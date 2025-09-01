Πολύ ενδιαφέρουσες θεματικές επιλογές εμπεριέχει το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σεπτεμβρίου 2025 του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών, το οποίο υλοποιείται σε υβριδικό περιβάλλον online και φυσικής τάξης, κατά την επιλογή των σπουδαστών του, διοικητικών στελεχών ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, καθώς και ασφαλιστικών διαμεσολαβητών όλων των βαθμίδων.

Ο χρονικός σχεδιασμός υλοποίησης του Εκπαιδευτικού Προγράμματος έχει ως εξής:

Δευτέρα 1, 8, 15, 22 και 29 Σεπτεμβρίου, περιβάλλον e-learning

Τρίτη και Πέμπτη, 9 και 11 Σεπτεμβρίου, 16:00 – 19:20

Τρίτη και Πέμπτη, 16 και 18 Σεπτεμβρίου, 16:00 – 19:20

Πέμπτη, 18 και 25 Σεπτεμβρίου, 15:00 – 18:20

Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, 22, 23 και 24 Σεπτεμβρίου, 14:00 – 19:20

Τρίτη και Πέμπτη, 23 και 25 Σεπτεμβρίου, 16:00 – 19:20

Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 16:00-19:20, από την Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου έως και την Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών δίδει πάντοτε έμφαση στην περαιτέρω ανάπτυξη της ασφαλιστικής τεχνογνωσίας του ανθρώπινου δυναμικού της αγοράς μας, εμπλουτιζόμενο και επικαιροποιούμενο διαρκώς, αλλά και επεκτεινόμενο σε νέα πεδία ενδιαφέροντος και δραστηριότητες της ασφαλιστικής αγοράς και του έμψυχου δυναμικού της.