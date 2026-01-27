Σε μια περίοδο που ο ασφαλιστικός κλάδος καλείται να προσαρμοστεί με ταχύτερα βήματα σε μια μετάβαση χωρίς ξεκάθαρο οδικό χάρτη, η Ένωση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ελλάδος (ΕΑΔΕ) πραγματοποίησε με ιδιαίτερη επιτυχία την επετειακή της εκδήλωση με τίτλο «ΕΑΔΕ 2026: Θεσμικό κύρος, Ιστορική συνέχεια, Διαχρονική ευθύνη», που συνδιοργανώθηκε με το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΕΑ) την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου στον πολύ όμορφο χώρο του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης.

Η εκδήλωση αποτέλεσε μια σημαντική στιγμή προβληματισμού και διαλόγου για το μέλλον της ιδιωτικής ασφάλισης στην Ελλάδα, με έμφαση στη νέα γενιά, η οποία διαμροφώνει το Αύριο, ενώ στην εκδήλωση παραβρέθηκαν και οι κ.κ. Ιωαν. Χατζηθεοδοσίου – Πρόεδρος ΕΕΑ, Κ. Καραγκούνης, -Υφυπουργός Εργασίας & Κοιν. Ασφάλισης, Π. Χρηστίδης – Βουλευτής Β3 Νοτίου Τομέα ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ και Υπεύθυνος Τομέα Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Ν. Παππάς – Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, Σ. Κωνσταντάς – Διευθυντής ΔΕΕΙΑ , Αλ. Καραγρηγορίου – Πρόεδρος του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιά, ο οποίος εκπροσώπησε τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου, Καθ. κο Μ. Σφακιανάκη.

Η κυρία Δήμητρα Λύχρου, Πρόεδρος της Ένωσης Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ελλάδος, κατά την εναρκτήρια ομιλία της, επεσήμανε ότι «ότι η Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση δεν είναι κανάλι διανομής. Είναι θεσμός διαχείρισης ρίσκου για την οικονομία και την κοινωνία. Σε έναν κόσμο πιο σύνθετο, πιο αβέβαιο και λιγότερο ανεκτικό στο λάθος, ο Διαμεσολαβητής δεν είναι απλώς «πωλητής» προϊόντων. Είναι ο επαγγελματίας που ερμηνεύει τον κίνδυνο μέσα στο πραγματικό πλαίσιο του πελάτη, οικοδομεί μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης και μετατρέπει την ασφάλιση από συναλλαγή, σε στρατηγική πρόληψης. Γι’ αυτό καλούμε τις ασφαλιστικές εταιρείες να συμπεριλάβουν στις στρατηγικές τους την Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση. Είμαστε το εχέγγυο στην σύναψη της ασφάλισης, αλλά και συμβάλλουμε στην οικονομική και κοινωνική σταθερότητα. Αν η Διαμεσολάβηση αποδυναμωθεί, το κόστος δεν θα το πληρώσει η αγορά. Θα το πληρώσει η κοινωνία. Και αυτό δεν είναι επιλογή».

Ο κος Ιωάννης Χατζηθεοδοσίου, Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών με το οποίο συνδιοργανώθηκε η εκδήλωση, αναφέρθηκε στο έργο της ΕΑΔΕ και την αναγκαιότητα ύπαρξης Νόμων που θα δημιουργούν κλίμα ασφάλειας στον χώρο της Ασφάλισης: «Η ΕΑΔΕ υπήρξε και παραμένει ο θεσμός που έδωσε ενιαία φωνή στον κλάδο της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, καθιστώντας τον ισότιμο συνομιλητή της Πολιτείας και της αγοράς. Σήμερα, ο κλάδος δεν ωφελείται από την πολυδιάσπαση αλλά από τη συναίνεση, τον διάλογο και την ύπαρξη κανόνων που λειτουργούν και τηρούνται από όλους. Στο πλαίσιο αυτό, απευθύνεται κάλεσμα προς τις ασφαλιστικές εταιρείες να επανεξετάσουν και να αποσύρουν εξαγγελίες και πρακτικές που πλήττουν τον κλάδο και λειτουργούν αποτρεπτικά για τη νέα γενιά επαγγελματιών. Στόχος παραμένει η εξεύρεση ισορροπίας με συναίνεση, ο σεβασμός στις συμβάσεις, η προστασία του πελάτη».

Ο Υφυπουργός Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης Κ. Καραγκούνης, κατά τον Χαιρετισμό του της εκδήλωσης, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Είναι ιδιαίτερη χαρά που συμμετέχω στην επετειακή εκδήλωση της ΕΑΔΕ, μιας Ένωσης με μακρά ιστορία, θεσμικό κύρος και ουσιαστική συμβολή στη διαμόρφωση της ασφαλιστικής συνείδησης στη χώρα μας. Η επιλογή της ΕΑΔΕ να αφιερώσει αυτή την επέτειο στο μέλλον και ειδικότερα στη νέα γενιά, στέλνει ένα σαφές μήνυμα: η ασφάλιση δεν αφορά μόνο το σήμερα, αλλά τον τρόπο με τον οποίο χτίζουμε εμπιστοσύνη, ανθεκτικότητα και προοπτική για το αύριο. Η Πολιτεία αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο της ιδιωτικής ασφάλισης ως συμπληρωματικού πυλώνα προστασίας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Αυτόν τον ρόλο η κυβέρνηση τον αναγνωρίζει έμπρακτα. Τα τελευταία χρόνια υλοποιούνται συγκεκριμένες πολιτικές που ενισχύουν τόσο το δημόσιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης όσο και το συμπληρωματικό πλαίσιο της ιδιωτικής ασφάλισης, με στόχο ένα πιο ανθεκτικό και δίκαιο σύστημα προστασίας, και ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην ασφάλιση υγείας, με στόχο ένα πλαίσιο πρόσβασης, διαφάνειας και ισορροπίας, που προστατεύει τον πολίτη και διασφαλίζει υγιή λειτουργία της αγοράς. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής αποτελεί τον συνδετικό κρίκο εμπιστοσύνης μεταξύ πολίτη και ασφαλιστικού συστήματος. Η Πολιτεία παραμένει ανοιχτή στον διάλογο και στη συνεργασία, με κοινό στόχο ένα σύστημα κοινωνικής και ιδιωτικής ασφάλισης που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του σήμερα και στις προσδοκίες του αύριο».

Ο κος Π. Χρηστίδης – Βουλευτής Β3 Νοτίου Τομέα ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ και Υπεύθυνος Τομέα Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, στον Χαιρετισμό του αναφέρθηκε τόσο στην σημαντικότητα του κεντρικού θέματος της εκδήλωσης «Τι ζητούν οι νέοι από την ασφάλιση σήμερα?» όσο και σε μείζονα θέματα που δημιουργούν αναστάτωση στην αγορά και πλήττουν τον θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης. Ιδιαίτερα, ανέφερε: «Η νέα γενιά δεν αναζητά απλώς κάλυψη κινδύνων, αλλά σταθερότητα, προβλεψιμότητα, διαφάνεια και δικαιοσύνη. Στον χώρο της ιδιωτικής ασφάλισης υγείας, τα τελευταία χρόνια έχουν συσσωρευτεί σοβαρά προβλήματα, καθώς οι μεγάλες και συνεχείς αυξήσεις στα ασφάλιστρα έχουν οδηγήσει πολλούς πολίτες εκτός συστήματος. Οι αυξήσεις αυτές βασίστηκαν σε δείκτες χωρίς επαρκή διαφάνεια και χωρίς ουσιαστικό έλεγχο, ενώ το υψηλό κόστος νοσηλίων και η ολιγοπωλιακή διάρθρωση της αγοράς δημιουργούν στρεβλώσεις που επιβαρύνουν τον ασφαλισμένο. Παράλληλα, ανησυχία προκαλούν πρακτικές όπως η μετατροπή ισόβιων προγραμμάτων σε ετήσια και οι μονομερείς αλλαγές στις σχέσεις με τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές, με μειώσεις προμηθειών και αναδρομική ισχύ, που πλήττουν την ασφάλεια δικαίου και υπονομεύουν την εμπιστοσύνη στο σύστημα. Η πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ δικαιώνει τους καταναλωτές και στέλνει μήνυμα ότι οι καταχρηστικές πρακτικές δεν μπορούν να γίνονται ανεκτές και προτάσεις όπως η εφαρμογή προκαθορισμένων πρωτοκόλλων αποζημίωσης στα ιδιωτικά νοσοκομεία, αντίστοιχων με τον ΕΟΠΥΥ, αξίζουν σοβαρής συζήτησης, καθώς μπορούν να συμβάλουν στον έλεγχο κόστους και στην αποκατάσταση ισορροπιών. Η νέα γενιά ζητά ένα σύστημα ασφάλισης που να μπορεί να εμπιστευθεί: σαφείς κανόνες, δίκαιο κόστος, διαφάνεια και σταθερότητα. Η ασφάλιση του αύριο πρέπει να είναι προσβάσιμη, αξιόπιστη και κοινωνικά δίκαιη, όχι προνόμιο των λίγων, αλλά εργαλείο ασφάλειας για τους πολλούς. Εύχομαι η σημερινή συζήτηση να συμβάλει ουσιαστικά σε αυτόν τον στόχο».

κος Νίκος Παππάς, Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, στον Χαιρετισμό του ανέφερε μεταξύ άλλων: «επισημαίνω την ανάγκη διαρκούς επικοινωνίας και αγαστής συνεργασίας, που να είναι επωφελής για τον κλάδο και την κοινωνία. Η θέση του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία είναι γνωστή: ο ασφαλιστικός χώρος δεν μπορεί να λειτουργεί με λογικές κλειστών αγορών. Όσο υπάρχουν καρτελοποιημένες πρακτικές και ολιγοπωλιακές δομές, δεν έχουμε υγιή ανταγωνισμό ούτε δημοκρατική ανάπτυξη, αλλά αυξήσεις, αποκλεισμούς και ανασφάλεια.

Αυτό που χρειαζόμαστε είναι μια υγιή, ρυθμισμένη αγορά ιδιωτικής ασφάλισης, η οποία θα λειτουργεί συμπληρωματικά σε μια ισχυρή δημόσια ασφάλιση, με την τελευταία να εγγυάται την κοινωνική συνοχή. Υπάρχουν σημαντικά ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο, όπως οι αυξήσεις στα ασφάλιστρα υγείας, που προέρχονται από το εκρηκτικό κόστος νοσηλίων στα ιδιωτικά νοσοκομεία και από την απουσία δεσμευτικών κανόνων. Γι’ αυτό είναι λογικό και δίκαιο να εφαρμοστεί και στην ιδιωτική ασφάλιση ό,τι ισχύει για τον ΕΟΠΥΥ: σαφή πρωτόκολλα αποζημιώσεων, κανόνες, διαφάνεια και έλεγχος. Ταυτόχρονα, αποδοκιμάζουμε την ασυδοσία μεγάλων ασφαλιστικών εταιρειών εις βάρος των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών. Η μείωση των προμηθειών στα υπάρχοντα συμβόλαια πλήττει τον κλάδο και κατ’ επέκταση τον ίδιο τον ασφαλισμένο. Τα νέα προϊόντα με κοινωνικό χαρακτήρα, η κοινή φωνή για κανόνες και ισορροπία στην αγορά, είναι υποχρέωση που πρέπει όλοι να καλύψουμε».

Ο κος Σ. Κωνσταντάς – Διευθυντής ΔΕΕΙΑ, επικεντρώθηκε κατά τον Χαιρετισμό του στην νέα γενιά, αναφερόμενος παράλληλα και στον σημαντικό ρόλο της Ένωσης Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ελλάδος: «Η σημερινή εκδήλωση της ΕΑΔΕ ανέδειξε τον ρόλο μιας πολυσυλλεκτικής και συμπεριληπτικής Ένωσης, που διαχρονικά κινείται με πνεύμα συμπόρευσης για την ανάδειξη και επίλυση των ζητημάτων της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης συνολικά. Η νέα γενιά, έχοντας βιώσει αλλεπάλληλες κρίσεις, είναι περισσότερο ευαισθητοποιημένη, εξοικειωμένη με την τεχνολογία και απαιτεί διαφάνεια, απλότητα, ουσιαστικές καλύψεις και ανθρώπινη αντιμετώπιση. Η ασφαλιστική αγορά καλείται να αφουγκραστεί έγκαιρα τις ανάγκες της, επενδύοντας στην καινοτομία, την ψηφιοποίηση, τη σωστή ενημέρωση και τον σύγχρονο σχεδιασμό προϊόντων. Με όραμα, εκπαίδευση και ουσιαστική επικοινωνία, μπορούμε να φέρουμε τη νέα γενιά πιο κοντά στην ιδιωτική ασφάλιση και να τη θωρακίσουμε απέναντι στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής».

Ο κος Αλ. Καραγρηγορίου – Πρόεδρος του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιά, ο οποίος εκπροσώπησε τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου, Καθ. κο Μ. Σφακιανάκη, απήυθυνε το ακόλουθο μήνυμα: «Η σημερινή εκδήλωση είναι ιδιαίτερα επίκαιρη, καθώς η νέα γενιά βρίσκεται σε έναν κόσμο με μεγάλη αβεβαιότητα, ταχύτατες τεχνολογικές εξελίξεις και νέους κινδύνους. Στο Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, που είναι το μοναδικό ακαδημαϊκό τμήμα στην Ελλάδα που θεραπεύει την ασφαλιστική επιστήμη, εκπαιδεύουμε τους αυριανούς αναλογιστές, στατιστικούς και στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς και αποτελούμε τη δεξαμενή νέων επιστημόνων για τον κλάδο. Η Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση έχει καθοριστικό ρόλο, γιατί παρά τις τεχνολογικές εξελίξεις και την ψηφιοποίηση, η νέα γενιά εξακολουθεί να έχει ανάγκη από εμπιστοσύνη, καθοδήγηση και ανθρώπινη επαφή. Ο σύγχρονος Διαμεσολαβητής, που λειτουργεί ως σύμβουλος ρίσκου και κατ’ επέκταση ως σύμβουλος ζωής, συμβάλλει σημαντικά στην ασφάλιση του μέλλοντος. Με χαρά ανακοινώνω ότι το Τμήμα μας και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΔΕ έχουν ήδη δρομολογήσει συνεργασία προς όφελος τόσο του Πανεπιστημίου όσο και της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης».

«Τι ζητούν οι νέοι από την ασφάλιση σήμερα;»

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης ακολούθησε πάνελ με θέμα «Τι ζητά η νέα γενιά από την ασφάλιση?» – ένα θέμα, το οποίο πρώτη η ΕΑΔΕ έφερε σε συζήτηση. Το πάνελ ανέδειξε ότι ο ασφαλιστικός κλάδος καλείται να ανταποκριθεί σε μια μετάβαση που επηρεάζεται από τεχνολογικές εξελίξεις, κοινωνικές αλλαγές και από έναν διαφορετικό τρόπο με τον οποίο οι νέοι αντιλαμβάνονται την ασφάλεια. Η συζήτηση προσέγγισε το ζήτημα από πολλαπλές οπτικές — ακαδημαϊκή, ψυχολογική, επιχειρηματική και θεσμική — αλλά και μέσα από τη φωνή της ίδιας της νέας γενιάς. Στόχος ήταν να εντοπιστεί τι δημιουργεί εμπιστοσύνη, τι προκαλεί απόσταση και πώς ο κλάδος μπορεί να επαναπροσδιορίσει τον τρόπο επικοινωνίας και προσέγγισης των νέων.

Συμμετέχοντες στο πάνελ ήταν οι κ.κ.:

Δρ Λίζα Βάρβογλη – Ψυχολόγος και Ψυχοθεραπεύτρια, μέλος του διδακτικού προσωπικού της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ψυχολόγος και Ψυχοθεραπεύτρια, μέλος του διδακτικού προσωπικού της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Κωνσταντίνος Ρούσσης – Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ελλάδος (ΕΑΔΕ), Πρόεδρος της Ένωσης Συντονιστών Ασφαλιστικών Πρακτόρων Ελλάδος (ΕΣΑΠΕ) & Sales Director στην Allianz ER

– Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ελλάδος (ΕΑΔΕ), Πρόεδρος της Ένωσης Συντονιστών Ασφαλιστικών Πρακτόρων Ελλάδος (ΕΣΑΠΕ) & Sales Director στην Allianz ER Παναγιώτης Ξένος – Επίκουρος Καθηγητής Ασφαλιστικής Επιστήμης στο Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς

– Επίκουρος Καθηγητής Ασφαλιστικής Επιστήμης στο Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς Γεώργιος Μεσσήνιος – Υποψήφιος Διδάκτωρ στο Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Ο κος Διονύσης Τσαγκρής, εκπρόσωπος του ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ και στέλεχος με μεγάλη εμπειρία σε θέματα εργασίας στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, μέσα από διάφορες θέσεις ευθύνης, επιτροπές και διοικητικά συμβούλια, παρά το ότι για λόγους υγείας δεν κατάφερε να παραβρεθεί στην εκδήλωση, απέστειλε τις τοποθετήσεις του επί των ερωτημάτων οι οποίες και αποτέλεσαν σημαντική προσθήκη στην συζήτηση.

Με τον συντονισμό του πάνελ από τον κο Δημήτρη Γαβαλάκη, Γενικό Γραμματέα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Ειδικού Συμβούλου της Ένωσης Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ελλάδος (ΕΑΔΕ), Ιδρυτή της Life Plan Insurance, και Συντονιστή Ασφαλιστικών Πρακτόρων, προέκυψαν από την συζήτηση ουσιαστικά συμπεράσματα, όπως ότι η σχέση της νέας γενιάς με την ασφάλιση διαμορφώνεται μέσα σε περιβάλλον διαρκούς αβεβαιότητας, ότι η εμπιστοσύνη δεν είναι δεδομένη αλλά χτίζεται με συνέπεια, διαφάνεια και ουσιαστική κατανόηση των αναγκών, ότι ασφαλιστικά προϊόντα που ανταμείβουν -και συνάμα ενθαρρύνουν- έναν υγιέστερο τρόπο ζωής είναι πιο ελκυστικά στυς νέους και ότι η ασφάλιση μπορεί να αποτελέσει τόσο μηχανισμό προστασίας όσο και πεδίο επαγγελματικής προοπτικής για την νέα γενιά — υπό την προϋπόθεση ότι ο κλάδος θα μιλήσει με ειλικρίνεια, σύγχρονη γλώσσα και πραγματικό σεβασμό. Τέλος, υπογραμμίστηκε ότι η σύνδεση με τη νέα γενιά δεν προκύπτει από μονολόγους, αλλά μέσα από διάλογο, κατανόηση και συνέπεια λόγων και πράξεων.

Τιμητική διάκριση στον Ν. Αδαμαντιάδη

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, η ΕΑΔΕ απένειμε τιμητική διάκριση στον κο Νικόλαο Αδαμαντιάδη, μία προσωπικότητα που άφησε ισχυρό αποτύπωμα στην διαμόρφωση της ιδιωτικής ασφάλισης στην Ελλάδα, αναγνωρίζοντας τη συμβολή της στην αγορά και στην κοινωνία.

Ο κ. Νίκος Αδαμαντιάδης, απέστειλε ευχαριστήριο μήνυμα προς την ΕΑΔΕ, ευχαριστώντας την θερμά για την τιμή που του επεφύλαξε, τονίζοντας τη σημασία του θεσμικού κύρους, της ιστορικής συνέχειας και της διαχρονικής ευθύνης στην ασφαλιστική αγορά. Υπενθύμισε ότι πριν 50 χρόνια η αγορά απέκτησε νομοθετικό σκελετό και έκτοτε, μέσα από προσπάθειες εκσυγχρονισμού, καταργήθηκαν απαρχαιωμένα δεκανίκια, συντονίστηκε η αγορά με τις δυτικοευρωπαϊκές αγορές, εναρμονίστηκε το κανονιστικό πλαίσιο με την ΕΕ και θωρακίστηκε η αγορά με νέα γνώση, τεχνογνωσία και στελέχη με παιδεία και κύρος. Παρά τις σημαντικές κατακτήσεις, σημείωσε ότι δεν έχουν καλυφθεί όλα τα κενά, και τόνισε ότι ο ασφαλιστικός χώρος πρέπει να προβλέπει εξελίξεις, να προνοεί με σύστημα και φαντασία, να προσφέρει προστασία και να διαπαιδαγωγεί τη συμπεριφορά των ασφαλισμένων, υπηρετώντας τα πάντα με συνέπεια, εντιμότητα και ενσυναίσθηση, που είναι το στοιχείο που θα τον ξεχωρίζει στο μέλλον.

Για τον κο Αδαμαντιάδη μίλησε ο κος Κωστής Σ. Μαυρόπουλος, Ειδικός Σύμβουλος της ΕΑΔΕ, αναφέροντας μεταξύ άλλων πως «ο κ. Νικόλαος Αδαμαντιάδης ξεχωρίζει για το ανθρωποκεντρικό επιχειρηματικό του μοντέλο, αποτέλεσμα της βαθιάς παιδείας και της ευρύτερης γνώσης του, που μεταφράζεται σε πράξη και δημιουργεί ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης και σιγουριάς για το προσωπικό και τους συνεργάτες του. Η πρωτοπορία του δεν περιορίζεται στη διοίκηση, αλλά αφορά την ηθική και αξιακή προσέγγιση στον κλάδο, καθώς πρώτος αντιλήφθηκε ότι χωρίς παιδεία δεν μπορεί να αναπτυχθεί υγιώς μια αγορά που βασίζεται στην εμπιστοσύνη. Η διεθνής του αναγνώριση επιβεβαιώνεται από τη μακροχρόνια εκπροσώπηση της AIG στην Ελλάδα, την ίδρυση της «ΕΛΛΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ» και τη θέση του ως μοναδικού Έλληνα προέδρου στην International Union of Marine Insurers (IUMI) – στοιχεία που αναδεικνύουν τη συμβολή του στην ανάπτυξη και τη διαμόρφωση της ασφαλιστικής αγοράς».

Τιμητική διάκριση για τη Δήμητρα Λύχρου

Στο πλαίσιο της επετειακής εκδήλωσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΔΕ τίμησε με ιδιαίτερη συγκίνηση την κα Δήμητρα Λύχρου, καθώς ολοκληρώνει την μακρά και πολυεπίπεδη πορεία της στους θεσμικούς θώκους της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης. Ως μία εκ των ιδρυτών της ΕΑΔΕ και πρωταγωνιστική μορφή στην αναβάθμιση, τη διεκδίκηση και την αναγνώριση του επαγγέλματος, η κα Λύχρου συνέβαλε καθοριστικά στην εξέλιξη της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης και στη διαμόρφωση των σχέσεων με τους φορείς της ασφαλιστικής κοινότητας. Το Διοικητικό Συμβούλιο, οι Ειδικοί Σύμβουλοι και οι φίλοι της, εξέφρασαν δημόσια τις ευχαριστίες και την ευγνωμοσύνη τους, απονέμοντάς της αναμνηστικό δώρο ως ελάχιστη αναγνώριση για την προσφορά της.

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με την κοπή της πίτας της Ένωσης Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ελλάδος, ενώ οι προσκεκλημένοι είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν στις Μόνιμες Εκθέσεις του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης.

Στο πλαίσιο μίας, κατά κοινής ομολογίας, ουσιαστικής και συνάμα επετειακής εκδήλωσης, η απουσία εκπροσώπησης της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) και των προσκεκλημένων εκπροσώπων των ασφαλιστικών εταιρειών, δεν μπόρεσε παρά να σημειωθεί, καθώς για την ΕΑΔΕ, η Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση αποτελεί θεσμό και θεσμικό πυλώνα της αγοράς και η ενεργή συμμετοχή των εταιρειών στις πρωτοβουλίες του κλάδου είναι αναγκαία για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης, της συνέργειας και της βιώσιμης ανάπτυξης του συστήματος ασφάλισης. Η ΕΑΔΕ, μάλιστα, επισημαίνει ότι η άμεση συνεργασία και ο συνεχής διάλογος μεταξύ των δύο φορέων είναι απαραίτητοι για να διαμορφωθούν κοινές στρατηγικές, να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις του κλάδου και να ενισχυθεί η προστασία του ασφαλισμένου.