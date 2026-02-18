Η Allianz ανακοινώνει με χαρά τη νέα της συνεργασία με τον ιστορικό και πλήρως ανακαινισμένο κινηματογράφο Αθήναιον, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του Μεγάλου Χορηγού.

Το Athinaion Experience Powered by Allianz αποτελεί ένα από τα πιο ζωντανά κινηματογραφικά στέκια της Αθήνας, με περισσότερα από 60 χρόνια παρουσίας, προσφέροντας μοναδικές εμπειρίες σε έναν χώρο που ξεχωρίζει για τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του και τις ζωγραφισμένες στο χέρι επιγραφές ταινιών στην πρόσοψή του.



Η πρωτοβουλία της Allianz προάγει τη χαρά του πολιτισμού, δίνοντας στο κοινό την ευκαιρία να ζήσει ξεχωριστές στιγμές σε έναν χώρο γεμάτο ιστορίες και έμπνευση. Στόχος είναι να βρίσκεται «Δίπλα σε κάθε σκηνή της ζωής» των ανθρώπων, προσφέροντας την ασφάλεια ως το εισιτήριο για κάθε όμορφη εμπειρία.

Η Allianz, μέσα από αυτήν την δράση, ενώνει τις αξίες της – τη φροντίδα, τη συνέχεια, τη ματιά στο μέλλον και την προστασία όσων έχουν αξία – με τις αξίες του πολιτισμού και των συλλογικών εμπειριών. Στόχος είναι να εμπνεύσει στους ανθρώπους την εγγύτητα και να τους επιτρέψει να προχωρούν μπροστά γράφοντας το δικό τους σενάριο.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2026, θα πραγματοποιηθεί σειρά εκδηλώσεων και ενεργειών που θα απευθύνονται στο ευρύ κοινό και στο εταιρικό οικοσύστημα της Allianz. Δωρεάν εισιτήρια, εκπτώσεις και πολλές εκπλήξεις αναμένονται, οι οποίες θα ανακοινωθούν και μέσω των social media καναλιών της Allianz.

Όπως δήλωσε ο κ. Στέφανος Μαλαχιάς, Chief Commercial Officer Allianz Ελλάδος: «Στην Allianz πιστεύουμε ότι η ασφάλεια δεν αφορά μόνο στην προστασία ανθρώπων και περιουσιών, αλλά και στη διαφύλαξη όσων κάνουν τη ζωή πιο ουσιαστική. Ο κινηματογράφος Αθήναιον είναι ένα ζωντανό κομμάτι της πολιτιστικής ταυτότητας της πόλης και ένα σημείο συλλογικής εμπειρίας δεκαετιών. Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία, στηρίζουμε τον πολιτισμό όπως εκφράζεται στην καθημερινότητα και επιβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας να είμαστε δίπλα στην κοινωνία και σε κάθε στιγμή στη ζωή των ανθρώπων, με τρόπο ουσιαστικό και μακροπρόθεσμο».