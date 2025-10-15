Έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Γεωργακόπουλος, που διετέλεσε Γενικός Διευθυντής της CNP ΖΩΗΣ.

Στέλεχος με μακρά πορεία στον ασφαλιστικό κλάδο και με πολλά έτη υπηρεσίας στην CNP Ζωής, όπου διέδραμε πάνω από 2 δεκαετίες σε θέσεις ευθύνης.

Ήταν πτυχιούχος του τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιά. Διάνυσε μια καταξιωμένη επαγγελματική πορεία 34 ετών και ήταν κύριο στέλεχος της Εταιρίας, από την έναρξη λειτουργίας της το 2002, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επίτευξη των στόχων της από τον επιτελικό ρόλο του Διευθυντή Ασφαλιστικών Εργασιών. Κατά την πολυετή παρουσία του στην CNP ΖΩΗΣ, διετέλεσε επίσης Γενικός Υπεύθυνος εργασιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης που εκτελούνται εξωτερικά της επιχείρησης, Αναπληρωτής Υπευθύνου Συμμόρφωσης για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και

Επικεφαλής της λειτουργίας διαχείρισης αιτιάσεων.»