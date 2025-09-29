

Οι εκλογές του Συνδέσμου Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Χανίων – ΣΑΔΧ για την ανάδειξη νέων διοικητικών οργάνων και αντιπροσώπων για τις Ομοσπονδίες, πραγματοποιήθηκαν στις 15/09/2025.

Το νέο διοικητικό συμβούλιο, με θητεία διετούς διάρκειας, συγκροτήθηκε σε σώμα στην πρώτη συνεδρίαση του νέου ΔΣ όπως ορίζει το καταστατικό και η κατανομή των θέσεων ψηφίστηκε ως εξής:

Πρόεδρος: Μουντάκης Δημήτριος του Οδυσσέα

Αντιπρόεδρος: Καλαϊτζάκης Ιωάννης του Εμμανουήλ

Γενικός Γραμματέας: Κατσούλης Ιωάννης του Χαράλαμπου

Ταμίας: Περράκης Νικόλαος του Πέτρου

Μέλος: Σγουράκη Ευφροσύνη του Χαράλαμπου

Εξελεγκτική Επιτροπή ΣΑΔΧ:



Δημήτριος Σκιτζής του Γεωργίου

Καλαϊτζάκη Γεωργία του Νικολάου

Λουφαρδάκη Κυριακή του Γεωργίου



Αντιπρόσωποι στην Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Νομού Χανίων:



Καστρινάκης Κωνταντίνος του Μιχαήλ

Σταθουδάκης Κωνσταντίνος του Μανουσου

Λουφαρδάκη Κυριακή του Γεωργίου

Σγουράκη Ευφροσύνη του Χαράλαμπου



Αντιπρόσωποι στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών:



Κατσούλης Ιωάννης του Χαράλαμπου

Μουντάκης Δημήτριος του Οδυσσέα

Περράκης Νικόλαος του Πέτρου

Σγουράκη Ευφροσύνη του Χαράλαμπου

Ο νέος Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΑΔΧ θεωρούν σκόπιμο να εκφράσουν δημόσια τις θερμές τους ευχαριστίες προς τον απερχόμενο Πρόεδρο, κ. Δημήτρη Σκιτζή, για τη σημαντική και καθοριστική συμβολή του όλα τα προηγούμενα χρόνια, από τη σύσταση του Σωματείου έως σήμερα. Η αφοσίωση, η προσήλωση και η ανιδιοτελής προσφορά του αποτέλεσαν θεμέλιο για την πορεία και την ανάπτυξη του Σωματείου, ενώ το έργο του θα συνεχίσει να αποτελεί σημείο αναφοράς για όλους μας.