οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της κοινωνίας, εκεί όπου ο πολίτης αναζητά σιγουριά, πληροφόρηση και στήριξη. Τόνισε ότι η ιδιωτική ασφάλιση δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως ανταγωνιστής του κράτους, αλλά ως συμπληρωματικός πυλώνας του κοινωνικού κράτους, προσφέροντας λύσεις που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή.

Η κυρία Μιλένα Αποστολάκη Βουλευτής ΠΑΣΟΚ υπεύθυνη Κ.Τ.Ε. Οικονομίας ανέφερε ότι ο κλάδος της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και της ιδιωτικής ασφάλισης είναι καθοριστικός όχι μόνο για την οικονομία αλλά και την κοινωνική συνοχή. Είπε ακόμα ότι ο σύγχρονος ρόλος της ασφάλισης είναι διαφορετικός από το παρελθόν και η πολιτεία θα πρέπει να τον λαμβάνει υπόψιν στους σχεδιασμούς της. Επίσης πρόσθεσε ότι η σχέση των ασφαλιστών και των καταναλωτών δεν πρέπει διέπεται από συγκρούσεις αλλά πρέπει να είναι χαρακτηρίζεται από πορεία παράλληλη και υποστηρικτική. Αυτό πρέπει να έχει υπόψη της η πολιτεία και στις ρυθμίσεις της να σχεδιάζει και να υποστηρίζει με αυτό το πρίσμα και στόχο.

Ο κ. Χαράλαμπος Μαμουλάκης Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, Τομεάρχης Οικονομικών & Ανάπτυξης ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ χαρακτήρισε τη Συνδιάσκεψη «θεσμό δημοκρατικού διαλόγου και ζωντανής επαφής» της αγοράς με την κοινωνία, επισημαίνοντας ότι η ασφαλιστική αγορά στην Ελλάδα έχει ακόμη τεράστιο περιθώριο ανάπτυξης, καθώς η ασφαλιστική διείσδυση (2,3% του ΑΕΠ) απέχει πολύ από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Τόνισε ότι η ραγδαία ψηφιοποίηση, η ανάγκη πράσινων ασφαλιστικών προϊόντων και η νέα γενιά πελατών που ζητά εξατομικευμένες λύσεις δημιουργούν ευκαιρίες για τον κλάδο.

ΔΕΙΑ -ΤτΕ

Ο κ. Σταύρος Κωνσταντάς, Διευθυντής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος, επισήμανε τον κρίσιμο ρόλο της ιδιωτικής ασφάλισης στο σημερινό ασταθές κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον. Η κλιματική αλλαγή, οι γεωπολιτικές εντάσεις, αλλά και το υψηλό κόστος ζωής δημιουργούν έντονο αίσθημα ανασφάλειας στους πολίτες, οι οποίοι συχνά αισθάνονται ανίσχυροι απέναντι σε οικονομικές, υγειονομικές ή φυσικές καταστροφές. Ανέφερε ότι «ο κλάδος μας είναι κομβικός για την εμπέδωση της αξιοπιστίας απέναντι στον θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης. Μόνο μέσα από τον καθημερινό μόχθο, την υπευθυνότητα και την επαγγελματική συνέπεια κάθε ενός από εσάς, οι πολίτες μπορούν να απολαύσουν πραγματική προστασία και τα οφέλη της ιδιωτικής ασφάλισης». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Τράπεζα της Ελλάδος, ως εποπτική αρχή, συνεχίζει με συνέπεια την προληπτική εποπτεία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, διασφαλίζοντας τη σταθερότητα και την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς. Ειδική αναφορά έγινε στον δεύτερο πυλώνα ασφάλισης, δηλαδή την επαγγελματική ασφάλιση και τα ταμεία συντάξεων, τονίζοντας ότι η ενίσχυση αυτού του πυλώνα αποτελεί προτεραιότητα, ώστε να συμπληρωθεί το εισόδημα των πολιτών στην κρίσιμη τρίτη ηλικία. Όπως επεσήμανε, «η επαγγελματική ασφάλιση δεν είναι μόνο χρηματοοικονομικό εργαλείο. Είναι υπόθεση κοινωνικής προστασίας, ευθύνης και σταθερότητας. Η Τράπεζα της Ελλάδος θα πράξει ό,τι απαιτείται για να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία και ανάπτυξη του δεύτερου πυλώνα ασφάλισης».

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών η Γενική Διευθύντρια κυρία Χαρούλα Απαλαγάκη, εστίασε στην εκπαίδευση και πιστοποίηση των τραπεζικών υπαλλήλων που δραστηριοποιούνται στον ασφαλιστικό τομέα, καθώς και την συνεργασία των τραπεζών με την ασφαλιστική αγορά. Ανέφερε ότι το Bancassurance δεν έχει ανταγωνιστική σχέση με τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές αλλά συμπληρωματικές. Επεσήμανε επίσης ότι η διαφάνεια, η εμπιστοσύνη και η τήρηση των κανόνων του εποπτικού πλαισίου αποτελούν βάση για τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη της αγοράς.

ΚΕΕΕ και ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ

Ο κ. Γιώργος Δαμούλος, Β’ Αντιπρόεδρος και εκπρόσωπος Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, χαρακτήρισε τη Συνδιάσκεψη «γιορτή επαγγελματισμού, ενότητας και προόδου», υπογραμμίζοντας τον κρίσιμο ρόλο του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή όχι μόνο οικονομικά αλλά και κοινωνικά. Τόνισε την ανάγκη συνεχούς επιμόρφωσης και προσαρμογής στις τεχνολογικές εξελίξεις, ενώ επισήμανε ότι η διαφάνεια, η αξιοπιστία και η εξειδίκευση είναι οι αξίες πάνω στις οποίες πρέπει να χτιστεί η επόμενη ημέρα.

Ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, κ. Κυριάκος Μερελής, αναφέρθηκε στην πορεία των συνεργειών που ξεκίνησαν το 2012 μεταξύ των Επιμελητηρίων Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Πειραιά, οι οποίες οδήγησαν στη θεσμοθέτηση της Εθνικής Συνδιάσκεψης. Τόνισε ότι η Συνδιάσκεψη είναι ο κοινός τόπος συνεννόησης, συντονισμού και σχεδιασμού και αποτελεί την φωνή όλων των διαμεσολαβητών της χώρας. Υπογράμμισε ότι οι αλλαγές που συντελούνται στην αγορά απαιτούν συλλογικότητα και στρατηγική προσαρμογή, καθώς μόνο μέσω συνεργασίας μπορεί να διασφαλιστεί το μέλλον του επαγγέλματος και η διαρκής παρουσία του στην οικονομική ζωή της χώρας.

Τους χαιρετισμούς των συνδιοργανωτών ολοκλήρωσε ο κ. Λεωνίδας Μίχας, Αντιπρόεδρος Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, αναδεικνύοντας το σοβαρό θέμα της οικονομίας της υγείας και της ιδιωτικής ασφάλισης. Τόνισε ότι αναδείχθηκαν οι υπέρογκες αυξήσεις των ασφαλίστρων υγείας και υποβλήθηκαν προτάσεις για να μπει φρένο σε αυτά, προς όφελος καταναλωτών, ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και εταιρειών. Επισήμανε τη συνεργασία των σωματείων ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και των επιμελητηρίων, η οποία έχει δημιουργήσει κουλτούρα συνεργασίας και ενημέρωσης, ενισχύοντας και σταθεροποιώντας τον κλάδο.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΑΒΑΛΑΚΗΣ-ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ

Σημαντικά στοιχεία στην Συνδιάσκεψη παρέθεσε, ο κ. Δημήτρης Γαβαλάκης, Γενικός Γραμματέας του ΕΕΑ. Παρουσίασε τέσσερις βασικές πρωτοβουλίες του Επιμελητηρίου. Η πρώτη αφορά το ψηφιακό μητρώο, που επιτρέπει την άμεση και αυτόματη διαβίβαση δεδομένων ασφαλιστικών ευθυνών και επαναπιστοποιήσεων, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και έλεγχο σε πραγματικό χρόνο. Η δεύτερη πρωτοβουλία είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα δημιουργηθεί σε συνεργασία με το Κέντρο Δια βίου Μάθησης του ΠΑΠΕΙ για νέους ασφαλιστικούς συμβούλους, με στόχο την απόκτηση σύγχρονων γνώσεων και δεξιοτήτων στα πρώτα δύο χρόνια του επαγγέλματος.

Παράλληλα, παρουσίασε τα αποτελέσματα της μελέτης για τα εισοδήματα των διαμεσολαβητών, η οποία δείχνει ότι οι αμοιβές των φυσικών προσώπων που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή εξυπηρέτησης αυξήθηκαν κατά 18,4%, ενώ η παραγωγή ασφαλίστρων κατά 38,4%. Τόνισε επίσης ότι η μετατροπή ατομικών επιχειρήσεων σε νομικά πρόσωπα και οι συγχωνεύσεις στις μεγαλύτερες εταιρείες επηρέασαν θετικά τα οικονομικά δεδομένα των επαγγελματιών.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Ασφαλιστικής που ήταν και χορηγός της Συνδιάσκεψης, κ. Δημήτρης Μαζαράκης, στην ομιλία του υπογράμμισε τον κρίσιμο ρόλο των ασφαλιστικών συμβούλων και τη σημασία της συνεργασίας στην αγορά, ευχαριστώντας θερμά τον πρόεδρο του επιμελητηρίου, Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, για τη διαχρονική στήριξη στον διάλογο. Τόνισε ότι οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι αποτελούν το «πρόσωπο της ασφάλισης», καθώς είναι αυτοί που μπαίνουν στα σπίτια των πελατών, ακούν τις ιστορίες τους και τους στηρίζουν στις δύσκολες στιγμές, μετατρέποντας απλά συμβόλαια σε ανθρώπινες εμπειρίες. «Χωρίς εσάς, η ασφάλιση θα ήταν απλώς χαρτιά και αριθμοί», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Μαζαράκης αναφέρθηκε και στις προκλήσεις της εποχής, όπως η γεωπολιτική αστάθεια, η οικονομική αβεβαιότητα, η κλιματική κρίση και η τεχνολογική επανάσταση, υπογραμμίζοντας ότι οι πελάτες είναι πλέον πιο απαιτητικοί και ενημερωμένοι. Όπως τόνισε, ο ασφαλιστής του αύριο πρέπει να εξελίσσεται συνεχώς, να επενδύει στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη, να αγκαλιάζει την τεχνολογία και να λειτουργεί ως σύμβουλος εμπιστοσύνης και μέντορας του πελάτη, χωρίς να χάνει την ανθρώπινη διάστασή του. Η τεχνολογία, όπως εξήγησε, δεν αντικαθιστά τον ασφαλιστή, αλλά ενδυναμώνει το έργο του. Μέσα από εργαλεία όπως η τεχνητή νοημοσύνη, τα big data και οι ψηφιακές πλατφόρμες, οι σύμβουλοι μπορούν να κατανοούν καλύτερα τις ανάγκες των πελατών, να προβλέπουν αλλαγές στη ζωή τους και να προσφέρουν προσωποποιημένες και στοχευμένες λύσεις. Παράλληλα, επισήμανε ότι η εμπιστοσύνη και η ανθρώπινη επαφή παραμένουν αναντικατάστατες. Ακόμα, ο κ. Μαζαράκης τόνισε ότι για να γίνει η ελληνική ασφαλιστική αγορά πιο ανθεκτική, καινοτόμος και κοινωνικά περιεκτική, είναι απαραίτητη η συνεργασία μεταξύ εταιρειών και διαμεσολαβητών. «Το μέλλον δεν είναι κάτι που θα συμβεί, αλλά κάτι που θα διαμορφώσουμε με όραμα, γνώση, τεχνολογία και τον άνθρωπο στο επίκεντρο», κατέληξε, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ενίσχυσης της ασφαλιστικής συνείδησης και της ισχυρής ασφαλιστικής κουλτούρας στην Ελλάδα.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΣΕΑΔ-ΚΥΠΡΟΣ

Ο κ. Πάνος Τσιολής, Πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Επαγγελματιών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, με τον οποίο το ΕΕΑ έχει ανοίξει δίαυλο συνεργασίας, τόνισε τη σημασία της διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου στον ασφαλιστικό χώρο και την κοινή προσπάθεια για την ενίσχυση του επαγγέλματος. Όπως ανέφερε, «μαζί μπορούμε να κάνουμε πολλά. Η συνεργασία, η συλλογικότητα και η αλληλεγγύη μεταξύ των επαγγελματιών ασφαλιστικών διαμεσολαβητών είναι η βάση για να προχωρήσει η αγορά μπροστά».

ΕΑΔΕ-ΠΟΑΔ

Η κυρία Δήμητρα Λύχρου, Πρόεδρος της Ένωσης Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ελλάδος, τόνισε την ανάγκη ανανέωσης του συνδικαλισμού και της συλλογικής εκπροσώπησης ώστε να ανταποκριθεί στις σύγχρονες προκλήσεις της αγοράς και στις απαιτήσεις των πολιτών. Όπως δήλωσε, «ο παραδοσιακός συνδικαλισμός μας έδωσε θεμέλια και κατοχύρωσε δικαιώματα. Ωστόσο, η αγορά αλλάζει γρήγορα. Αν δεν ανανεωθούμε, κινδυνεύουμε να μιλάμε για τους επαγγελματίες χωρίς να τους ακούμε πραγματικά. Η συλλογικότητα είναι η ψυχή και ο συνδικαλισμός ο σκελετός. Μαζί μπορούν να δώσουν φωνή, ζωή και ουσία στα σωματεία μας».

Ο πρόεδρος της ΠΟΑΔ κ. Ηλίας Τσολάκης, εστίασε στην συμβολή των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών στην οικονομία, υπογραμμίζοντας ότι «οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές συμβάλλουν ακούραστα στο ΑΕΠ και στην ανάπτυξη της χώρας. Το έργο μας δεν περιορίζεται σε ατομικά κέρδη, αλλά έχει κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο, προσφέροντας σταθερότητα και ασφάλεια στην κοινωνία».

ΠΑΝΕΛ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

Η πρώτη θεματική ενότητα της Συνδιάσκεψης είχε τίτλο «Bancassurance και Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση». Συμμετείχαν σε αυτή και παρέθεσαν απόψεις, στοιχεία και σκέψεις οι:

Η κυρία Χαρούλα Απαλαγάκη, Γενική Διευθύντρια της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, ο κ. Κυριάκος Μερελής, Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, η κυρία Δήμητρα Λύχρου, Πρόεδρος της Ένωσης Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ελλάδος, και ο κ. Γιάννης Καντώρος, Πρόεδρος της Επιτροπής Υγείας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου INTERAMERICAN.

Τον συντονισμό είχαν οι δημοσιογράφοι Γιάννης Ντσούνος και Χρήστος Κούτρας.

Η δεύτερη θεματική ενότητα είχε ως θέμα: «Δημογραφικό και Συνταξιοδότηση». Συμμετείχαν σε αυτό ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Κωνσταντίνος Καραγκούνης, ο βουλευτής ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Μανώλης Χριστοδουλάκης, ο Εμπορικός Διευθυντής της Groupama, Βαγγέλης Οικονομόπουλος, η Μαρία Δασκαλάκη-Κάσση, μέλος του ΔΣ του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, και ο Ηλίας Τσολάκης, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ασφαλιστικών Πρακτόρων, με συντονιστή τον Χρήστο Κούτρα. Το πάνελ ανέδειξε προκλήσεις και προτάσεις για την ενίσχυση της συνταξιοδοτικής συνείδησης και της αποταμίευσης, καθώς και τρόπους συνεργασίας του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Τον συντονισμό είχαν και πάλι οι δημοσιογράφοι Γιάννης Ντσούνος και Χρήστος Κούτρας.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΠΕΙ ΓΙΑ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ-ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Η Συνδιάσκεψη συνδύασε την εμπειρία με την επιστημονική τεκμηρίωση, παρουσιάζοντας πρωτοβουλίες και μελέτες που αφορούν την ασφαλιστική αγορά και την κοινωνική προστασία. Ο Επίκουρος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Πάνος Ξένος, παρουσίασε έρευνα που ανέδειξε την ανάγκη για κίνητρα αποταμίευσης για τη σύνταξη, παρέχοντας επιστημονικά τεκμηριωμένα στοιχεία για τη διαμόρφωση πολιτικών και στρατηγικών στον ασφαλιστικό χώρο. Παρουσιάστηκαν επιστημονικά στοιχεία σχετικά με το δημογραφικό και το συνταξιοδοτικό πρόβλημα και η θέση της Ελλάδος σε σχέση με άλλες χώρες.

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ

Η Συνδιάσκεψη περιείχε και τιμητικές βραβεύσεις.

Η πρώτη αφορούσε τα «100 χρόνια της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης», τιμώντας τη μακρόχρονη ιστορική πορεία και τη συνεισφορά των διαμεσολαβητών στην ελληνική οικονομία όπου και τιμήθηκε η “G insurance brokers”.

Εν συνεχεία προβλήθηκε διαδικτυακός χαιρετισμός του προέδρου του ΕΙΑΣ κ. Giuseppe Zorgno και ακολούθως η δεύτερη τιμητική πλακέτα απονεμήθηκε στην κυρία Νάντια Σταυρογιάννη που ως πρόεδρος του ΕΙΑΣ στήριξε την εκπαιδευτική συνεργασία με το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΕΑ), προωθώντας κοινές εκπαιδευτικές δράσεις.

Εν συνεχεία έγινε η αναφορά στην αποχώρηση της Δήμητρας Λύχρου από τη θέση της Προέδρου της Ένωσης Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ελλάδος (ΕΑΔΕ), και της απονεμήθηκε τιμητική διάκριση για την διαχρονική της προσφορά στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση και την εκπροσώπησή της σε όλες τις διεκδικήσεις.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΩΝ

Στην Συνδιάσκεψη αναδείχθηκαν όλα τα τρέχοντα ζητήματα που απασχολούν τους επαγγελματίες της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης. Υπήρξε ειδική ενότητα η «Ώρα των Συνέδρων», όπου παρουσιάστηκαν οι επιτροπές του ΕΕΑ για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση, οι εισηγήσεις των Επιμελητηρίων Θεσσαλονίκης και Πειραιά, καθώς και τοποθετήσεις των συνέδρων από όλη την χώρα. Παράλληλα, η Επιτροπή Καταναλωτών του ΕΕΑ συμμετείχε με τις δικές της τοποθετήσεις, ενισχύοντας τη συμμετοχική διάσταση της Συνδιάσκεψης.

ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

Η ειδική ενότητα της Συνδιάσκεψης η «Ώρα των Σωματείων» περιέλαβε παρουσιάσεις του έργου της ΕΑΔΕ και της ΠΟΑΔ, με συζήτηση μεταξύ των προέδρων των τεσσάρων σωματείων της ΕΑΔΕ, Δήμητρα Λύχρου ΕΕΑΕ, Κωνσταντίνος Ρούσσης ΕΣΑΠΕ, Μαρία Δημητριάδη-Βιλτανιώτη ΣΠΑΤΕ και Νίκος Γαβρίλης ΣΕΜΑ, και παράλληλη συζήτηση μεταξύ των προέδρων των έξι σωματείων της ΠΟΑΔ, με συντονιστή τον Γενικό Γραμματέα της ΠΟΑΔ, κ. Δ. Μουντάκη.

Στο πάνελ συμμετείχαν οι Άντα Τσιλιμή πρόεδρος Σωματείου Ηπείρου, Άννα Βουρούκου πρόεδρος Σωματείου Νομού Μαγνησίας , Βάσω Μουτάφη πρόεδρος Συλλόγου Ισχύς Δωδεκανήσου , Σοφία Αρβανίτη πρόεδρος Σωματείου Νοτιο-Δυτικής Ελλάδος , Μανώλης Καπετανάκης πρόεδρος Σωματείου Νομού Ηρακλείου και Ισαάκ Δουμάνης αντιπρόεδρος Σωματείου Νομού Θεσσαλονίκης.

Η Συνδιάσκεψη ολοκληρώθηκε με τη διατύπωση συμπερασμάτων και τον συντονισμό δράσεων, αναδεικνύοντας τη σημασία της συλλογικότητας, της εκπαίδευσης, της επιστημονικής τεκμηρίωσης και της συνεργασίας μεταξύ πολιτείας, ασφαλιστικών εταιρειών και διαμεσολαβητών για την ενίσχυση της ασφαλιστικής συνείδησης και της βιωσιμότητας της αγοράς.