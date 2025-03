Share on Facebook

Το πρόγραμμα μετεκπαίδευσης ασφαλίσεων περιουσιακών κινδύνων που θα διεξαχθεί απο το ΕΙΑΣ σε συνεργασία με την ΠΟΑΔ με την αρωγή του ΕΕΑ. παρουσίασε η Ομοσπονδία.

Οι εγγραφές του προγράμματος συνεχίζονται εως και 18/3/2025 .

Την παρουσίαση έκανε ο Γενικός Διευθυντής του ΕΙΑΣ Κος Νίκος Σοφρωνάς ο οποίος με μοναδικό τρόπο ανέπτυξε τους λόγους της συνεχούς επιμόρφωσης του κλάδου μας τονίζοντας την σημασία της εκπαίδευσης των εμπλεκομένων στην Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση ώστε οι συμμετέχοντες στα ασφαλιστικά δρώμενα να είναι πλήρως καταρτισμένοι και πιστοποιημένοι .

Η ΠΟΑΔ ανάμεσα σε μια σειρά προτάσεων του ΕΙΑΣ επέλεξε πρώτο το συγκεκριμένο πρόγραμμα μετεκπαίδευσης για τον μείζονα λόγο της υποχρεωτικότητας ασφάλισης των περιουσιακών στοιχείων των Ελλήνων πολιτών .

Στο τέλος του προγράμματος το οποίο είναι διάρκειας 80 ωρών θα δοθεί το Executive Diploma in Property and Casualty Risk and Insurance και η Επαναπιστοποίηση του ΤΟΜΕΑ Β του έτους 2025 .

Σκοπός της ΠΟΑΔ μέσα απο μια σειρά δράσεων που ξεκινάνε εντος του έτους είναι η ενίσχυση των Πρωτοβάθμιων Οργάνων Μελών της με γνώσεις ,δεξιότητες αλλά ενδυνάμωση του δυναμικού των Σωματείων .

Η ΠΟΑΔ το μοναδικό Δευτεροβάθμιο Θεσμικά Όργανο εκπροσώπησης όλης της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης αφουγκράζεται τις ανάγκες των Επαγγελματιών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών και στέκεται δίπλα τους.