Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος και εκδότης της “Ιδιωτικής Ασφάλισης”, Τάκης Δρακάτος, άνθρωπος με πολυετή πορεία στη δημοσιογραφία και από τους πρωτεργάτες της κλαδικής ασφαλιστικής δημοσιογραφίας. Επαγγελματίας με ήθος, αρχές, δυναμισμό και βαθιά γνώση του αντικειμένου, εξαιρετικά αγαπητός και σεβαστός στην αγορά μας. Την είδηση έκανε γνωστή η κόρη του, M. Δρακάτου, μέσω της ιστοσελίδας www.privateinsurance.gr. Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Ποιος ήταν ο Τ. Δρακάτος

Ο Παναγιώτης (Τάκης) Κ. Δρακάτος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1941. Ξεκίνησε την πορεία του στη Μεσημβρινή της Ελένης Βλάχου το 1964, ενώ τα χρόνια της δικτατορίας τον βρήκαν να εργάζεται στην Απογευματινή και στο Έθνος. Μετά τις αναστολές κυκλοφορίας των εφημερίδων, στράφηκε στα κλαδικά περιοδικά, ιδρύοντας την ΥΦΑΝΣΙΣ, τη ΦΑΡΜΑΚΟΧΗΜΙΚΗ και κυρίως το μηνιαίο περιοδικό Ιδιωτική Ασφάλιση.

Το 1974, με την επανέκδοση της Καθημερινής, επέστρεψε στο ιστορικό φύλλο, αναλαμβάνοντας αρχισυντάκτης, στη συνέχεια διευθυντής σύνταξης και τελικά διευθυντής της εφημερίδας. Για τη συμβολή του στην ελληνική δημοσιογραφία τιμήθηκε το 1987 με το Βραβείο Συντακτών Ύλης του Ιδρύματος Μπότση.

Στη δεκαετία του ’90, ανέλαβε σύμβουλος έκδοσης στο οικονομικό ένθετο του Βήματος, χωρίς ποτέ να εγκαταλείψει την «Ιδιωτική Ασφάλιση», ένα περιοδικό που υπηρέτησε αδιάκοπα για 55 χρόνια.

Επιθυμία του εκλιπόντος και της οικογένειάς του είναι αντί στεφάνων τα χρήματα να δοθούν στα κάτωθι ιδρύματα:

Μερόπειον Φιλανθρωπικο Ίδρυμα

Alpha Bank – IBAN: GR4601401770177002002000459

Δικαιούχος: ΜΕΡΟΠΕΙΟΝ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ – SWIFT CODE (BIC): CRBAGRAA

https://meropeion.gr/dorea/

Γηροκομείο Αθηνών

Eurobank, Επωνυμία: ΕΛΕΗΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ-ΠΤΩΧΟΚΟΜΕΙΟ,

Λογαριασμός: 0026.0218.86.0201452692,

IBAN: GR550 2602 1800 0086 0201 45 2692