Δύο κορυφαίες διακρίσεις απέσπασε η PENCO στα Insurance Awards Filippos Morakis, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή της πορεία αριστείας και τη δυναμική της παρουσία στον χώρο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

Συγκεκριμένα, η PENCO απέσπασε τις εξής διακρίσεις:

• 1ο Βραβείο στην κατηγορία Claims Management – Insurance Brokers Finalists. Το βραβείο παρέλαβε ο κ. Στέλιος Κροκιδάς, Managing Director της PENCO, από τον κ. Νικόλαο Μακρόπουλο, Αντιπρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο στην Ευρώπη Ασφαλιστική

• 2ο Βραβείο στην κατηγορία Business Development – Insurance Brokers Finalists. To βραβείο παρέδωσε ο Νίκος Μωράκης, αρχισυντάκτης των Insurancedaily.gr & Περιοδικό Ασφαλιστικό Marketing στην κα Χαρά Παυλίδου, Τεχνική Διευθύντρια της PENCO.

Η διαδικασία αξιολόγησης των FM Insurance Awards 2025 σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε με απόλυτη διαφάνεια και αξιοπιστία. Την εποπτεία της διεξαγωγής του διαγωνισμού ανέλαβε η Grant Thornton, ένας από τους μεγαλύτερους διεθνείς παρόχους ανεξάρτητων ελεγκτικών, φορολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Η εγκυρότητα της διαδικασίας διασφαλίστηκε μέσω Επταμελούς Επιτροπής, αποτελούμενης από καταξιωμένα στελέχη με μακροχρόνια εμπειρία στον ασφαλιστικό, επιχειρηματικό και δημοσιογραφικό χώρο.

Η απονομή των βραβείων πραγματοποιήθηκε στις 15 Δεκεμβρίου, σε ειδική τελετή στο Μέγαρο Μουσικής, στο πλαίσιο των 31ων FM Insurance Awards, παρουσία περισσότερων από 400 συμμετεχόντων, εκπροσώπων της πολιτείας, θεσμικών φορέων και κορυφαίων στελεχών της ασφαλιστικής και διαμεσολαβητικής αγοράς.

Η διπλή αυτή βράβευση αποτυπώνει τη δέσμευση της PENCO στην ποιότητα, την τεχνογνωσία και την πελατοκεντρική προσέγγιση, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της ως αξιόπιστου συνεργάτη για τις μεγαλύτερες εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις της χώρας.

Η PENCO Α.Ε. ιδρύθηκε το 1999 και δραστηριοποιείται στον ευρύτερο ασφαλιστικό χώρο ως Μεσίτης (Broker) και Σύμβουλος (Consultant) Ασφαλίσεων. Η εταιρεία εξειδικεύεται στην παροχή ολοκληρωμένων ασφαλιστικών λύσεων για μεγάλες εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Είναι μέλος του Συνδέσμου Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων.