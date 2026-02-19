Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Υπηρεσιών Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης και Διακανονισμού Διεθνών Τροχαίων Ατυχημάτων έχει εξειδικευμένη τεχνογνωσία Ασφαλίσεων Αυτοκινήτου, επισημαίνει το ΕΙΑΣ και συγκεκριμένα:

Περιγράφει ειδικούς τομείς ενδιαφέροντος στους, έχοντες διεθνείς ή διασυνοριακές διαστάσεις, αναπτύσσει τα πρωτόκολλα διαδικασιών που διέπουν την οργάνωση και τη λειτουργία τους, αναφέρεται λεπτομερώς σε ειδικούς κινδύνους και στην ακολουθητέα τεχνική αξιολόγησης και ασφάλισής τους, ενώ αναλύει διεξοδικά και εμπεριστατωμένα τις υπηρεσίες του Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης, οι οποίες είναι απαραίτητες σε πλείστους όσους τύπους Ασφάλισης Αυτοκινήτου, καθώς και εξαιρετικά αναγκαίες και χρήσιμες στους οδηγούς και ιδιοκτήτες αυτοκινήτων. Ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, υπηρεσίες επί θεμάτων διακανονισμού διεθνών τροχαίων ατυχημάτων, ευθύνης εμπλεκομένων σε αυτά, κ.ο.κ.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών –

ΕΙΑΣ– ανακοινώνει τη διεξαγωγή του προαναφερόμενου Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου Υπηρεσιών Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης και Διακανονισμού Διεθνών Τροχαίων Ατυχημάτων, προς όφελος της ασφαλιστικής τεχνογνωσίας των ενδιαφερομένων συναδέλφων μας, διοικητικών στελεχών και ασφαλιστικών διαμεσολαβητών της αγοράς μας.

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί σε υβριδικό περιβάλλον webinar και φυσικής τάξης, κατά την επιλογή σας Τρίτη και Πέμπτη, 24 και 26 Φεβρουαρίου 2026, 16:00 – 19:20

Η παρακολούθηση του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου προτείνεται ιδιαιτέρως σε διοικητικά στελέχη ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, καθώς και σε ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές μας που εστιάζουν το εργασιακό ενδιαφέρον τους στους Τομείς Ασφαλίσεων Αυτοκινήτου και Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτου, αφού η παρεχόμενη τεχνογνωσία επιτρέπει δυνατότητες εμβάθυνσης και εξειδίκευσης, με προφανή οφέλη και θετικές επιδράσεις στην απόδοση της εργασίας τους, στις προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξής τους και στις δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης των εργασιών τους.

Αναλυτική περιγραφή του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου θα βρείτε στην κατάλληλη ενότητα της ιστοσελίδας του Ε.Ι.Α.Σ. (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΘΝΩΝ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ(eias.gr), ενώ περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να λάβετε από τη Γραμματεία Εκπαίδευσης του Ινστιτούτου, [email protected], 210-92.19.660 & 684.