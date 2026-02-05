Σε ανακοίνωσή της η ΕΑΣΚ αναφέρει: “Πριν λίγες ημέρες ανακοινώθηκε από το υπουργείο εργασίας η κήρυξη της κλαδικής σύμβασης των ασφαλιστικών εταιρειών ως «υποχρεωτικής». Η υπουργός Κεραμέως μάλιστα προχώρησε σε βαρύγδουπες δηλώσεις, σύμφωνα με τις οποίες η κίνηση αυτή του υπουργείου «εξασφαλίζει όλους τους εργαζόμενους στον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης…

Το υπουργείο για άλλη μια φορά διαδίδει FakeNews. H συλλογική σύμβαση που κηρύχτηκε ως υποχρεωτική, αφορά ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ τους εργαζόμενους σε ασφαλιστικές εταιρείες και όχι όλο τον κλάδο. Όλοι οι εργαζόμενοι στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση, σε ασφαλιστικά πρακτορεία και μεσιτικά, συνεχίζουν ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΜΊΑ ΚΛΑΔΙΚΉ ΣΎΜΒΑΣΗ. Κι αυτό γιατί η αντεργατική νομοθεσία δίνει το ελεύθερο στις εργοδοτικές ενώσεις όπως τον «Σύνδεσμο Ελλήνων Μεσιτών Ασφάλισης» (ΣΕΜΑ) ν’ αρνούνται επί χρόνια κάθε συζήτηση για την υπογραφή τέτοιας. Ειδικά σε αυτό το κομμάτι του κλάδου, είναι πια σύνηθες πολλοί συνάδελφοι ν’ αναγκάζονται ν’ αναζητούν δεύτερη δουλειά για να τα βγάλουν πέρα…

Ακόμη και στις ασφαλιστικές εταιρείες βέβαια, είναι πολλές οι εξαιρέσεις που προκύπτουν. Καταρχάς οι εκατοντάδες συνάδελφοι που εργάζονται ως «ενοικιαζόμενοι», πολλοί για πάνω από δεκαετία! Στους οποίους ακόμη κι αν ποτέ προσληφθούν με απευθείας σχέση εργασίας, δεν αναγνωρίζεται προϋπηρεσία! Το ίδιο εργαζόμενοι σε μικρότερες ΕΠΥ όπου η εργοδοσία συχνά δεν εφαρμόζει τη σύμβαση, εργαζόμενοι γραφείων πωλήσεων, όπως κι άλλες περιπτώσεις.

Όμως ακόμη και σε όσους εργάζονται σε ασφαλιστικές, τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί φαινόμενα μη εφαρμογής της Σύμβασης, ακόμη και μετά την κήρυξή της ως υποχρεωτικής! Πολλά επιδόματα δίνονται κατά το δοκούν, με όσους εργαζόμενους ανακαλύπτουν πως δεν τα παίρνουν να έχουν ως μόνη ατομική επιλογή την προσφυγή στη δικαιοσύνη έναντι του εργοδότη (καλά θα πάει κι αυτό)…

Πόσο μάλλον όταν μιλάμε για το ωράριο, όπου κάποιες ασφαλιστικές έχουν πετάξει το διάλειμμα έξω από τον χρόνο εργασίας και σε όλες οι εργαζόμενοι πιέζονται για δουλειά από το σπίτι εκτός ωραρίου, με αποτέλεσμα το «39ωρο» που ορίζει η Σύμβαση ν’ ακούγεται πιο πολύ σαν ανέκδοτο.

Αυτή είναι η πραγματική κατάσταση των εργαζομένων στον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης, την οποία «εξασφαλίζουν» οι κυβερνήσεις για την εργοδοσία!

Στις εξελίξεις αυτές, ρόλο έχει παίξει και ο προσανατολισμός της πλειοψηφίας στην Ομοσπονδία των εργαζόμενων του κλάδου (ΟΑΣΕ) και στο κλαδικό σωματείο (ΣΥΑΕ).

Στις περιπτώσεις μη εφαρμογής της Σύμβασης τα τελευταία χρόνια, στην καταστρατήγηση των ωραρίων, όχι απλά δεν αντέδρασε δυναμικά. Έφτασε να ενσωματώνει στην τρέχουσα σύμβαση απαίτηση των εργοδοτών για δυνατότητα εργασίας και τα Σάββατα σε περιπτώσεις «έκτακτης ανάγκης», δίνοντας πάτημα γι ακόμα μεγαλύτερο ξεχείλωμα του χρόνου εργασίας. Δεν είναι τυχαίο πως το Υπουργείο Εργασίας επικαλέστηκε τη σύμβαση των ασφαλιστικών κατά τη νομοθέτηση του «13ωρου», προκειμένου να «τεκμηριώσει» τους ανεκδιήγητους ισχυρισμούς του πως οι ίδιοι οι εργαζόμενοι «ζητούν να δουλεύουν παραπάνω»!

Όσο για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση, στην ουσία η Ομοσπονδία και το κλαδικό σωματείο έχουν παρατήσει κάθε προσπάθεια υπογραφής σύμβασης.

Οι εξελίξεις στον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης, όπως κι αυτές γύρω από τους όρους εργασίας μας, διαψεύδουν όλους εκείνους που καλούν τους εργαζόμενους να «βάλουν πλάτη», ελπίζοντας πως η αύξηση της κερδοφορίας των Ομίλων θα βελτιώσει (και) τη δική μας κατάσταση. Όλα αυτά τα χρόνια στην ιδιωτική ασφάλιση επιβεβαιώνεται ακριβώς το αντίθετο: Η συνεχής και αυξανόμενη κερδοφορία των επιχειρήσεων προϋποθέτει και οδηγεί συνεχώς στην ακόμη μεγαλύτερη εκμετάλλευσή μας.

Πραγματικές και κατοχυρωμένες αυξήσεις, δουλειά με δικαιώματα, επαναφορά των Συλλογικών Συμβάσεων, δε θα μας τα παραχωρήσει ούτε αυτή ούτε καμία κυβέρνηση του κεφαλαίου.

Μόνο η οργάνωσή μας, η ταξική αλληλεγγύη, ο συλλογικός μας αγώνας είναι που μπορεί να φέρει θετικές εξελίξεις για τους εργαζόμενους!

ΤΩΡΑ είναι η ώρα της μαζικής οργάνωσής μας στα σωματεία, η ίδρυση νέων όπου δεν υπάρχουν, η ανατροπή συσχετισμών σε ταξική κατεύθυνση!

Να επιβάλλουμε με αγωνιστικούς όρους την πλήρη εφαρμογή της κλαδικής σύμβασης των ασφαλιστικών σε όλους όσοι εργάζονται σε αυτές. Με απευθείας πρόσληψη όλων και πλήρη αναγνώριση προϋπηρεσίας.

ΤΩΡΑ είναι η ώρα στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση να διεκδικηθούν Συλλογικές Συμβάσεις με πραγματικές αυξήσεις για όλους. Την αδιαλλαξία των εργοδοτών δεν μπορεί να την σπάσει κανένας «κοινωνικός διάλογος». Μπορεί να την σπάσουν ΜΟΝΟ οι ίδιοι οι εργαζόμενοι. Με μαζικές διαδικασίες και οργάνωση στους χώρους δουλειάς. Καθορίζοντας οι ίδιοι τις διεκδικήσεις τους, προχωρώντας σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις”.