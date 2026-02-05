Το Σύστημα Κοινωνικών Ασφαλίσεων της χώρας μας υφίσταται, από πολλών ετών, σημαντικότατες επιβαρύνσεις, οι οποίες δεν επιτρέπουν την ανταπόκρισή του στις προσδοκίες του ασφαλιστικού του κοινού. Οι επιβαρύνσεις αυτές είναι οξύτερες στο συνταξιοδοτικό του σκέλος και συνδέονται ευθέως με την υπογεννητικότητα που διαχρονικά παρατηρείται στη χώρα μας, αλλά και την απορρέουσα δημογραφική γήρανση του πληθυσμού της.

Αποτέλεσμα των ως άνω εξελίξεων είναι, μεταξύ άλλων, η καθήλωση των κοινωνικών συντάξεων σε πολύ χαμηλό επίπεδο και η αβεβαιότητα εν σχέσει με τη συνταξιοδοτική προοπτική και το οικονομικό μέλλον των σημερινών εργαζομένων και των επόμενων γενεών.

Στο πλαίσιο αυτών των σημαντικών αλλαγών και της εύλογης ανάγκης κατανόησής τους, το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών ανακοινώνει το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Συνταξιοδοτικών Ασφαλίσεων, προς όφελος της ασφαλιστικής τεχνογνωσίας των ενδιαφερομένων συναδέλφων της αγοράς μας, διοικητικών στελεχών και ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, από κοινού. Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί σε υβριδικό περιβάλλον webinar και φυσικής τάξης, κατά την επιλογή των σπουδαστών του.

Εισηγητής του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου είναι ο κος Στέλιος Στυλιανίδης, Οικονομολόγος, ανώτατο διευθυντικό στέλεχος εταιρειών παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, διαθέτων υπερεικοσαετή εμπειρία και εξειδίκευση επί των εν λόγω εργασιακών αντικειμένων.

Σημειώνεται το υψηλό ενδιαφέρον του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου και προτείνεται η παρακολούθησή του, καθώς ο τομέας Συνταξιοδοτικών Ασφαλίσεων είναι εξαιρετικά ανερχόμενος και λίαν επίκαιρος, αφού συνδέεται με τις πρόσφατες, τις ήδη εξελισσόμενες, αλλά και τις συντόμως αναμενόμενες νεότερες αλλαγές του συστήματος κοινωνικών ασφαλίσεων της χώρας μας, ειδικότερα εκείνων που αφορούν στους συνταξιοδοτικούς του πυλώνες.