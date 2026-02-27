Οι Ασφαλίσεις Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικών Κινδύνων γνωρίζουν σημαντική ανάπτυξη, η οποία μάλιστα επιταχύνεται κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών.

Στη σημαντική άνοδό τους συμβάλλουν οι εξελίξεις στη νομοθεσία που καθιστούν υποχρεωτική την ασφάλιση επί μέρους επιχειρήσεων, ενδεικτικά εκείνων που ο κύκλος εργασιών τους υπερβαίνει συγκεκριμένο και νομοθετικά οριζόμενο ύψος, καθώς και πλειάδας επιχειρήσεων που καλούνται να ασφαλισθούν έναντι της ευθύνης που φέρουν προς τρίτους ή εκείνων των επιχειρήσεων που η δραστηριότητά τους θεωρείται επιρρεπής πρόκλησης ρύπανσης.

Πλέον αυτών, συμβάλλει η αναγνώριση του ρόλου των Ασφαλίσεων Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικών Κινδύνων, στην οικονομική προστασία των επιχειρήσεων, μέσω εξειδικευμένων καλύψεων, ενδεικτικά του εξοπλισμού τους, των δραστηριοτήτων τους, ή άλλων «συγγενών» ασφαλίσεων, όπως των πιστώσεων και εγγυήσεων, της διακοπής εργασιών και της απώλειας κερδών.

Σε επίρρωση των ανωτέρω το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών ανακοινώνει το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικών Κινδύνων, προς όφελος της τεχνογνωσίας των ενδιαφερομένων συναδέλφων, διοικητικών στελεχών ασφαλιστικών επιχειρήσεων και ασφαλιστικών διαμεσολαβητών της αγοράς μας. Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί σε υβριδικό περιβάλλον webinar και φυσικής τάξης, κατά την επιλογή των σπουδαστών του.

Εισηγητής του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου είναι ο κος Βαγγέλης Βερνάρδος, Διευθυντής Ασφαλιστικών Κλάδων και Τεχνικός Διευθυντής της Ασφαλιστικής Εταιρείας ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ, πτυχιούχος του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με διδακτορικές σπουδές πολυκριτιριακής ανάλυσης Risk Underwriting, στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Σημειώνεται το πολυδιάστατο ενδιαφέρον του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου, καθώς, όπως προαναφέρθηκε, ο αναλυόμενος κλάδος Ασφαλίσεων Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικών Κινδύνων καταλαμβάνει καίρια θέση στην αναπτυξιακή στρατηγική των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, ενώ η ακολουθούμενη εκπαιδευτική προσέγγιση των θεματικών αντικειμένων του επεκτείνεται στην μελέτη περιπτώσεων νέων κινδύνων και απειλών που εντάσσονται στο πλαίσιο του.