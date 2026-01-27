Για ακόμη μία χρονιά, η Carglass® έδωσε δυναμικό «παρών» στις «Ημέρες Καριέρας» της ΔΥΠΑ, που πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή 23 και το Σάββατο 24 Ιανουαρίου στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου.



Κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης, στελέχη του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού υποδέχθηκαν στο περίπτερο της Carglass® πλήθος ενδιαφερόμενων υποψηφίων. Στόχος της συμμετοχής ήταν η άμεση επικοινωνία με άτομα διαφορετικών επιπέδων εμπειρίας και εξειδίκευσης, καθώς και η αναζήτηση νέων συνεργατών για την κάλυψη των τρεχουσών αναγκών στελέχωσης.



Στο πλαίσιο της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκαν προσωπικές συνεντεύξεις με πολλούς από τους συμμετέχοντες, προσφέροντας τη δυνατότητα για μια πρώτη, ουσιαστική επαφή και άμεση αξιολόγηση των δεξιοτήτων και των επαγγελματικών τους προφίλ.



Παράλληλα, παρουσιάστηκαν το όραμα, οι αξίες και η εταιρική κουλτούρα της Carglass®, με ιδιαίτερη έμφαση στις ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης και εξέλιξης που προσφέρει η εταιρεία στους ανθρώπους της. Επιπλέον, συλλέχθηκαν βιογραφικά σημειώματα μέσω ειδικής φόρμας επικοινωνίας, τα οποία θα ενταχθούν στη διαδικασία αξιολόγησης του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού για τη στελέχωση των διαθέσιμων θέσεων.



Η Carglass®, κατέχοντας ηγετική θέση στον τομέα της επισκευής και αντικατάστασης κρυστάλλων οχημάτων, καθώς και της παραμετροποίησης συστημάτων ADAS, επενδύει διαχρονικά στην εξέλιξη και την ενδυνάμωση των ανθρώπων της. Ταυτόχρονα, παραμένει σταθερά προσηλωμένη στις αξίες της ισότητας και της κοινωνικής ενσωμάτωσης, έχοντας υιοθετήσει από το 2021 τη «Χάρτα Διαφορετικότητας», προωθώντας ενεργά ένα δίκαιο, συμπεριληπτικό και σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον για όλους