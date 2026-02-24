Αλλού… κοιτάζει ΕΛΣΤΑΤ κι αλλού… πηγαίνουν τα ασφάλιστρα αυτοκινήτων, κρίνοντας από τα όσα καταγράφει ο Δείκτης Τιμών ασφάλισης οχημάτων μηνός Ιανουαρίου και των όσων συμβαίνουν στην αγορά.

Η μέτρηση της ΕΛΣΤΑΤ εμφανίζει τα ασφάλιστρα μειωμένα κατά 1% σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2025, όταν στην πλειονότητά τους οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν προβεί σε ανατιμήσεις.

Στο ίδιο διάστημα, οι τιμές των καινούργιων αυτοκινήτων καταγράφονται αυξημένες κατά 2,6%, ενώ αντίθετα στα μεταχειρισμένα ο Δείκτης Τιμών διαμορφώθηκε στο -3,2%.

Ανώτατα στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς, σχολιάζοντας τις αποκλίσεις μεταξύ της ΕΛΣΤΑΤ και των ασφαλιστικών εταιρειών, τις αποδίδουν στο γεγονός ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες τιμολογούν τα προϊόντα τους βάσει παραμετροποίησης, η οποία καταλήγει σε διαφορετικές μεταβολές ασφαλίστρων ανά τύπο οχήματος και προφίλ οδηγού. Κατά συνέπεια, όπως εξηγούν, καθίσταται εξαιρετικά δύσκολο για την αρμόδια αρχή να καταγράψει με σχετική ασφάλεια την πραγματική μεταβολή των τιμολογίων που ακολουθούν οι εταιρείες στον κλάδο Αστικής ευθύνης Οχήματων.