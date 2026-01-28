Σε συνολικές αποζημιώσεις ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ προχωρά η ισπανική κυβέρνηση για τα θύματα του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος που σημειώθηκε τον Ιανουάριο του 2026 στην περιοχή Αδαμούθ, κοντά στην Κόρδοβα. Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις, οι οικογένειες των θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους θα λάβουν 216.000 ευρώ για κάθε θανόντα, ενώ προβλέπονται και αποζημιώσεις για τους τραυματίες, ανάλογα με τη βαρύτητα των τραυμάτων τους.

Πώς διαμορφώνεται το ποσό των 216.000 ευρώ

Το συνολικό ποσό των 216.000 ευρώ ανά θύμα δεν προέρχεται αποκλειστικά από τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά αποτελεί συνδυασμό κρατικής ενίσχυσης και ασφαλιστικών αποζημιώσεων. Ειδικότερα:

72.000 ευρώ καταβάλλονται ως άμεση κρατική βοήθεια , η οποία είναι αφορολόγητη και έχει χαρακτήρα επείγουσας οικονομικής στήριξης προς τις οικογένειες.

καταβάλλονται ως , η οποία είναι αφορολόγητη και έχει χαρακτήρα επείγουσας οικονομικής στήριξης προς τις οικογένειες. 72.000 ευρώ δίνονται ως προκαταβολή από ασφαλιστικές καλύψεις αστικής ευθύνης , που σχετίζονται με τη λειτουργία του σιδηροδρομικού δικτύου.

δίνονται ως , που σχετίζονται με τη λειτουργία του σιδηροδρομικού δικτύου. 72.000 ευρώ προέρχονται από την υποχρεωτική ασφάλιση επιβατών, η οποία ενσωματώνεται στο εισιτήριο των σιδηροδρομικών μεταφορών στην Ισπανία.

Η κυβέρνηση διευκρίνισε ότι τα ποσά αυτά θα καταβληθούν ανεξάρτητα από την εξέλιξη τυχόν ποινικών ή αστικών διαδικασιών, ώστε να μη χρειαστεί οι οικογένειες να περιμένουν επί χρόνια για οικονομική αποκατάσταση.

Αποζημιώσεις και για τους τραυματίες

Πέραν των οικογενειών των νεκρών, αποζημιώσεις προβλέπονται και για τους τραυματίες του δυστυχήματος. Τα ποσά κυμαίνονται από μερικές χιλιάδες ευρώ έως και δεκάδες χιλιάδες, ανάλογα με τη σοβαρότητα των τραυματισμών, τη διάρκεια της νοσηλείας και τις μόνιμες επιπτώσεις στην υγεία τους.

Στόχος η ταχεία καταβολή

Ισπανικές κυβερνητικές πηγές τονίζουν ότι το σχήμα αυτό σχεδιάστηκε με στόχο την ταχεία καταβολή των αποζημιώσεων, αποφεύγοντας τις χρονοβόρες δικαστικές διαδικασίες που συχνά καθυστερούν την οικονομική στήριξη των θυμάτων σε αντίστοιχα δυστυχήματα.

Παράλληλα, οι έρευνες για τα αίτια του δυστυχήματος συνεχίζονται, ενώ δεν αποκλείεται σε μεταγενέστερο στάδιο να προκύψουν επιπλέον αποζημιώσεις, εφόσον διαπιστωθούν ευθύνες και επιδικαστούν μέσω της Δικαιοσύνης.