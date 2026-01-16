Σε μια εποχή όπου ο ασφαλιστικός κλάδος καλείται να ανταποκριθεί με ταχύτερα βήματα, σε μία μετάβαση η οποία δεν είναι επακριβώς προδιαγεγραμμένη, η Ένωση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ελλάδος (ΕΑΔΕ), με αφορμή την επετειακή της εκδήλωση με τίτλο «ΕΑΔΕ 2026: Θεσμικό κύρος, Ιστορική συνέχεια, Διαχρονική ευθύνη», η οποία συνδιοργανώνεται με το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΕΑ), στρέφει το βλέμμα της και στην νεότερη γενιά, την γενιά που θα δημιουργεί τις εξελίξεις στο αύριο.

Την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026, στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, η ΕΑΔΕ θέτει για πρώτη φορά τον προβληματισμό σχετικά με τις προσδοκίες και τις απαιτήσεις των νέων από την ασφάλιση, μέσα από μία συζήτηση – διάλογο, που γίνεται ανάμεσα σε εκπροσώπους του ασφαλιστικού κλάδου, των κοινωνικών και ασφαλιστικών επιστημών, και, των ίδιων των νέων.

Η συζήτηση με θέμα «Τι ζητά η νέα γενιά από την ασφάλιση;» λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στην εμπειρία του κλάδου και στις ανάγκες του μέλλοντος και δεν περιορίζεται στους αριθμούς και στα προϊόντα, αλλά αγγίζει βαθύτερα ζητήματα αντίληψης, εμπιστοσύνης και προοπτικής.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, η ΕΑΔΕ θα αποδώσει τιμητική διάκριση σε προσωπικότητα που άφησε ισχυρό αποτύπωμα στην διαμόρφωση της ιδιωτικής ασφάλισης στην Ελλάδα, αναγνωρίζοντας τη συμβολή της όχι μόνο στην αγορά, αλλά και στην ευρύτερη κοινωνία.

Η βραδιά θα ολοκληρωθεί με την κοπή της πίτας της Ένωσης, ενώ οι προσκεκλημένοι θα έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν στις Μόνιμες Εκθέσεις του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης.

Η παρουσία εκπροσώπων της πολιτείας, των θεσμών, της αγοράς και – κυρίως – της νέας γενιάς, προσδίδει ιδιαίτερο βάρος σε μία εκδήλωση που αφορά το παρόν, και, κυρίως, το μέλλον της ασφάλισης.