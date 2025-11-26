Σε ανακοίνωσή της η ΕΑΔΕ ζητά να ανακληθεί άμεσα. Χρησιμοποιείται ως όχημα με στόχο την τροποποίηση υφιστάμενων ασφαλιστικών συμβάσεων.

Ειδικότερα “με την υπ’ αριθμ. 2025_25 Εγκύκλιο της Εθνικής Ασφαλιστικής, ενημερωνόμαστε ότι από 1ης Ιανουαρίου 2026 αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού του Δικαιώματος Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου στα Προγράμματα Full Health, Προνομιακή Προστασία και Βασική Προστασία. Το Δικαίωμα Συμβολαίου, το οποίο, ούτως η άλλως αποτελεί θέμα ευρύτερης συζήτησης για τον κλάδο μας, είναι το όχημα τροποποίησης υφιστάμενων ασφαλιστικών συμβάσεων.

Με ιδιαίτερη έκπληξη πληροφορούμαστε ότι σύμφωνα με την ως άνω Εγκύκλιο η εφαρμογή της αλλαγής αυτής προβλέπεται και για τα εν ισχύει συμβόλαια που θα ανανεώνονται απο 1ης Φεβρουαρίου 2026.

Καλούμε την Εταιρεία να ανακαλέσει άμεσα. Η Εγκύκλιος αυτή μας βρίσκει απολύτως αντίθετους καθώς τροποποιεί μονομερώς και παρά τον Νόμο τις υπογεγραμμένες συμβάσεις.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΔΕ”.

