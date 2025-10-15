Στο πλαίσιο των εορτασμών των 100 χρόνων από την ίδρυσή του, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών και η Επιτροπή Γυναικείας Επιχειρηματικότητας του Ε.Ε.Α. διοργανώνουν μία λαμπρή εκδήλωση

με τίτλο: «Γυναίκες με Όραμα: Από την Αρχαία Ελλάδα στη Σύγχρονη Επιχειρηματικότητα», την Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025, στις 17:00, στο Μουσείο Ακρόπολης.

Κορυφαία στιγμή της βραδιάς θα αποτελέσει η τιμητική βράβευση της πρώην Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου, της πρώτης γυναίκας στο ανώτατο πολιτειακό αξίωμα, για τη συνολική της συμβολή στην προώθηση της ισότητας και της γυναικείας παρουσίας σε θέσεις ευθύνης.

Η εκδήλωση φιλοδοξεί να αναδείξει τη διαχρονική συνεισφορά της γυναίκας από την αρχαιότητα έως σήμερα και να φωτίσει τον καθοριστικό ρόλο της στο μέλλον της επιχειρηματικότητας, μέσα από το πρίσμα της γνώσης, της καινοτομίας και της κοινωνικής προσφοράς.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν θεματικές που γεφυρώνουν το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον:

Η Γυναίκα στην Αρχαία Ελλάδα: Μύθοι και Πραγματικότητα

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Διαχρονικά: Από την Αρχαιότητα στο Σήμερα

Σύγχρονη Επιχειρηματικότητα και Μέλλον

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών καλεί τα μέλη του, καθώς και το ευρύτερο επιχειρηματικό κοινό, να παρακολουθήσουν αυτή τη σημαντική εκδήλωση που αναδεικνύει το όραμα των γυναικών που εμπνέουν και οδηγούν την πρόοδο.

Δηλώσετε συμμετοχή πατώντας ΕΔΩ.