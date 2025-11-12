Το Υπουργείο Οικονομικών έχει ανακοινώσει τις ισχύουσες αντικειμενικές αξίες στο σύνολο των γεωγραφικών περιοχών της χώρας μας. Η αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών έχει επιφέρει πολλαπλασιασμό των μεταβιβάσεων ακινήτων, εξέλιξη η οποία οδηγεί στη δημιουργία αξιοπρόσεκτης ασφαλιστέας ύλης, στο πλαίσιο της ζήτησης υπηρεσιών ασφαλιστικού σχεδιασμού μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων και δομημένης διαχείρισης των σχετικών φορολογικών υποχρεώσεων, μέσω των κατάλληλων ασφαλιστικών προϊόντων.

Σε αναγνώριση των μεγάλων ασφαλιστικών ευκαιριών που αναδεικνύουν οι ανωτέρω εξελίξεις, το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών ανακοινώνει το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλιστικής Διαχείρισης Κληρονομιών και Μεταβιβάσεων Περιουσιακών Στοιχείων, προς όφελος της ασφαλιστικής τεχνογνωσίας των ενδιαφερομένων συναδέλφων μας, διοικητικών στελεχών και ασφαλιστικών διαμεσολαβητών της αγοράς μας. Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί σε υβριδικό περιβάλλον webinar και φυσικής τάξης, κατά την επιλογή των σπουδαστών του, Τρίτη και Πέμπτη, 14 και 16 Οκτωβρίου 2025, 16:00 – 19:20.

Εισηγητές του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου είναι:

Η κα Κωνσταντίνα Λόντου, Δικηγόρος, Νομική Σύμβουλος, με εξαιρετική εμπειρία και τεχνογνωσία επί θεμάτων Ασφαλιστικού Δικαίου, Ασφαλιστικών Θεσμών και Οργάνωσης της Ασφαλιστικής Αγοράς.

Η κα Μαρία Παπαδάτου, Μαθηματικός, Σύμβουλος Ασφαλιστικής Τεχνικής, διαθέτουσα υψηλή εξειδίκευση επί των Τομέων Ασφαλίσεων Ζωής, Συνταξιοδοτικών Ασφαλίσεων, Υγείας και Ομαδικών Ασφαλίσεων.

O κος Γιάννης Χαβρουζάς, εμπειρότατο Οικονομικό Στέλεχος Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, διαθέτων πολυετή διευθυντική εμπειρία στους Τομείς Φορολογικής Διοίκησης, Λογιστηρίων, Οικονομικού Προγραμματισμού και Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, με υψηλή εξειδίκευση, συμβουλευτική και ελεγκτική εμπειρία επί φορολογικών θεμάτων, επιχειρήσεων και ιδιωτών, ιδίως ασφαλιστικών.

Συνιστούμε θερμά την παρακολούθηση του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου από το ανθρώπινο δυναμικό της ασφαλιστικής αγοράς, που τα εργασιακά καθήκοντά του συνδέονται με τα θεματικά αντικείμενά του και προάγονται από την εξειδικευμένη τεχνογνωσία που προσφέρει.