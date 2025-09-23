Η Ένωση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ελλάδος (ΕΑΔΕ), σε συνεργασία με την EPSILON NET, κορυφαίο πάροχο λύσεων πληροφορικής και λογισμικού, διοργανώνει την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 14:00 – 16:00 δωρεάν διαδικτυακό σεμινάριο (Webinar) με θέμα:
«Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας στην Πράξη – Νομοθεσία, Υποχρεώσεις & Ψηφιακά Εργαλεία για Επιχειρήσεις του Ασφαλιστικού Τομέα».
Το σεμινάριο απευθύνεται στους Συναδέλφους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές με στόχο την έγκυρη και ολοκληρωμένη ενημέρωσή τους σχετικά με το νέο υποχρεωτικό μέτρο που τίθεται σε ισχύ από τις 3 Νοεμβρίου 2025.
Η συμμετοχή είναι δωρεάν και απαιτείται προεγγραφή.
Οι συμμετέχοντες στο Webinar θα έχουν τη δυνατότητα να:
- Κατανοήσουν με σαφήνεια το θεσμικό πλαίσιο και τις νέες υποχρειώσεις που αφορούν στον κλάδο των Διαμεσολαβούντων
- Δουν πρακτικά παραδείγματα εφαρμογής, μέσα από την εξειδικευμένη παρουσίαση ειδικά για την Διεαμεσολάβηση
- Ενημερωθούν για σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία που μειώνουν κόστος και γραφειοκρατία, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα πλήρη συμμόρφωση.
- Αλληλεπιδράσουν λύνοντας κάθε απορία τους, μέσω ερωτήσεων & απαντήσεων
