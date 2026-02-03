Με σκοπό την πρόληψη και την προετοιμασία για κάθε ενδεχόμενο, η NP Ασφαλιστική πραγματοποίησε στις 17/01/2026 εκπαίδευση για το σύνολο του προσωπικού της στις πρώτες βοήθειες. Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε στα Κεντρικά γραφεία της Εταιρίας στο Μαρούσι και έγινε από πιστοποιημένους εκπαιδευτές της GEP από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (ERC).

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του νέου Νόμου 5239/2025, δόθηκε έμφαση στην ΚΑΡΠΑ και στη λαβή Heimlich, ώστε να ενισχυθούν οι βασικές γνώσεις και οι πρακτικές δεξιότητες των συμμετεχόντων για την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών που απειλούν τη ζωή, όπως η καρδιακή ανακοπή και η πνιγμονή από ξένο σώμα. Η θεματολογία του σεμιναρίου είχε ως εξής:

Βασικές αρχές Πρώτων Βοηθειών

Επίδειξη BLS- CPR (ΚΑΡΠΑ)

High simulation – Εξάσκηση BLS- CPR (ΚΑΡΠΑ)

Επίδειξη θέσης ανάνηψης

Πρακτική της θέσης ανάνηψης

Αντιμετώπιση πνιγμονής (λαβή Heimlich)

Εξάσκηση στην αντιμετώπιση πνιγμονής (λαβή Heimlich)

Μέσω των πρακτικών ασκήσεων και των ρεαλιστικών σεμιναρίων ενισχύθηκε η ετοιμότητα, η ασφάλεια και η αυτοπεποίθηση όλων των συμμετεχόντων για να ανταποκριθούν σε ένα πραγματικό περιστατικό τόσο στο χώρο εργασίας, όσο και στην καθημερινότητα τους.