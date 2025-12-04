Η κλιματική αλλαγή και οι επιπτώσεις της έχουν τόσο πολύ ενταθεί, ώστε πλέον παραπέμπουν σε κλιματική κρίση και σε δυσβάστακτες επιδράσεις στην ανθρώπινη ζωή, στην οικονομία και την κοινωνία μας. Οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν και ξεσπούν, όχι μόνον δεν είναι μακριά μας, αλλά αντιθέτως επηρεάζουν το παρόν μας, τους υφιστάμεθα έντονα και νοιώθουμε το βαρύ αποτύπωμά τους, πολύ συχνά.

Εν μέσω των κινδύνων αυτών, η ασφάλιση και η ασφαλιστική τεχνική αναδεικνύονται ολοένα και περισσότερο σε αναγκαίες και ισχυρές «ασπίδες» προστασίας μας έναντι του τεράστιου κόστους που επισύρουν οι φυσικές καταστροφές και η απορρέουσα διάλυση κάθε ανθρώπινης δημιουργίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών ανακοινώνει το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Κινδύνων Φυσικών Καταστροφών, προς όφελος της ασφαλιστικής τεχνογνωσίας των ενδιαφερομένων συναδέλφων μας, διοικητικών στελεχών και ασφαλιστικών διαμεσολαβητών της αγοράς μας. Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί σε υβριδικό περιβάλλον webinar και φυσικής τάξης, κατά την επιλογή των σπουδαστών του, Τετάρτη και Πέμπτη, 10 και 11 Δεκεμβρίου 2025, 16.00 – 19.20.

Εισηγητής του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου είναι ο κος Στάθης Γκόργκας, Εμπορικός Διευθυντής της Ασφαλιστικής Εταιρείας SYNDEA Συνεταιριστική Α.Ε.Γ.Α., Διπλωματούχος Μεταλλειολόγος Μεταλλουργός Μηχανικός του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου.