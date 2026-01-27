Σε ανακοίνωσή του το ΕΕΑ αναφέρει:

Με μεγάλη συμμετοχή και με ηχηρό μήνυμα “όχι στην μείωση των προμηθειών” πραγματοποιήθηκε η ενημερωτική εκδήλωση που διοργάνωσαν χθες στο ΤΙΤΑΝΙΑ τα Σωματεία Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης – ΕΑΔΕ (ΕΕΑΕ,ΕΣΑΠΕ, ΣΕΜΑ,ΣΠΑΤΕ) – ΠΣΑΣ, η ΠΟΑΔ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης) και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών.

Εκκινώντας την εκδήλωση ο πρόεδρος του ΕΕΑ κ. Γ. Χατζηθεοδοσίου κάλεσε τις ασφαλιστικές εταιρείες να μην προχωρήσουν σε μεταβολή -μείωση- των προμηθειών και να δεσμευτούν ότι δε θα το πράξουν. Τόνισε ότι με τις ασφαλιστικές εταιρείες συμπορεύεται ο κλάδος της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και χρειάζεται να βρεθεί η συνισταμένη λύση που θα διασφαλίσει την ομαλή συνέχιση της συνεργασίας που υπάρχει. Στην ίδια κατεύθυνση ο ΓΓ του ΕΕΑ κ. Δ. Γαβαλάκης επισήμανε την σημασία της ύπαρξης ξεκάθαρων συμβάσεων μεταξύ εταιρειών και ασφαλιστικών διαμεσολαβητών που να διαφυλάσσουν την ισορροπία μεταξύ δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των δύο πλευρών.

ΝΟΜΙΚΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΟΤΙ ΔΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕΙΩΘΕΙ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Οι εκατοντάδες επαγγελματίες που συμμετείχαν αποτύπωσαν το ενδιαφέρον τους και παρακολούθησαν την τοποθέτηση του νομικού κ. Περικλή Πολυχρονίδη ο οποίος παρουσίασε νομική γνωμοδότηση που προσδιορίζει γιατί η μείωση των προμηθειών παραβιάζει την σύμβαση μεταξύ ασφαλιστικής εταιρείας και ασφαλιστικού διαμεσολαβητή. Διευκρίνισε στο ακροατήριο ότι “δεν μπορεί η εμπορική πολιτική να γίνει όχημα παραβίασης της σύμβασης” και ανέφερε ότι δε μπορεί να γίνει από τους επαγγελματίες αποδεκτή η μονομερής (από την εταιρεία) τροποποίηση της σύμβασης που υπάρχει μεταξύ τους.

Επίσης και οι παρευρισκόμενοι πρόεδροι Σωματείων που τοποθετήθηκαν (Ηλ. Τσολάκης, Κ. Ρούσσης, Λ. Αποστολιώτης, Κ. Αλφιέρης, Χ. Αλεξόπουλος) και Επιτροπών του ΕΕΑ (Χρ. Φυτέα και Βασίλης Μουντάκης) του ΕΕΠ κ. Λ. Μίχας, άλλοι παριστάμενοι, όπως και αυτοί των Σωματείων της Περιφέρειας που μίλησαν διαδικτυακά, επισήμαναν την αντίθεσή τους με την επιχειρούμενη μείωση των προμηθειών και μάλιστα στα υφιστάμενα χαρτοφυλάκια τονίζοντας όμως ότι η επιδίωξη του κλάδου είναι να βρεθεί λύση και όχι να αναδειχθούν αντιθέσεις καθώς η σχέση της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης με τις ασφαλιστικές εταιρείες είναι μια σχέση συμπόρευσης με κοινό στόχο την εξέλιξη του κλάδου, την ανάδειξη της αξίας του και την προστασία των πολιτών μέσω της ασφάλισης. Συνισταμένη των τοποθετήσεων είναι να βρεθεί η “χρυσή τομή” που θα οδηγήσει την αγορά σε ένα ακόμη υψηλότερο επίπεδο λειτουργίας και θα φέρει λύσεις σε σειρά ανοικτών θεμάτων όπως της Υγείας ενός τομέα που χρειάζεται τομές.