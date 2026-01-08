Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 2026 του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών – ΕΙΑΣ – ξεκινά με το πολύ ενδιαφέρον και ευρείας αξιοποιησιμότητας Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Κατοικίας, εμπλουτισμένο και επικαιροποιημένο κατά τις πλέον σύγχρονες εξελίξεις, τόσο του νομοθετικού και φορολογικού πλαισίου, όσο και της ασφαλιστικής τεχνικής.

Οι Ασφαλίσεις Κατοικίας γνωρίζουν ταχεία ανάπτυξη κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών. Στη σημαντική άνοδό τους συμβάλλουν η εύλογη αναγνώριση των κινδύνων που απειλούν το καίριο περιουσιακό μας στοιχείο, η ένταση και η συχνότητα εμφάνισης ισχυρών καιρικών και φυσικών φαινομένων που καθιστούν την πιθανότητα επέλευσης τέτοιων κινδύνων συνεχώς μεγαλύτερη, απρόβλεπτοι παράγοντες που εντείνουν περαιτέρω τους κινδύνους φθοράς της κατοικίας μας, καθώς και ο υψηλός δείκτης ιδιοκτησίας ακινήτων που διευκολύνει τη συνειδητοποίηση των εν λόγω κινδύνων και την ανάγκη ασφάλισής τους. Επί πλέον, στη αισθητή αύξηση του ενδιαφέροντος ασφάλισης κατοικιών, έχουν συνεισφέρει τα παρασχεθέντα φορολογικά κίνητρα των τελευταίων ετών, τα οποία καθιστούν το κόστος ασφάλισης κατοικιών, αξιοπρόσεκτα προσιτό.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών ανακοινώνει το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Κατοικίας, προς όφελος της ασφαλιστικής τεχνογνωσίας των ενδιαφερομένων συναδέλφων, διοικητικών στελεχών και ασφαλιστικών διαμεσολαβητών της αγοράς μας.

Εισηγητής του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου είναι ο κος Βαγγέλης Βερνάρδος, Διευθυντής Ασφαλιστικών Κλάδων και Τεχνικός Διευθυντής της Ασφαλιστικής Εταιρείας ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ, πτυχιούχος του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με διδακτορικές σπουδές πολυκριτιριακής ανάλυσης Risk Underwriting, στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.