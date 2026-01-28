Η ΔΥΝΑΜΙΣ Ασφαλιστική, με συνέπεια στη διαχρονική της αρχή για ασφαλή και σταθερή ανάπτυξη, διαμορφώνει την επενδυτική της στρατηγική με γνώμονα τη φερεγγυότητα, τη ρευστότητα και τη μακροπρόθεσμη προστασία των ασφαλισμένων της. Σε ένα διεθνές περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από έντονη μεταβλητότητα, η Εταιρεία διατηρεί μια προσεκτικά ισορροπημένη προσέγγιση μεταξύ ανάληψης και διαχείρισης κινδύνων, εστιάζοντας στην ανθεκτικότητα του χαρτοφυλακίου και στην αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων.

Η ΔΥΝΑΜΙΣ διατηρεί ένα επενδυτικό χαρτοφυλάκιο με σαφή διαφοροποίηση και συντηρητικό προφίλ. Περίπου 35% του χαρτοφυλακίου κατανέμεται σε κρατικά και εταιρικά ομόλογα, 10% σε μετοχές, 20% σε ακίνητα, ενώ το υπόλοιπο 35% αφορά μετρητά και προθεσμιακές καταθέσεις. Η σύνθεση αυτή αντανακλά τη στρατηγική προτεραιότητα στη σταθερότητα και στη διατήρηση υψηλού επιπέδου ρευστότητας, εξασφαλίζοντας παράλληλα ικανοποιητικές αποδόσεις τόσο σε βραχυπρόθεσμο όσο και σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Η επενδυτική στρατηγική της εταιρείας έχει σχεδιαστεί με σκοπό την επίτευξη βιώσιμων αποδόσεων εξασφαλίζοντας παράλληλα σταθερή κεφαλαιακή επάρκεια και συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του πλαισίου Solvency II. Η ΔΥΝΑΜΙΣ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη διασπορά (diversification) του χαρτοφυλακίου, ώστε να περιορίζεται η έκθεση σε κινδύνους αγοράς, επιτοκίων και συναλλάγματος.

Οι κύριοι κίνδυνοι που επηρεάζουν σήμερα το επενδυτικό μας χαρτοφυλάκιο είναι ο κίνδυνος μετοχών και ο κίνδυνος συναλλάγματος. Το επενδυτικό περιβάλλον εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από μεγάλες διακυμάνσεις τόσο στις τιμές των μετοχών όσο και στις τιμές των νομισματικών ισοτιμιών. Η εταιρεία επιλέγει να διατηρεί περιορισμένη έκθεση σε μετοχές και σε νομίσματα εκτός ευρώ, μειώνοντας έτσι την ευαισθησία του χαρτοφυλακίου στις διακυμάνσεις των αγορών και των νομισματικών ισοτιμιών. Παράλληλα, η διασπορά επενδύσεων ανά κλάδο, γεωγραφική περιοχή και τύπο εκδότη συμβάλλει ουσιαστικά στη σταθερότητα των αποδόσεων.

Η Εταιρεία έχει ενσωματώσει στις επενδυτικές της αρχές τα κριτήρια ESG (Environmental, Social, Governance), αναγνωρίζοντας τον κρίσιμο ρόλο τους στη βιώσιμη ανάπτυξη. Συμμετέχει σε green funds και επιλέγει επενδύσεις με χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα, επιδιώκοντας να συνδυάζει τη χρηματοοικονομική απόδοση με θετικό περιβαλλοντικό και κοινωνικό αντίκτυπο. Η στρατηγική αυτή ενισχύει τόσο τη μακροπρόθεσμη αξία των επενδύσεων όσο και την εταιρική της υπευθυνότητα έναντι των μετόχων και της κοινωνίας.

Οι σύμβουλοι επενδύσεων της εταιρείας μας αξιοποιούν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης (AI) και Big Data για την ανάλυση των αγορών και τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης κινδύνων. Παράλληλα, έχουν αναπτύξει και αντίστοιχα επενδυτικά προϊόντα, στα οποία η ΔΥΝΑΜΙΣ συμμετέχει με επιλεγμένες τοποθετήσεις, προκειμένου να παρακολουθεί από κοντά τις τεχνολογικές εξελίξεις και να αξιοποιεί καινοτόμες επενδυτικές πρακτικές.

Η σημερινή συγκυρία χαρακτηρίζεται από μεταβλητότητα των αγορών, καθώς ο πληθωρισμός υποχωρεί με αργό ρυθμό, ενώ οι γεωπολιτικές εξελίξεις φαίνεται να έχουν περιορισμένη επίδραση στις αγορές. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η ΔΥΝΑΜΙΣ διατηρεί επιφυλακτική στάση, παρακολουθώντας στενά τις τάσεις και προσαρμόζοντας τη στρατηγική της ώστε να εξισορροπεί ασφάλεια, ρευστότητα και σταθερή απόδοση. Η Εταιρεία παραμένει προσηλωμένη σε μια επενδυτική φιλοσοφία που συνδυάζει τη συνετή διαχείριση με τη σύγχρονη τεχνογνωσία. Με προσήλωση στη φερεγγυότητα, στη διαφάνεια και στη βιωσιμότητα, η εταιρεία συνεχίζει να ενισχύει την αξιοπιστία της και να στηρίζει με σταθερότητα τους ασφαλισμένους και συνεργάτες της, ακόμη και σε περιόδους αβεβαιότητας.