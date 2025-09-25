Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) και το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών (ΕΙΑΣ), στο πλαίσιο της στρατηγικής τους για την ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων των στελεχών του ασφαλιστικού κλάδου συνεργάζονται για πρώτη φορά με το Swiss Re Executive Education, μέρος της Swiss Re, μιας από τις κορυφαίες αντασφαλιστικές εταιρίες στον κόσμο, και διοργανώνουν δύο στοχευμένα εκπαιδευτικά σεμινάρια με αντικείμενο την ασφάλιση περιουσίας και φυσικών καταστροφών.

Τα σεμινάρια θα διεξαχθούν στα αγγλικά, με φυσική παρουσία από έμπειρους καθηγητές του Swiss Re Executive Education. Απευθύνονται σε στελέχη ασφαλιστικών εταιρειών καθώς και σε μεσίτες και διαμεσολαβητές. Θα επικεντρωθούν σε βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζονται σε διεθνές επίπεδο και πρακτικά εργαλεία για την αποτελεσματική διαχείριση και τον περιορισμό των κινδύνων, αξιοποιώντας την παγκόσμια τεχνογνωσία της Swiss Re.

Αναλυτικά:

Το σεμινάριο “Managing Natural Peril sand Property Risk” (15 Οκτωβρίου 2025, 10:00–18:00) απευθύνεται σε junior και middle management στελέχη και επικεντρώνεται στις βασικές αρχές διαχείρισης φυσικών καταστροφών και κινδύνων περιουσίας.

Το σεμινάριο "Strategic Risk Management of NatCat & Property Risks in Greece and the Mediterranean" (16 Οκτωβρίου 2025, 10:00–18:00) είναι σχεδιασμένο για έμπειρα στελέχη και εστιάζει σε προηγμένες προσεγγίσεις για τη διαχείριση κινδύνων φυσικών καταστροφών και περιουσίας στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου.

Για πληροφορίες και κόστος συμμετοχής:

Εύη Τσιούρη, Chief of Staff, ΕΑΕΕ, 2103334124, e.tsiouri@eaee.gr

Σοφία Σοφικίτου, Υπεύθυνη Γραμματείας Ασφαλιστικής Εκπαίδευσης, ΕΙΑΣ, 2109219660 & 684, eiasinfo@eias.gr

Για αιτήσεις εγγραφής: