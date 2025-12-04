Και φέτος το ΕΕΑ στο πλαίσιο της υποστήριξης των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών υλοποιεί σε συνεργασία με ασφαλιστικές εταιρείες τα Δωρεάν προγράμματα παροχής επαναπιστοποιήσεων σε όσους επαγγελματίες για κάποιο λόγο δε μπόρεσαν να συμπληρώσουν τις απαιτούμενες από τον νόμο ώρες.

Οι ενδιαφερόμενοι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές, από όλη την Ελλάδα, μπορούν να δηλώσουν μέχρι και 8/12 συμμετοχή στις επαναπιστοποιήσεις στη σχετική φόρμα που ακολουθεί.

Τα συγκεκριμένα προγράμματα αποτελούν πάγια πρωτοβουλία και πρακτική του ΕΕΑ υπέρ του κλάδου.

Οι ενδιαφερόμενοι μέσα από τα προγράμματα, και την εθελοντική συνδρομή της ασφαλιστικής εταιρείας Eurolife FFH μπορούν να επωφεληθούν καλύπτοντας την υποχρέωση που προκύπτει από το νομικό πλαίσιο 15 ωρών για το 2025, αναλογικά για τους τομείς Α και Β.

Να σημειωθεί ότι: δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί πιστοποιητικό επαναπιστοποίησης ίδιου σεμιναρίου που υλοποίησε ο επαγγελματίας δύο φορές στο ίδιο έτος

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΦΟΡΜΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ

Οι ενδιαφερόμενοι να συμπληρώσουν τη φόρμα συμμετοχής στο link ακολουθεί:

Πηγή: ΕΕΑ