Η ασφαλιστική διαμεσολάβηση βρέθηκε αιφνιδίως αντιμέτωπη με ένα πρωτοφανές φαινόμενο. Την αλλαγή και μείωση των προμηθειών της, που οι ασφαλιστικές εταιρείες ΕΘΝΙΚΗ και GROUPAMA ανακοίνωσαν ως τετελεσμένο γεγονός.

Στο πλαίσιο αυτό, τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε, στα γραφεία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, πανελλαδική συνάντηση των εκπροσώπων του κλάδου.

Συγκεκριμένα, συμμετείχαν η ΕΑΔΕ και τα σωματεία που την απαρτίζουν (ΕΕΑΕ, ΕΣΑΠΕ, ΣΕΜΑ, ΣΠΑΤΕ), καθώς και η ΠΟΑΔ, με τη συμμετοχή μελών του Δ.Σ. της και εκπροσώπων των περισσότερων σωματείων από όλη την Ελλάδα (Ν. Έβρου, Ν. Καβάλας, Ν. Ημαθίας, Ν. Ιωαννίνων, Ν. Τρικάλων, Ν. Ηρακλείου, Νοτιοδυτικής Ελλάδας και ο ΠΣΑΣ).

Συζητήθηκε ενδελεχώς το μείζον θέμα της μείωσης των προμηθειών των ασφαλιστικών πρακτόρων που επέρχεται με το τέχνασμα της επιβολής του “δικαιώματος συμβολαίου” και μάλιστα στα υφιστάμενα χαρτοφυλάκια των επαγγελματιών του κλάδου.

Εκφράστηκε η δυσφορία και ο προβληματισμός για την αδικαιολόγητη αυτή απόφαση που θίγει κατάφωρα τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές.