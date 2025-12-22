Η Ένωση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ελλάδος (ΕΑΔΕ) ανακοινώνει την λειτουργία του website της, το οποίο είναι πλέον διαθέσιμο στη διεύθυνση https://www.eade.gr/ και προσφέρει ολοκληρωμένη και αναλυτική πληροφόρηση για την Ένωση και τα Μέλη της.

Το νέο site, που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος στήριξης ψηφιακής παρουσίας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, αποτελεί ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα για την αναβάθμιση της επικοινωνίας και της ψηφιακής παρουσίας της ΕΑΔΕ. Σχεδιάστηκε με στόχο να λειτουργήσει ως κεντρικός κόμβος ενημέρωσης για τον ρόλο και την σημασία της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης στην Ελλάδα, παρέχοντας παράλληλα έγκυρη και επικαιροποιημένη πληροφόρηση. Οι επισκέπτες μπορούν να ενημερωθούν για την ιστορία και τις πρωτοβουλίες της ΕΑΔΕ, τις σημαντικές κατακτήσεις της, καθώς και για ανακοινώσεις της Ένωσης και των Σωματείων – Μελών της.

Η Ένωση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ελλάδος, με όραμα και υπευθυνότητα, επενδύει συστηματικά στην ενίσχυση της ψηφιακής της παρουσίας με σκοπό την ενδυνάμωση του θεσμού της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης και την προώθηση της ασφαλιστικής συνείδησης στην κοινωνία.

Επισκεφθείτε το site της ΕΑΔΕ: www.eade.gr

Ακολουθήστε την ΕΑΔΕ στο Facebook: https://www.facebook.com/eadegr

Εγγραφείτε στο κανάλι της ΕΑΔΕ στο YouTube: https://www.youtube.com/@eadegr