Κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τον ιατρικό κόσμο τέθηκαν στο πλαίσιο της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε μεταξύ του Προέδρου του ΙΣΑ Γ. Πατούλη και του Προεδρείου της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, με τη συμμετοχή των κ.κ. Α. Καρρηγεωργίου Πρόεδρο, Ε. Παπασπυροπούλου Γεν. Δ/ντρια και Ι. Καντώρο, Πρόεδρο Επιτροπής Υγείας της Ένωσης .Στην ατζέντα της συνάντησης ήταν θέματα που αφορούν το πλαίσιο συνεργασίας με τα ιδιωτικά θεραπευτήρια, τη αποζημίωση των ιατρών και τις διαδικασίες διαιτησίας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, αναδείχθηκε καταρχάς το μείζον πρόβλημα των καθυστερήσεων στις πληρωμές των ιατρών, οι οποίοι συχνά βρίσκονται εγκλωβισμένοι μεταξύ ασφαλιστικών εταιριών και ιδιωτικών θεραπευτηρίων, με αποτέλεσμα να υφίστανται σοβαρή οικονομική πίεση, καλούμενοι μάλιστα να καταβάλουν φόρους για εισοδήματα που δεν έχουν ακόμη εισπράξει.

Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ, τόνισε την ανάγκη διαφάνειας και ζήτησε από τις ασφαλιστικές εταιρίες να αποσαφηνίσουν τα χρονοδιαγράμματα αποπληρωμής προς τα ιδιωτικά θεραπευτήρια, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι σχετικές υποχρεώσεις αποδίδονται έγκαιρα και ορθά. Από την πλευρά των ασφαλιστικών, επισημάνθηκε ότι τα σχετικά στοιχεία θα δοθούν μέσω ανεξάρτητης αρχής.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο ζήτημα της διαιτησίας μεταξύ ασφαλιστικών φορέων και ιδιωτικών θεραπευτηρίων, όπου παρατηρούνται σημαντικές δυσλειτουργίες που επηρεάζουν άμεσα την αποζημίωση των ιατρών. Ο ΙΣΑ πρότεινε τη δημιουργία ειδικής «δεξαμενής» έγκριτων και εξειδικευμένων επιστημόνων στον τομέα της διαιτησίας, προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες και να διασφαλιστεί η εύρυθμη ροή των υποθέσεων.

Παράλληλα, συζητήθηκε η ανάγκη καθιέρωσης ενιαίων πρακτικών απευθείας αποζημίωσης των ιατρών, από τις ασφαλιστικές εταιρίες σε όλα τα θεραπευτήρια. Στο πλαίσιο της συνάντησης, υπογραμμίστηκε η σημασία της αμφίδρομης και διαχρονικής συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών, ενώ τέθηκε και το ζήτημα της ανάπτυξης Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας, -στο οποίο ο ΙΣΑ έχει πρωτοστατήσει- με τη συμβολή όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Σχολιάζοντας το θέμα ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης, δήλωσε:

«Δεν είναι αποδεκτό οι γιατροί να βρίσκονται εγκλωβισμένοι ανάμεσα σε ασφαλιστικές εταιρίες και ιδιωτικά θεραπευτήρια και να καλούνται να επιβιώσουν χωρίς να πληρώνονται για το έργο τους. Η ιατρική κοινότητα δεν μπορεί να λειτουργεί υπό καθεστώς οικονομικής ασφυξίας, ούτε να φορολογείται για εισοδήματα που δεν έχει εισπράξει.Ζητούμε σαφή χρονοδιαγράμματα πληρωμών, διαφάνεια και ενιαίους κανόνες για όλους. Παράλληλα, είναι απαραίτητος ο εξορθολογισμός της διαδικασίας διαιτησίας, ώστε να αποφεύγονται καθυστερήσεις που τελικά επιβαρύνουν τον ιατρό.

Ο ΙΣΑ θα συνεχίσει να παρεμβαίνει δυναμικά, για να διασφαλίσει την αξιοπρέπεια των γιατρών και την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος υγείας, προς όφελος των πολιτών».

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συνεχίσουν τον διάλογο και να επανέλθουν με συγκεκριμένες προτάσεις και πρώτα αποτελέσματα εντός του επόμενου μήνα, με στόχο τη διαμόρφωση ενός πιο δίκαιου και λειτουργικού πλαισίου για όλους τους εμπλεκόμενους.