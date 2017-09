Η ΕΥΡΩΠΗ βραβεύτηκε για τη δυναμική της είσοδο στο χώρο του mobile insurance

Η ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ και η Μ-STAT διακρίθηκαν στην κατηγορία “Mobile Insurance and Roadside Assistance ” στα Mobile Excellence Awards 2017 με βραβείο bronze , για την ανάπτυξη του Ευρώπη Ασφαλιστική app, για Android & iOS συσκευές.

Μέσω της mobile εφαρμογής, οι πελάτες της ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ έχουν άμεση και εύκολη πρόσβαση σε on the go functionalities, όπως κλήση άμεσης οδικής βοήθειας, δήλωση ατυχήματος και τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης, ενώ ταυτόχρονα, έχουν real-time monitoring για κινήσεις συμβολαίων, τρέχουσες οφειλές και αποζημιώσεις. Αντίστοιχα, οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές διαχειρίζονται το portfolio των πελατών τους σε πραγματικό χρόνο, εκδίδοντας άμεσα προσφορές, αιτήσεις και συμβόλαια, που αποστέλλονται ηλεκτρονικά στον πελάτη.

Η εφαρμογή συνεισφέρει σημαντικά στη δημιουργία και ενδυνάμωση της πελατοκεντρικής φιλοσοφίας της ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, όπου οι πελάτες έχουν άμεση, εύκολη και ταχύτατη πληροφόρηση για την υπηρεσία που ενδιαφέρονται και οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές εξοικονομούν καθημερινά πολύτιμο χρόνο καθώς η διαχείριση του πελατολογίου και η επικοινωνία με τον πελάτη τους πραγματοποιούνται ψηφιακά, σε πραγματικό χρόνο μέσω γρήγορης non-paper διαδικασίας.

Η καινοτομία της εφαρμογής έγκειται στη διττή λειτουργία της, η οποία διασφαλίζει ταυτόχρονα, την αποτελεσματική διαχείριση του πελατολογίου των διαμεσολαβητών, τον εντοπισμό των custom αναγκών των πελατών και τη βέλτιστη εξυπηρέτηση τους σε ταχύτατο χρόνο.

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κ. Νικόλαος Μακρόπουλος τόνισε ότι η διάκριση της ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ στα βραβεία «Mobile Excellence Awards» επιβεβαιώνει την στρατηγική της να επενδύει στις ψηφιακές τεχνολογίες και να υλοποιεί εφαρμογές που αλλάζουν τα δεδομένα και προσφέρουν λύσεις τόσο στους πελάτες, όσο και στους συνεργάτες».