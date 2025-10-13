Σε μία εξαιρετική τελετή, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, πολιτικών, μελών της επιχειρηματικής, της επιμελητηριακής και ακαδημαϊκής κοινότητας καθώς και πλήθους κόσμου, έγιναν τα αποκαλυπτήρια του πρώτου αγάλματος αφιερωμένου στους μικρομεσαίους και τους επαγγελματίες, την Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025, στη συμβολή της Λεωφόρου Αλεξάνδρας με τον οδό Μαυρομματαίων, μπροστά στο Πεδίο του Άρεως.

«Επιλέξαμε να έχει τη μορφή του Προμηθέα, που είναι το διαχρονικό μας σύμβολο – το σήμα του Επιμελητηρίου μας.

«Επιλέξαμε να έχει τη μορφή του Προμηθέα, που είναι το διαχρονικό μας σύμβολο – το σήμα του Επιμελητηρίου μας.

Πρόκειται για το πρώτο άγαλμα στη χώρα που είναι αφιερωμένο στους ανθρώπους της δημιουργίας και του αγώνα. Για εμάς, ο επαγγελματίας είναι ένας σύγχρονος Προμηθέας. Ένας Τιτάνας που, περισσότερο από κάθε άλλον, συμβολίζει την αγάπη για τον άνθρωπο, την πίστη στη δύναμή του και την αδιάκοπη επιθυμία για πρόοδο», ανέφερε μεταξύ άλλων στον χαιρετισμό του ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου για τη δημιουργία της κυρίας Αγγέλικα Κοροβέση.

Όπως εξήγησε, πρόκειται για μία συμβολική κίνηση από το ΕΕΑ σε μια χρονιά – ορόσημο για το Επιμελητήριο, καθώς φέτος κλείνει έναν αιώνα λειτουργίας και προσφοράς, τόσο στον επιχειρηματικό στίβο όσο και στην κοινωνία.

Τη σπουδαιότητα του ρόλου των μικρομεσαίων ανέδειξε και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Α. Τασούλας, ο οποίος τέλεσε και τα αποκαλυπτήρια. «Η ανέγερση του αγάλματος του Προμηθέα, στο Πεδίο του Άρεως, αποτελεί μια συμβολική αλλά και ουσιαστική πράξη αναγνώρισης της προσφοράς των μικρομεσαίων επιχειρηματιών στον τόπο», σημείωσε ο κύριος Τασούλας υπενθυμίζοντας ότι οι μικρομεσαίοι «υπήρξαν και παραμένουν σπορείς πολιτισμού, που διατήρησαν και εξέλιξαν την πολιτισμική ταυτότητα της κοινότητας».

Τόνισε επίσης ότι «σήμερα, σε μια εποχή κατά την οποία κυριαρχούν οι πολυεθνικές εταιρείες και οι μεγάλοι όμιλοι, οι μικρές επιχειρήσεις λειτουργούν ως αντίβαρο στην ισοπέδωση και την ομογενοποίηση. Δεν είναι απρόσωπες δομές – είναι κοινωνικοί κόμβοι. Προσφέρουν απασχόληση, στηρίζουν οικογένειες, δημιουργούν σχέσεις εμπιστοσύνης. Συχνά, μεταφράζουν την παράδοση σε σύγχρονη γλώσσα, όχι απλά συνεχίζοντας μια τέχνη, αλλά μεταμορφώνοντάς την, υποτάσσοντάς την στις ανάγκες της εποχής. Στυλοβάτες της ελληνικής οικονομίας, οδεύουν προς το μέλλον με επιχειρηματικότητα, ευρηματικότητα, επιμονή και αντοχή».

Κατά την ομιλία του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξήρε το έργο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, την προσφορά του στο επιχειρείν και την κοινωνία κατά τα 100 χρόνια λειτουργίας του, σημείωσε μεταξύ άλλων τις 42 δωρεάν ανταποδοτικές υπηρεσίες που προσφέρει στα μέλη του, ενώ αναφέρθηκε και στη στάση της Πολιτείας απέναντι στους μικρομεσαίους:

«Η Πολιτεία στέκεται με σεβασμό στο πλευρό τους, μεριμνώντας για την απλοποίηση και τη διαφάνεια των διαδικασιών, την εκπαίδευση και την ενδυνάμωση της επιχειρηματικής πράξης, την προστασία και την ενίσχυση της τοπικότητας. Τιμάμε τον μικρομεσαίο επιχειρηματία, αναγνωρίζουμε τον μόχθο και την προσπάθειά του και φιλοδοξούμε να συμπορευτούμε στο πλευρό του για την επίτευξη και εδραίωση της συλλογικής μας ευημερίας».

Στο περιθώριο της εκδήλωσης η Διοίκηση του ΕΕΑ τίμησε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας απονέμοντας του μικρογραφία του αγάλματος.

Στην έναρξη της τελετής ο Υπουργός Ανάπτυξης και εκπρόσωπος του Πρωθυπουργού κ. Τάκης Θεοδωρικάκος και ο Δήμαρχος Αθηναίων κ. Χάρης Δούκας έκαναν ένα σύντομο χαιρετισμό.

Τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμο εκπροσώπησε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ευρίπου κ. Χρυσόστομος.

Την Περιφέρεια Αττικής εκπροσώπησε η κυρία Ελευθερία Μωραϊτάκη- Πικρού, Αντιπεριφερειάρχης Αλσών-Πάρκων & Υγείας Ζώων.

Μεταξύ των παρισταμένων ήταν οι βουλευτές της ΝΔ Δημήτρης Καλογερόπουλος και Περικλής Μαντάς, ο Γενικός Γραμματέας του ΥΠΕΣ Σάββας Χιονίδης, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και εκπρόσωπος του Νίκου Ανδρουλάκη Ελένη Βατσινά, οι βουλευτές του κόμματος Δημήτρης Μάντζος, Μιλένα Αποστολάκη, Παύλος Χρηστίδης, Μανώλης Χριστοδουλάκης, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και εκπρόσωπος του Σωκράτη Φάμελου Νίκος Παππάς, ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας Σπύρος Μπιμπίλας, η ανεξάρτητη βουλευτής Θεοδώρα Τζάκρη, ο ανεξάρτητος βουλευτής Νικόλαος Βρεττός, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, η αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών της Περιφέρειας Αττικής Σταυρούλα Μακρή, ο πρώην Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης, η πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Τόνια Αντωνίου, ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Τρύφων Αλεξιάδης, η πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Χαρά Καφαντάρη, ο πρώην αντιπεριφερειάρχης της Περιφέρειας Αττικής Γιώργος Δημόπουλος.

Από το ΕΕΑ παραβρέθηκαν τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής και δεκάδες μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και Πρόεδροι και μέλη των Επιτροπών.

Επίσης παρέστησαν ο Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Μιχάλης Σφακιανάκης και ο Πρύτανης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Σπυρίδων Κίντζιος.

Την ΓΣΕΒΕΕ εκπροσώπησε ο Αντιπρόεδρος Θεόφιλος Παγιάτης και την ΚΕΕΕ ο Αντιπρόεδρος Γιάννης Κουφίδης ενώ από την επιμελητηριακή κοινότητα έδωσαν επίσης το «παρών» ο Πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών Κωνσταντίνος Δαμίγος, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αργολίδας Φώτης Δαμούλος, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κεφαλληνίας και Ιθάκης Σταύρος Σπαθής, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λακωνίας Γιάννης Παναρίτης, η πρώην Πρόεδρος του ΕΕΑ και πρώτη γυναίκα Πρόεδρος Επιμελητηρίου Σοφία Οικονομάκου.

Μεταξύ των παρισταμένων και ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών Θανάσης Τσαγκάρης, ο Πρόεδρος των Λαϊκών Αγορών Δημήτρης Μουλιάτος, ο πρώην Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ Δημήτρης Ασημακόπουλος.

Ιδιαίτερο χρώμα στην τελετή των αποκαλυπτηρίων έδωσε η Φιλαρμονική του Δήμου Αθηναίων.