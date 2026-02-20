Τη δημιουργία εφαρμογής για την ψηφιακή δήλωση ατυχήματος οχημάτων με στόχο τη διαφάνεια, την πρόσβαση των ασφαλιστικών εταιρειών στο ΣΕΣΟ (point system) με τη συγκατάθεση των οδηγών και την εναρμόνιση της νομοθεσίας σχετικά με τις άδειες των ηλεκτρικών οχημάτων, πρότεινε η Ελίνα Παπασπυροπούλου, σε συνεδρίαση της βουλής στις 19 Φεβρουαρίου με θέμα «Ο ρόλος των ασφαλιστικών φορέων και των φορέων παροχής οδικής βοήθειας στη βελτίωση των συνθηκών οδικής ασφάλειας».

Ειδικότερα η κα Παπασπυροπούλου πρότεινε:

1. Ανάπτυξη Ψηφιακής Δήλωσης Ατυχήματος: Η ΕΑΕΕ προτείνει τη δημιουργία μιας εφαρμογής για την ψηφιακή δήλωση τροχαίου ατυχήματος μέσω του gov.gr. Αυτό θα επιτρέψει τη χρήση ψηφιακών υπηρεσιών σε όλο τον κύκλο ζωής του ασφαλιστηρίου, θα ενισχύσει τη διαφάνεια στον διακανονισμό των αποζημιώσεων και θα παρέχει στην Πολιτεία αξιόπιστα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για την ανάλυση και τη χάραξη πολιτικών οδικής ασφάλειας.

2. Εναρμόνιση του Κ.Ο.Κ. με το νέο πλαίσιο υποχρεωτικής ασφάλισης (ν. 5113/2024): Ζητείται η εναρμόνιση της νομοθεσίας σχετικά με τις άδειες και τις πινακίδες κυκλοφορίας για συγκεκριμένες κατηγορίες ηλεκτρικών οχημάτων (άνω των 25 κιλών και με ταχύτητα άνω των 14 χλμ./ώρα). Σήμερα υπάρχει ένα κενό όπου τα οχήματα αυτά, αν και υποχρεούνται από τον νόμο να ασφαλιστούν, δεν μπορούν να το πράξουν επειδή δεν προβλέπεται διαδικασία ταξινόμησης, με αποτέλεσμα να κυκλοφορούν νόμιμα αλλά ανασφάλιστα,.

3. Πρόσβαση στο Σύστημα Ελέγχου Συμπεριφοράς Οδηγών (Point System): Προτείνεται να έχουν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις πρόσβαση στο ΣΕΣΟ (με τη συγκατάθεση του οδηγού), ώστε να αξιολογούν τον πραγματικό κίνδυνο με αντικειμενικά κριτήρια. Με αυτόν τον τρόπο, οι οδηγοί που τηρούν τον Κ.Ο.Κ. και οδηγούν υπεύθυνα θα επιβραβεύονται μέσω της διαμόρφωσης των ασφαλίστρων τους.

Παράλληλα, η ΕΑΕΕ προχωρά σε επιπλέον δράσεις και συνεργασίες:

• Ανάπτυξη ψηφιακού dashboard για τη δυναμική παρακολούθηση των δεδομένων των ατυχημάτων και τη χαρτογράφηση επικίνδυνων σημείων στο οδικό δίκτυο,.

• Συνεργασία με την υπηρεσία «ΟΔΥΣΣΕΑΣ» του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την ψηφιακή παρακολούθηση της κυκλοφορίας.

• Συνέχιση δωρεών εξοπλισμού (όπως αλκοολόμετρα) προς την Τροχαία και υλοποίηση νέων καμπανιών ευαισθητοποίησης, με έμφαση στη νέα γενιά,.