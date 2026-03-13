Για 19η συνεχή χρονιά πραγματοποιείται η Πανελλαδική Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας, που διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς», σε συνεργασία με το Σύλλογο Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (ΣΕΣ), με την υποστήριξη του φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ και ΟΔΟΙ ΜΕ ΔΙΟΔΙΑ» με διακριτικό τίτλο «HELLASTRON», της Συμμαχίας για την Ασφάλεια και τον Πολιτισμό στο Δρόμο «Δρόμοι στο Μέλλον» και τη στήριξη πλήθους άλλων φορέων και Οργανισμών.

Η Πανελλαδική Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας τελεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Την εβδομάδα αυτή συσπειρώνονται φορείς και δυνάμεις της χώρας μας για την προώθηση κρίσιμων ζητημάτων κυκλοφοριακής αγωγής και Οδικής Ασφάλειας ενώ, παράλληλα, πραγματοποιούνται δράσεις ενημερωτικού, εκπαιδευτικού και θεσμικού χαρακτήρα.

Στόχος αυτής της πρωτοβουλίας-θεσμού είναι να ενημερώσει, να ευαισθητοποιήσει και να εκπαιδεύσει, μικρούς και μεγάλους, αποσκοπώντας στην πρόληψη και τη μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων, που αποτελούν μία παγκόσμια μάστιγα και τροχοπέδη για την ανάπτυξη της χώρας και της κοινωνίας.

Η φετινή Πανελλαδική Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε δράσεις εκπαίδευσης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης γύρω από κρίσιμα ζητήματα Οδικής Ασφάλειας. Μέσα από στοχευμένες παρεμβάσεις σε σχολεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα, στρατιωτικές μονάδες και τοπικές κοινωνίες επιδιώκεται η ενίσχυση της κυκλοφοριακής παιδείας και η καλλιέργεια υπεύθυνης στάσης από όλους τους χρήστες του οδικού δικτύου.

Οι κυριότερες δράσεις της φετινής Πανελλαδικής Εβδομάδας αφιερωμένη στην Οδική Ασφάλεια είναι:

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Οδικής Ασφάλειας με θεωρητική και βιωματική εκπαίδευση για φοιτητές του BCA College στη μνήμη του Γιάννη Μανέ (Δευτέρα 16/3/2026 )

Εκδήλωση Οδικής Ασφάλειας με θεωρητική και βιωματική εκπαίδευση για φοιτητές του BCA College, αφιερωμένη στη μνήμη του Γιάννη Μανέ, θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2026 στις εγκαταστάσεις του BCA College. Η δράση έχει στόχο την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την εκπαίδευση των νέων μέσα από θεωρητική προσέγγιση και βιωματικές δραστηριότητες, ενώ παράλληλα οι συμμετέχοντες θα λάβουν μέρος σε έρευνα σχετικά με τις επιπτώσεις του αλκοόλ στην οδήγηση. Η εκδήλωση αποτελεί πρωτοβουλία της EHSQ Development, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς».

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Οδικής Ασφάλειας στο Κέντρο Εκπαίδευσης Τεχνικού (ΚΕΤΧ) στην Πάτρα (Δευτέρα 16/3/2026 )

Η εκπαίδευση εντάσσεται σε εξειδικευμένο πρόγραμμα Οδικής Ασφάλειας για τα στελέχη και τους στρατεύσιμους των Ενόπλων Δυνάμεων που το Ινστιτούτο υλοποιεί σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και το Γενικό Επιτελείο Στρατού. Η πρωτοβουλία αυτή εστιάζει σε ομάδες υψηλού κινδύνου, με ιδιαίτερη έμφαση στους νέους, παρέχοντας κρίσιμη εκπαίδευση με βιωματικό χαρακτήρα. Το πρόγραμμα έχει στόχο την ευαισθητοποίηση και την καλλιέργεια ασφαλέστερων οδηγικών συμπεριφορών μεταξύ των στρατιωτικών, συμβάλλοντας παράλληλα στη διαμόρφωση υπεύθυνης στάσης των νέων απέναντι στην ασφαλή μετακίνηση και τη χρήση του οδικού δικτύου. Η δράση υλοποιείται με την υποστήριξη της Ολυμπίας Οδού.

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Οδικής Ασφάλειας – Κυκλοφοριακής Αγωγής “Κάν’το Σωστά” σε Σχολικές Μονάδες του Νομού Αχαΐας (Τρίτη 17/3/2026 – Παρασκευή 20/3/2026)

Προγράμματα Κυκλοφοριακής Αγωγής για μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Αχαΐας θα υλοποιηθούν σε σχολικές μονάδες της Πάτρας, του Αιγίου και της Κάτω Αχαΐας. Στόχος είναι οι έφηβοι να ενημερωθούν βιωματικά, μέσα από το ελεγχόμενο και ασφαλές περιβάλλον των προσομοιωτών, για τις τραγικές συνέπειες μιας λανθασμένης συμπεριφοράς στο δρόμο και να προετοιμαστούν κατάλληλα τόσο ως αυριανοί οδηγοί όσο και γενικότερα ως υπεύθυνοι χρήστες του οδικού δικτύου. Η δράση υλοποιείται με την υποστήριξη της Ολυμπίας Οδού.

Αιμοδοσία για την ενίσχυση της Τράπεζας Αίματος για τα Τροχαία Συμβάντα (Τετάρτη 18/3/2026)

Το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» και το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Κοργιαλένειο – Μπενάκειο Ε.Ε.Σ. και με τη σταθερή υποστήριξη του Ομίλου ΟΑΣΑ και της ΣΤΑΣΥ, διοργανώνουν εθελοντική αιμοδοσία για την ενίσχυση της Τράπεζας Αίματος για τα Τροχαία Συμβάντα. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην κάλυψη των αυξημένων αναγκών σε αίμα συνανθρώπων μας που το χρειάζονται, και ειδικότερα των τραυματιών από τροχαία συμβάντα.

Μέχρι σήμερα έχουν συγκεντρωθεί περισσότερες από 1.250 μονάδες αίματος, προσφέροντας πολύτιμη βοήθεια και ανακούφιση σε συνανθρώπους μας που βρίσκονται σε ανάγκη.

Η GROUPAMA Ασφαλιστική συμβάλλει για μία ακόμη φορά στην ομαλή διεξαγωγή της δράσης επιδεικνύοντας την κοινωνική της ευαισθησία.

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Κυκλοφοριακής Αγωγής για Συστήματα Προσκόπων (Σάββατο 21/3/2026)

Το Ινστιτούτο θα υλοποιήσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα κυκλοφοριακής αγωγής«Αστεράκια σε Κίνηση» σε συστήματα προσκόπων στην Αττική και την Εύβοια. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενημέρωση και εκπαίδευση των παιδιών γύρω από τις βασικές αρχές της ασφαλούς κυκλοφορίας, μέσα από δημιουργικές, κινητικές και διαδραστικές δραστηριότητες που συνδέουν τη μάθηση με το παιχνίδι. Με αυτόν τον τρόπο, τα παιδιά εξοικειώνονται βιωματικά με ασφαλείς πρακτικές μετακίνησης που είναι απαραίτητες για την ασφαλή και υπεύθυνη συμπεριφορά τους στο δρόμο. Το πρόγραμμα έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Erasmus+ Moving STARS (Moving Safely to All Roads) και έχει αναγνωριστεί ως Καλή Πρακτική (Best Practice) σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

ΟΙ δράσεις υλοποιούνται στο πλαίσιο της ανανέωσης του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» και του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.), με κοινό στόχο την καλλιέργεια κουλτούρας Οδικής Ασφάλειας από μικρή ηλικία.

Ευρωπαϊκή Ημέρα Ευγένειας στο Δρόμο (Κυριακή 22/3/2026)

Η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, που στην Ελλάδα συντονίζεται από το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς», στόχο έχει να υπενθυμίσει σε όλους τους πολίτες ότι οι επιθετικές συμπεριφορές στο δρόμο μπορούν να προκαλέσουν τροχαία δυστυχήματα αλλά δυσχεραίνουν και την καθημερινότητά μας γενικότερα.

Η Οδική Ασφάλεια ξεκινάει από την Οικογένεια: ενημέρωση και βιωματική εκπαίδευση για γονείς και παιδιάστο χώρο Νεότητας και Οικογένειας του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Πολυδρόσου. (Κυριακή 22/3/2026)

Δράση ενημέρωσης γονέων για την Οδική Ασφάλεια θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 22 Μαρτίου 2026, στις 10:30 π.μ., στο χώρο Νεότητας και Οικογένειας του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Πολυδρόσου.

Η δράση περιλαμβάνει σεμινάριο ενημέρωσης για ζητήματα Οδικής Ασφάλειας που απευθύνεται σε γονείς και θα πραγματοποιηθεί από τη συνεργαζόμενη ψυχολόγο του Ινστιτούτου, κα Ασπασία Πίζγα, με στόχο την ενίσχυση της γνώσης και του ρόλου της οικογένειας στην καλλιέργεια ασφαλών συμπεριφορών στον δρόμο.

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν βιωματικές δραστηριότητες για παιδιά και ενήλικες, μέσα από τις οποίες οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσεγγίσουν με πρακτικό τρόπο βασικές αρχές κυκλοφοριακής αγωγής και ασφαλούς μετακίνησης.

Για τα μικρότερα παιδιά θα υλοποιηθεί ειδικό πρόγραμμα Κυκλοφοριακής Αγωγής, ώστε να απασχοληθούν δημιουργικά κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των γονέων.

Συμμετοχή του Ι.Ο.ΑΣ.«Πάνος Μυλωνάς» στο (WP.1) Παγκόσμιο Forum για την Οδική Ασφάλεια (Δευτέρα 23/3/2026 – Τετάρτη 27/3/2026)

Η Πρόεδρος του Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς», εκπροσωπώντας το Ινστιτούτο, συμμετέχει στην 92η Σύνοδο του Παγκόσμιου Forum για την Οδική Ασφάλεια των Ηνωμένων Εθνών (UNECE) στη Γενεύη, το οποίο αποτελεί το ανώτερο όργανο διαμόρφωσης στρατηγικής και κανονιστικών πολιτικών στον τομέα των μεταφορών και της Οδικής Ασφάλειας. Στο πλαίσιο της Συνόδου θα παρουσιαστούν καλές πρακτικές και δράσεις του Ινστιτούτου, με έμφαση στα προγράμματα ενημέρωσης, εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης για την Οδική Ασφάλεια που υλοποιούνται στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, καθώς και στα ευρήματα της έρευνας του Ινστιτούτου σχετικά με τις συνθήκες οδικής ασφάλειας και τους παράγοντες κινδύνου που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες διανομείς.

Πανελλαδική τηλεοπτική και ραδιοφωνική καμπάνια ενημέρωσης για την Οδική Ασφάλεια

Τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά κοινωνικά μηνύματα αποτελούν την καμπάνια ενημέρωσης του Ινστιτούτου που εστιάζει σε κρίσιμα θέματα για την ασφάλεια των οδηγών που και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά προτεραιότητα επισημαίνει για την πρόληψη των τροχαίων δυστυχημάτων. Πιο συγκεκριμένα θα μεταδοθούν κοινωνικά μηνύματα που αφορούν στην ακατάλληλη ταχύτητα, την αναγκαιότητα της χρήσης ζώνης ασφαλείας και κράνους, τη χρήση κινητού κατά την οδήγηση και τη χρήση παιδικού καθίσματος. Η καμπάνια θα μεταδίδεται από τους Τηλεοπτικούς και Ραδιοφωνικούς σταθμούς της χώρας μέχρι και τα μέσα Απριλίου με σύμφωνη απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.).

Με τις δράσεις της 19ης Πανελλαδικής Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας, το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» συνεχίζει να αναδεικνύει τη σημασία της εκπαίδευσης, της ενημέρωσης και της υπεύθυνης στάσης όλων μας στο δρόμο. Μέσα από τη συνεργασία της Πολιτείας, φορέων, Οργανισμών και της κοινωνίας των πολιτών, ενισχύεται η κοινή προσπάθεια για τη διαμόρφωση ενός ασφαλέστερου οδικού περιβάλλοντος για όλους. Γιατί κάθε ανθρώπινη ζωή στο δρόμο έχει αξία και η εκπαίδευση και η ενημέρωση παραμένουν τα πιο ισχυρά μας εργαλεία για την πρόληψη των τροχαίων συμβάντων.